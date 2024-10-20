19.10.2024, 19:08 24421
Около 160 тысяч зараженных хризантем Казахстан вернул в Нидерланды
Собственник продукции оштрафован
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Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в черенках хризантемы госинспектор выявил карантинный объект "белая ржавчина хризантемы", сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
159 400 цветов были привезены из Нидерландов. Отобранные инспектором образцы были направлены в Алматинскую зональную карантинную лабораторию. Результаты экспертизы подтвердили, что выявленный объект является опасным карантинным объектом", - говорится в сообщении МСХ РК.
В отношении собственника продукции составлен административный протокол, наложен штраф.
В целях предотвращения проникновения и распространения карантинного объекта черенки цветов возвращены отправителю.
Напомним, Россельхознадзор обратился в Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана с предложением приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника, экспортируемые в Россию.
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19.10.2024, 19:47 22911
Рост мировых цен на пшеницу и ячмень выгоден отечественным производителям - Минсельхоз
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Период снижения цен, вызванный поступлением зерна урожая 2024 года, сменился на устойчиво повышающийся тренд, информирует Министерство сельского хозяйства Казахстана.
С начала уборочных работ в июле экспортная цена российской пшеницы на Черном море оценивалась в 216 долларов США за тонну согласно данным Международного совета по зерну. Это означает, что за минусом стоимости логистики (90 долларов за тонну) цена на казахстанскую пшеницу приравнивалась к 61 тыс. тенге за тонну. Однако цена пшеницы на Черном море увеличилась до 250 долларов США за тонну, или в пересчете на тенге - до 78 тыс. тенге за тонну.
Вслед за экспортными ценами дорожают цены на российском рынке. К настоящему времени цена пшеницы 3-го класса с клейковиной 23% в Омской области составляет 14,5 тыс. рублей за тонну. С учетом транспортных затрат (2 тыс. рублей за тонну) оплаты входного НДС цена российской пшеницы в Кокшетау составит 84 тыс. тенге за тонну.
При сложившихся мировых ценах отечественные производители находятся в выгодном конкурентном положении. Предложение от покупателей из стран Центральной Азии сейчас сложилось на уровне 65-70 тыс. тенге за тонну, исходя из уровня российских цен. При этом есть задел для роста до 75 тыс. тенге за тонну за пшеницу с клейковиной 23%, так как альтернативных поставок пшеницы по таким ценам для данных рынков нет",- отметили в ведомстве.
Аналогичная ситуация также складывается по ячменю: текущие цены на экспортный ячмень на Черном море подорожали до 206 долларов США за тонну и еще есть тенденция к дальнейшему повышению. В то же время казахстанский ячмень в настоящее время отгружается в порту Актау по 165-168 долларов США за тонну. Есть также задел для роста до уровня не ниже 175-185 долларов США. В этом случае цены на ячмень вырастут как минимум до 55-60 тыс. тенге за тонну против нынешних цен 47-50 тыс. тенге.
Напомним, Россия ввела ограничения на импорт казахстанских пшеницы, томатов, перцев и семена подсолнечника. Китай готов возобновить ввоз зерновых из Казахстана.
19.10.2024, 17:09 27176
Строительство новой трубы вместо рухнувшей завершено на ТЭЦ Петропавловска
Фото: sevkazenergo.kz
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Петропавловск. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Севказэнерго" завершило строительство ствола дымовой трубы № 1 на Петропавловской ТЭЦ-2, сообщили в пресс-службе компании.
Строительство велось подрядной организацией ТОО "Казтеплоспецстрой" методом конической скользящей опалубки. Ее изготовителем и поставщиком является субподрядная организация из Австрии GLEITBAU G.M.B.H.
Заливка ствола дымовой трубы началась 5 августа, по утвержденному проекту завершить планировали 15 ноября. Но закончили на месяц раньше, за 73 дня. Нам еще предстоит выполнить большой объем работ. После демонтажа опалубки будет смонтирован защитный колпак, ходовая лестница, светофорные площадки, балконы, наружное освещение, молниезащита", - рассказал генеральный директор компании Анатолий Казановский.
