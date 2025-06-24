23.06.2025, 10:30 46506
Оптовую цену на сжиженный газ оставят на прежнем уровне в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены переутвердить цену на оптовую реализацию сжиженного нефтяного наза, которая была определена ранее. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство энергетики РК.
Документом предусматривается утверждение предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на текущем уровне 51 932 тенге за тонну. Данная цена будет действовать до 31 декабря текущего года.
Напомним, Казахстан на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного газа.
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23.06.2025, 19:17 24316
В Казахстане проиндексируют пенсии и пособия
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во время рассмотрения в сенате нового Налогового кодекса заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил что в бюджете предусмотрено около 800 млрд тенге на индексацию пенсий, пособий, социальных выплат.
Бюджет это позволяет, поэтому для социально уязвимых слоев населения, я думаю, больших потрясений не будет", - цитирует Жумангарина Zakon.kz.
Он пояснил, что эти меры направлены на защиту уязвимых категорий граждан в условиях налоговых изменений и инфляционного давления.
Серик Жумангарин напомнил, что для лиц с инвалидностью I и II групп размер необлагаемого дохода увеличен с 289 тысяч до 1,6 миллиарда тенге в месяц. Это, по его словам, позволит сохранить 12 миллиардов тенге 350 тысячам человек.
Также в рамках изменений снижен транспортный налог для владельцев автомобилей: старше 10 лет - на 30%; старше 20 лет - на 50%. По словам главы МНЭ, это позволит сэкономить гражданам порядка 30 млрд тенге, сообщает Tengrinews.kz.
Кроме того, с учетом внедрения прогрессивной шкалы налогообложения работники с зарплатой до 140 тысяч тенге освобождаются от уплаты подоходного налога.
23.06.2025, 12:42 40506
Сенаторы одобрили новые ставки НДС, но со своими поправками
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената внесли поправки в Налоговый кодекс и вернули его в мажилис на доработку, сообщает пресс-служба верхней палаты.
В сообщении сената подчеркивается, что положения Налогового кодекса напрямую влияют на инвестклимат и развитие бизнеса в стране, а значит отражаются и на благополучии, и на качестве жизни граждан.
Председатель сената Маулен Ашимбаев рассказал, что во время обсуждения кодекса к депутатам обращались представители бизнеса, несогласные с некоторыми позициями закона. В палате состоялись серьезные дискуссии по вопросам создания условий для инвесторов, а также эффективности предлагаемых механизмов их привлечения и сопровождения.
Ашимбаев добавил, что комитеты сената совместно с госорганами, предпринимателями и экспертами провели очень интенсивную и напряженную работу над каждой предложенной нормой. При этом была обеспечена полная открытость этих обсуждений.
Итогом этой большой работы стала выработка новых предложений и поправок, призванных снизить возможные негативные последствия отдельных положений кодекса, а также создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане.
Таким образом, сенаторы, концептуально поддержав кодекс, предложили новую редакцию его отдельных статей. В частности:
- Предложено введение прогрессивного налогообложения для фермерских хозяйств: доходы свыше 230 000 МРП будут облагаться по ставке 15%;
- Установлена льгота по ИПН для граждан, получающих дивиденды от сделок с ценными бумагами на KASE (наравне с МФЦА);
- Освобождены от НДС операции с платежными карточками, чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчетах;
- Акциз на предметы роскоши (автомобили, суда, самолеты) будет взиматься не только при импорте, но и при продаже внутри страны. Плательщиками станут только физические лица;
- Сохранена льгота по доходам нерезидентов от операций с гособлигациями, во избежание оттока инвестиций с рынка ГЦБ;
- Закреплено, что все ухудшающие положения по налогам могут вступать в силу только с 1 января 2026 года;
- Введен механизм приостановки электронных счетов-фактур в случае игнорирования уведомлений по камеральному контролю;
- Обороты предприятий, где работают люди с инвалидностью (не менее 10 сотрудников), освобождаются от НДС;
- Установлена ставка НДС 10% для отечественных печатных изданий;
- Сохранены действующие ставки за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения;
- Имущество, безвозмездно переданное КФХ, не будет считаться налогооблагаемым доходом;
С этими и другими поправками кодекс и сопутствующий закон возвращены в мажилис.
Напомним, в конце апреля мажилисмены одобрили во втором чтении новый Налоговый кодекс, в котором предложенная правительством ставка НДС 20% была снижена до 16%. Также был повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге.
Ранее правительство предложило снизить порог по НДС до 15 млн тенге, а ставку НДС сделать 16%. Нововведения вызвали недовольство казахстанцев. Проведенный опрос показал, что более половины граждан негативно относятся к повышению НДС.
20.06.2025, 14:33 257431
Реализация семи проектов на 1,1 трлн тенге проходит в новой индустриальной зоне AQMOLA
География компаний-инвесторов охватывает такие страны, как Китай, Турция, Сингапур и Казахстан
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Кокшетау. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области состоялось открытие республиканской индустриальной зоны AQMOLA. Уже сегодня там начата реализация семи проектов с привлечением инвестиций более 1,1 трлн тенге, сообщили в пресс-службе правительства РК.
