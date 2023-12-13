Особый кешбэк для вкладчиков Bereke Bank

При открытии вклада "Күн Сайын" вкладчики получают дополнительную выгоду в виде особого, повышенного кешбэка

Фото: Bereke Bank

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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Bereke Bank стартовала акция, которая позволяет пользоваться особым, повышенным кешбэком на покупки по карте для вкладчиков депозита "Күн Сайын".





Благодаря новому депозиту "Күн Сайын" вкладчики Bereke Bank уже получают выгоду от специальных условий:





• ежедневная выплата процентов на общую сумму, включая ранее начисленные проценты;





• онлайн-доступ и круглосуточная возможность управления средствами;





• есть возможность пополнения и снятия без потери процентов;





• выгодные условия ГЭСВ до 15,3%.





А теперь при открытии вклада "Күн Сайын" вкладчики получают дополнительную выгоду в виде особого, повышенного кешбэка, где сумма полученного кешбэка зависит от величины депозита на депозитном счете.





Так, если остаток по депозиту "Күн Сайын" составляет от 2 000 000 до 4 999 999 тенге, то кешбэк по карте составит 5% на любые покупки.





При сумме на депозите "Күн Сайын" от 5 000 000 до 9 999 999 тенге кешбэк увеличится до 7%.





Если же сумма депозита "Күн Сайын" превысит 10 000 000 тенге, то будет доступен максимальный кешбэк - 10% на все покупки.





Ежемесячный лимит начисления повышенных бонусов по акции составляет до 25 000 бонусов в месяц.





Чтобы принять участие в акции, нужно с 4 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года открыть новый депозит на сумму не меньше 2 000 000 тенге и делать покупки с использованием карт Bereke Bank.





В акции могут принять участие совершеннолетние граждане, зарегистрированные в мобильном приложении B-Bank и не имеющие просроченной задолженности перед банком.





Откройте депозит "Күн Сайын" уже сегодня и получите возможность не только увеличить свои сбережения, но и получить дополнительные бонусы за покупки по карте Bereke Bank!





Подробная информация об акции и все условия доступны на официальном сайте





Bereke Bank - один из ведущих банков Казахстана, стремящийся предоставлять клиентам лучшие условия для финансового роста. АО "Bereke Bank" является казахстанским банком второго уровня, 100% акций финансовой организации принадлежат правительству РК в лице АО "НУХ "Байтерек". Банк прочно входит в топ-10 банков второго уровня РК.





В начале июня международное агентство Fitch Ratings присвоило АО "Bereke Bank" долгосрочный рейтинг на уровне "BB" со стабильным прогнозом. Это один из самых высоких рейтингов на банковском рынке Казахстана.





Лицензия №1.2.199/93/31 от 20.09.22 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.