Высота ствола составила 180 м, что на 30 м выше действующих дымовых труб №№ 2 и 3. В строительстве было задействовано 92 сотрудника.
Отмечается, что в эксплуатацию объект будет сдан в октябре 2025 года, когда завершатся остальные этапы работ: устройство подзольного помещения и подвод газоходов 7 котлоагрегатов. При этом до сентября 2025 года будут подключены котлоагрегаты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 2026 году на новую дымовую трубу будет переведен котел № 7, а котел № 12 будет подключен на дымовую трубу № 3. Контроль за выбросами и техническими параметрами трубы будет осуществлять система автоматизированного мониторинга.
Напомним, в марте 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Под завалами погибла машинист-обходчик.
19.10.2024, 09:55 36406
Китай заявил о готовности возобновить экспорт зерновых из Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и председатель правления China Grain Reserves Group Ltd. ДЭН Иу обсудили вопросы поставок и торговли зерновыми и масличными культурами между Казахстаном и КНР, сообщает МСХ РК.
В рамках поручения главы государства о наращивании объема экспорта зерна в КНР до 2 млн тонн принимаются конкретные меры. Ваш рынок представляет огромный интерес для нас, и мы готовы увеличить объемы ежегодных поставок до 3-4 млн тонн", - подчеркнул глава МСХ Казахстана.
В свою очередь ДЭН Иу также выразил заинтересованность в поставках масличных культур, сои.
Ежегодно мы импортируем 100 млн тонн зерновых и масличных культур. Мы намерены сотрудничать с вами и заключить договор о поставках. Есть ряд проблем, связанных с логистикой, готовы решать их совместно с вами", - отметил он.
Стороны предварительно договорились об экспорте первых 100 тысяч тонн зерновых и такого же объема масличных культур. Ответственность за консолидацию партии лежит на Продкорпорации.
Напомним, по итогам 9 месяцев на 75% выросли объемы транспортировки зерна в КНР в крытых вагонах и на 5% - в зерновозах. Снизились на 26% поставки в контейнерах. Это обусловлено тем, что основной объем зерна в крытых вагонах и зерновозах доставляется через станции Хоргос и Алашанькоу в бондовую зону СУАР, где нет пошлин, для переработки и дальнейшей отправки готового продукта. Таким образом, казахстанская пшеница обеспечивает в основном приграничные и центральные провинции Китая. Для поставок вглубь КНР действует пошлина в 65%, и по тем маршрутам зерно идет в основном в контейнерах. При этом ячмень и другие кормовые культуры экспортируются по всему Китаю в соответствии с потребностями крупных заготовительных компаний.
18.10.2024, 18:02 56186
Предельные цены на ГСМ планирует отменить в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Предельные цены на горюче-смазочные материалы планирует отменить в Казахстане, сообщил на круглом столе в Астане председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.
Принято решение отменить предельные цены, но с учетом проработки вопроса с крупными игроками", - цитирует kolesa.kz Марата Омарова.
По его словам, ранее был такой оптовый дом частной компании ТОО "Petrosun", который контролировал, по сути, около 50% рынка. По решению комиссии по демонополизации был возвращен этот актив в структуры "КазМунайГаза".
Сегодня оптовый рынок ГСМ практически на 80% контролируется государством. Это группа компаний "КазМунайГаза" и вновь созданный ТОО "Petrosun", - цитрует председателя АЗРК zakon.kz.
Как отметил Марат Омаров, вторым этапом является дерегулирование предельной цены на пистолете.
Но в целом идея такая, чтобы поэтапно подавать сигналы рынку, уходить от жесткого контроля цен, особенно в розничном сегменте", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Минэнерго РК изменит цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан.