По информации ведомства, индустриальная зона площадью почти 1 тыс. га находится недалеко от столицы и располагает всеми условиями для строительства заводов и предприятий. География компаний-инвесторов охватывает такие страны, как Китай, Турция, Сингапур и Казахстан. Планируется создание более 4,5 тыс. рабочих мест.
Одним из проектов является производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы, инвестор - Dalian Hesheng Holdings. Проектом предусмотрено трехэтапное строительство, с 2025 по 2028 годы. На первом этапе планируется запуск линий по выпуску глутамата натрия, глютенового порошка и сопутствующей продукции. Инвестором на сегодняшний день начата разработка бизнес-плана и подготовка всех документов.
Мы инвестируем в этот проект 900 млрд тенге. Уже в ближайшие годы на предприятии будет создана тысяча рабочих мест. Мы внедряем новейшие технологии биоферментации и биоинженерии, чтобы выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную как в Китае, так и на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы", - сказал директор филиала компании Dalian Hesheng Holdings Яо Сунь.
Также среди заявленных проектов - строительство завода по выпуску клинкерной продукции. Предприятие до конца 2027 года реализует казахстанский инвестор ТОО "Terracottas Astana Ceramic". Строительство агрохимического комплекса по производству удобрений и пестицидов запланировала международная компания YDA Group (Турция). Комплекс по производству сжиженного природного газа построит АО "Казахский институт нефти и газа". Новая технология позволит сжимать газ в 600 раз.
Также будут построены транспортно-логистический центр компании Atasu Group, завод по производству сельскохозяйственных агрегатов ТОО "Remsintez RK". Китайская компания Eagle Architecture Technology Co., Ltd. планирует построить завод по производству битумной кровельной гидроизоляции, автоклавных газобетонных блоков, поливинилхлорида, алюминиевых фасадов, витражей, окон и дверей.
В правительстве напомнили, что в Акмолинской области также созданы региональные индустриальные зоны в Кокшетау и Целиноградском районе.
20.06.2025, 13:02 263016
Реализацию казахско-китайских соглашений на $24 млрд обсудили в правительстве
В настоящее время в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуются 224 индустриальных проекта на сумму $66,4 млрд
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию казахско-китайских соглашений, заключенных по итогам переговоров на высшем уровне, обсудили в правительстве.
В настоящее время в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуются 224 индустриальных проекта на сумму $66,4 млрд с созданием порядка 50 тыс. рабочих мест.
КНР входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику РК: с 2005 по 2024 годы объем вложений составил $26,4 млрд.
На полях форума индустриального и инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай" между РК и КНР было подписано 58 коммерческих соглашений на общую сумму порядка $24 млрд.
Необходимы системные меры по наращиванию объема инвестиций и запуску новых совместных проектов, особенно по производству несырьевой и ориентированной на экспорт продукции", - заявил на совещании премьер-министр Олжас Бектенов.
Он заявил, что будет держать осуществление договоренностей на личном контроле и оказывать полное содействие каждому реализуемому проекту.
Бектенов поручил активизировать работу в тех регионах, где отсутствуют новые проекты, включая область Абай, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую области. Руководству данных регионов необходимо в кратчайшие сроки наладить взаимодействие с партнерами и представить конкретные инициативы.
На совещании также рассмотрели реализацию новых соглашений, заключенных регионами с китайскими партнерами.
К примеру, с Алматинской областью подписаны 7 документов на сумму более $6 млрд, включая проекты в сфере "зеленой" энергетики, логистики, АПК и промышленности.
Инициативы в инфраструктурной, агропромышленной и промышленной сферах также представили Астана, Кызылординская и Туркестанская области.
По итогам совещания государственным и местным исполнительным органам поручено обеспечить практическую реализацию подписанных соглашений, сопровождение всех проектов на каждом этапе, а также координацию действий в рамках единой государственной инвестиционной политики", - сообщили в правительстве.
Ранее сообщалось, что Казахстан вдвое нарастит товарооборот с Китаем - до $88 млрд в год.
Напомним, на минувшей неделе в Астане прошли форум "Центральная Азия - Китай" и второй саммит глав государств Центральной Азии и лидера Китая, который эксперты назвали важнейшим политическим событием года. Ожидается, что оно окажет влияние на региональное развитие и будет способствовать позитивным переменам на Евразийском пространстве.
20.06.2025, 12:00 265316
Казахстан и Россия подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС
Фото: Depositphotos
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Санкт-Петербург. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС, сообщили в агентстве.
В документе определены этапы подготовки и реализации проекта.
В ходе встречи была утверждена индикативная дорожная карта, предусматривающая этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации. Дополнительно между ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" (ТОО "КАЭС") и АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговая компания госкорпорации "Росатом") подписано рамочное соглашение, которое определяет ключевые принципы сотрудничества по реализации проекта в Жамбылском районе Алматинской области", - сообщили подробности в Агентстве по атомной энергии.