18.10.2024, 15:38 61916
На ТЛЦ "Жетыген" успешно протестированы платформы для перевозки контейнеров в два яруса
Данное решение позволяет увеличить пропускную способность железнодорожных путей на 25-44% и существенно оптимизировать логистические процессы
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Алматы. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "KTZ Express" совместно с партнерами провели первую тестовую перевозку на платформе с двухъярусной загрузкой контейнеров по маршруту Алтынколь - Жетыген - Алтынколь. Такой формат перевозки был реализован впервые в истории Казахстана, рассказали в пресс-службе ТОО "Исткомтранс".
Это инновационное решение, реализованное на терминале ТЛЦ "Жетыген", позволяет увеличить пропускную способность железнодорожных путей на 25-44% и существенно оптимизировать логистические процессы. Благодаря использованию специализированных вагонов в один поезд теперь можно погрузить 156 ДФЭ вместо прежних 108. Первый тестовый вагон успешно прибыл на ТЛЦ "Жетыген", и это лишь начало нового этапа в развитии транспортной отрасли нашей страны и Центральной Азии", - отметил гендиректор "Исткомтранс" Алмас Абайдельдинов.
Проект был осуществлен при участии сухого порта KTZE, ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", терминала ТЛЦ "Жетыген" и АО "ЗИКСТО", предоставившего специализированные четырехосные вагоны. Официальная презентация данной модели еще не состоялась, что придает проекту дополнительную уникальность.
Эксперты "Исткомтранс", который является железнодорожным оператором и управляющим терминалом Жетыген, отмечают, что внедрение двухъярусных платформ в промышленную эксплуатацию позволит Казахстану выйти на новый уровень развития железнодорожных перевозок и повысить свою конкурентоспособность на международном рынке.
Преимущества новой технологии:
• повышение эффективности: увеличение пропускной способности железнодорожных путей;
• экономия ресурсов: снижение транспортных расходов за счет оптимизации использования подвижного состава;
• сокращение экологического следа: уменьшение количества грузовых рейсов и, как следствие, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу;
Мы готовы способствовать внедрению платформы в промышленную эксплуатацию, принимая во внимание то, что от границы до нашего терминала короткий, но загруженный участок пути. Подобная технология широко используется в США, а теперь и Казахстан делает шаг навстречу современным мировым стандартам контейнерных перевозок", - подчеркнул Абайдельдинов.
Возможное решение КТЖ по допуску курсирования на данном маршруте платформы с осевой нагрузкой 25 тонн на ось даст дополнительный импульс по росту эффективности перевозок, в особенности экспорта в Китай тяжелых грузов в 20 футовых контейнерах, отметили в компании.
ТЛЦ "Жетыген" может стать площадкой для регулярного использования двухъярусных платформ. Дальнейшие исследования позволят масштабировать проект на другие маршруты. Эксперты также отмечают, что внедрение таких решений позволит увеличить пропускную способность и снизить затраты на логистику, обеспечив конкурентное преимущество для казахстанских грузоперевозчиков.
18.10.2024, 15:27 62866
Казахстанская инновационная компания Kaspi.kz выходит на рынок Турции
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz подписал соглашение о приобретении около 65% акций Hepsiburada с Ханзаде Доган, основательницей и контролирующим акционером компании, а также с Вуслат Доган Сабанджи, Бегюм Доган Фаралиали, Арзухан Доган Ялчиндаг и Ишил Доган.
Hepsiburada была основана в 2000 году Ханзаде Доган и является одной из ведущих платформ электронной коммерции в Турции. Компания развивалась, делая акцент на клиентском сервисе, технологиях, логистике и широком ассортименте товаров в разных категориях. В 2023 году сервисами Hepsiburada воспользовалось около 12 миллионов покупателей и 101 тысяча магазинов-партнеров. Общая стоимость товаров, проданных через платформу компании составила около $4 млрд в 2023 году.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:
Мы очень рады возможности объединить усилия с Hepsiburada, одной из ведущих компаний электронной коммерции в Турции. Расширение нашего целевого рынка до 100 миллионов человек - важный стратегический приоритет для Kaspi.kz. Культура Hepsiburada во многом схожа с нашей: это приверженность инновациям, предоставление высококачественных услуг потребителям и партнерам, нацеленность на долгосрочный устойчивый рост. Как и Kaspi.kz компания является национальным лидером в области электронной коммерции и создана основателем-визионером. У обеих компаний одинаковое видение - улучшать жизнь любимых клиентов и партнеров. После завершения сделки обе компании сохранят свои бренды и операционные структуры. Мы будем использовать объединенные знания и технологии, которые есть у Kaspi.kz и Hepsiburada, чтобы продолжать продвижение электронной коммерции и цифровых услуг в Казахстане и в Турции. Уверен, что казахстанские и турецкие предприниматели получат выгоду от новых возможностей между нашими странами".
Ханзаде Доган, основатель и председатель совета директоров Hepsiburada, прокомментировала:
Сегодняшний день знаменует собой важную веху для Hepsiburada Group, которую я основала 24 года назад. Как пионер в цифровизации и электронной коммерции Турции Hepsiburada отправляется в увлекательный путь вместе с Kaspi.kz, крупнейшей компанией Казахстана по рыночной капитализации. Я безмерно горжусь достижениями Hepsiburada, каждым из 10 тысяч сотрудников, 101 000 магазинов-партнеров и 12 миллионами клиентов. Вся наша экосистема беспрерывно работала над созданием одного из самых сильных брендов Турции. В 2021 году мы удостоились чести стать первой и единственной компанией в Турции, разместившей свои акции на NASDAQ, и подняли наш национальный флаг среди мировых технологических гигантов. Мое видение Hepsiburada - это устойчивый рост и создание большей ценности. Kaspi.kz, который улучшает жизни людей своими инновациями и также разместил свои акции на NASDAQ - это идеальный партнер, который поможет Hepsiburada полностью раскрыть свой потенциал. Компания Kaspi.kz признана вдохновляющей историей успеха в глобальном мире технологий. Высокий уровень доверия и совместная работа несомненно укрепят позиции Hepsiburada на рынке электронной коммерции Турции. Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто поверил в ценности, которые сформировала Hepsiburada. Вступая в эту новую главу нашей истории, я желаю Hepsiburada и Kaspi.kz больших успехов в их совместной будущей работе".
Сумма сделки составляет примерно $1 127 миллионов. Ожидается, что сделка завершится в первом квартале 2025 года после получения необходимых разрешений от регулирующих органов Турции и выполнения необходимых юридических процедур.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и включает в себя ведущие в стране сервисе электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.
В 2024 году компания Kaspi.kz провела публичное размещение (IPO) в США на фондовой бирже NASDAQ, что стало одним из самых больших публичных размещений в США за последние два года.
Гарвардская Бизнес Школа (Harvard Business School) написала два обучающих материала, по которым учатся студенты магистратуры несколько лет подряд. Что само по себе является уникальным фактом. Международные эксперты считают Kaspi.kz уникальным примером, как технологии улучшают жизнь граждан.
О Hepsiburada
Hepsiburada - ведущая технологическая платформа электронной коммерции в Турции, включающая более 264 миллионов товаров в более чем 30 категориях.
Hepsiburada использует гибридную модель торговли: товары и услуги потребителям поставляет как сама компания, так и 101 тысяча ее партнеров. Hepsiburada является одним из лидеров в цифровизации торговли в Турции.
Платформа электронной коммерции Hepsiburada предоставляет широкую экосистему возможностей для продавцов и потребителей, включая: услуги доставки, рекламные услуги, доставку продуктов питания, платежные решения и кредитование. HepsiGlobal помогает зарубежным предпринимателям предлагать товары на местной площадке, а турецкому бизнесу выходить на внешние рынки.