После подписания глава агентства Алмасадам Саткалиев заявил, что строительство атомной станции в Казахстане является частью комплексной стратегии по обеспечению устойчивого развития энергетики страны.
Мы рассчитываем на тесное и прозрачное взаимодействие с партнерами для обеспечения высокого уровня безопасности и локализации производства", - прокомментировал событие Саткалиев.
В свою очередь генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Казахстан - надежный исторический партнер России в атомной отрасли.
Мы убеждены, что российские ядерные технологии, доказавшие свою надежность, безопасность и эффективность, будут служить народу Казахстана, укрепляя его энергетический суверенитет", - подчеркнул глава "Росатома".
Для справки
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 39 энергоблоков (включая 6 блоков малой мощности) в 10 странах.
Напомним, Казахстан выбрал компанию "Росатом" в качестве лидера консорциума по строительству АЭС.
В Агентстве по атомной энергии рассказали об ориентировочных сроках завершения строительства АЭС, о том, какой тип реактора предлагает установить "Росатом" и как Казахстан планирует минимизировать экологические и социальные риски при строительстве и эксплуатации первой атомной станции.
20.06.2025, 11:27 268941
Air Astana приостановила рейсы из Атырау в Дубай
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana временно приостановила рейсы по маршруту Атырау - Дубай с 28 июня в связи со значительным увеличением полетного времени.
Полеты в Дубай из Астаны и Алматы продолжаются в облет территории Ирана и Ирака", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Пассажирам приостановленных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на рейсы из Алматы и Астаны в Дубай или другие направления из Атырау либо полный возврат стоимости авиабилетов.
Напомним, Казахстан ввел запрет на полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Масштабные изменения в расписании рейсов ожидаются в аэропорту Астаны. Там планируют временно закрыть взлетно-посадочную полосу.
19.06.2025, 17:05 324406
Электронная коммерция и логистическая инфраструктура: Wildberries & Russ и ЕАБР заключили соглашение
Одним из приоритетных направлений соглашения станет развитие центров обработки данных
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Международная финансовая организация "Евразийский банк развития" и компания РВБ подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию совместных проектов в сфере электронной коммерции и развития цифровой и логистической инфраструктуры в странах евразийского пространства, сообщает пресс-служба банка.
Одним из ключевых направлений деятельности ЕАБР является расширение транспортно-логистических маршрутов на евразийском пространстве. В этом году мы перезапустили мегапроект "Евразийская товаропроводящая сеть", который направлен на создание сети современных складских комплексов с помощью предоставления гибких моделей финансирования для девелоперов в странах - участницах банка. Партнерство с РВБ открывает возможности для масштабирования эффективных решений в электронной торговле и логистике, что укрепит связность региона, а создаваемая инфраструктура будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Евразийском регионе", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон.
Подчеркивается, что ЕАБР реализует масштабные интеграционные проекты в ключевых отраслях - от транспорта и энергетики до цифровых платформ, а РВБ предоставляет экспертизу и технологические решения в сфере электронной коммерции, включая складскую логистику и внедрение инновационных моделей в управлении поставками.
Мы видим большой потенциал в синергии между нашими технологическими наработками и институциональной экспертизой ЕАБР. Уверены, совместные усилия позволят ускорить развитие электронной коммерции и повысить доступность цифровой инфраструктуры во всем Евразийском регионе", - отметил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.
По данным банка, одним из приоритетных направлений соглашения станет развитие центров обработки данных, где РВБ предложит технологические решения и модели управления, а ЕАБР обеспечит инвестиционную и стратегическую поддержку. Кроме того, партнеры намерены активно участвовать в отраслевых инициативах и обмене лучшими практиками в области электронной коммерции. Соглашение знаменует собой шаг к созданию более устойчивой, интегрированной и цифровой евразийской экономики.
Справка:
Wildberries & Russ (ООО "РВБ") образована в результате слияния двух лидеров рынка - IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ - с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса. На текущий момент объединенная компания работает в России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
19.06.2025, 15:26 310161
Для сдерживания инфляции необходимо замедлить рост тарифов ЖКХ - глава Нацбанка
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов в кулуарах сената высказался, что для сдерживания инфляции необходимо сократить темпы роста тарифов ЖКХ, передает корреспондент агентства.
Председателя Нацбанка отметил, что в стране уровень инфляции достаточно высокий - 11,3%. Основным ее драйвером являются услуги, в особенности услуги ЖКХ.
Соответственно, с услугами надо разбираться. Мы с правительством разговариваем, что темпы роста тарифов на ЖКХ: воду, отопление, электроэнергетику и так далее, нужно немножко замедлить", - сказал Сулейменов.
Он отметил, что на момент, когда правительство принимало решение о повышении тарифов, не было таких факторов, как торговые войны, снижение цен на нефть, дефицит платежного баланса и др.
Напомним, рост тарифов на ЖКХ в годовом выражении составил 25,8%. Только тарифы на холодную воду за год выросли сразу более чем на 88%.
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