С момента своего основания в 2000 году компания Hepsiburada целенаправленно использовала свои цифровые возможности развивать роль женщин в турецкой экономике. Hepsiburada запустила программу "Технологии для расширения возможностей женщин-предпринимателей" в 2017 году, которая помогла около 55 тысячам женщин-предпринимателей предоставить миллионам клиентов свою продукцию.
Благодаря своим комплексным предложениям и приверженности социальной ответственности Hepsiburada продолжает формировать ландшафт электронной коммерции в Турции, предоставляя инновационные решения для предпринимателей и потребителей.
18.10.2024, 11:38 69331
Три новых направления субсидирования коневодства появятся в Казахстане
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства внесло изменения в правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства.
В частности, в правилах появились 3 новых направления субсидирования коневодства:
- приобретение племенными центрами племенных жеребцов-производителей верхового направления зарубежной селекции;
- селекционно-племенная работа с племенным маточным поголовьем отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений;
- возмещение затрат на содержание племенного поголовья пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, выведенных на территории Республики Казахстан.
Также согласно внесенным изменениям товаропроизводители, расположенные близ городов республиканского значения, в том числе Шымкента, могут претендовать на получение субсидий, указывая категорию земель населенных пунктов сельскохозяйственного использования.
Кроме того, вводится исключение условий ЧС по субсидированию кормов для всех хозяйств, расположенных в засушливых регионах, таких как Атырауская, Мангистауская, Кызылординская и Улытауская области, где наблюдается острая нехватка кормов.
Напомним, в июле президент Казахстана подписал поправки по вопросам сохранения отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений.
18.10.2024, 11:02 57336
Казахстан и Россия обсудили строительство трех ТЭЦ Дополнено
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьеры Казахстана и России Серик Жумангарин и Алексей Оверчук на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили строительство российскими подрядчиками трех теплоэлектростанций на территории республики.
Мы рассматривали вопросы строительства наших трех теплоэлектростанций, которые российскими подрядчиками будут строиться на территории Казахстана", - цитирует слова российского вице-премьера ТАСС.
На 25-м заседании межправкомиссии стороны также подвели годовые итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, промышленности, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении, интеграции информационных систем фитосанитарного и ветеринарного контроля, культуре, науке, образовании и туризме. Рассмотрели вопросы взаимодействия и выработки совместных позиций в формате Евразийского экономического союза, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Отношения России и Казахстана строятся на принципах добрососедства, тесного сотрудничества, и в рамках заседания межправительственной комиссии мы рассматриваем широкий спектр вопросов повестки", - подчеркнул Оверчук.
Дополнено 18.10.2024, 13.29
Стороны договорились проработать вопрос строительства необходимой транспортной инфраструктуры, прилегающей к станции Селятино, где в апреле этого года был дан старт проекту по созданию современного транспортно-логистического центра CRK Terminal - совместного предприятия, направленного на обеспечение эффективной обработки грузов, следующих по маршруту Сиань (Китай) - Достык/Алтынколь (Казахстан) - Селятино (Россия).
Этот центр станет важным звеном в развитии международных транспортных коридоров и повысит конкурентоспособность транзитных перевозок через Казахстан. Страны активно развивают сотрудничество в транспортно-логистической сфере. В частности, по итогам 9 месяцев 2024 года, в результате совместной работы железных дорог Казахстана и России, объемы перевозок контейнеров из России в Китай через Казахстан увеличились на 63%, через территории России и Казахстана по маршруту Китай - Европа - Китай - на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в релизе правительства.
Также казахстанская сторона подняла вопрос о введении ограничений со стороны РФ на ввоз отечественной подкарантинной продукции. Стороны договорились провести двусторонние консультации между уполномоченными государственными органами для скорейшей выработки путей решения сложившейся ситуации.
Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-август 2024 года составил $17,2 млрд. Объемы перевозок контейнеров из России в Китай через Казахстан в этом году увеличились на 63%, через территории России и Казахстана по маршруту Китай - Европа - Китай - на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?