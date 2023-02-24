Отгрузку нефти возобновили на КТК

Сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению в среднесрочной перспективе

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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт, - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт, информирует пресс-служба Национального банка РК.





Решение основывалось на обновленных прогнозах Национального банка, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции. Сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие", - пояснили эксперты.





Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политикой, а также все еще высокими инфляционными ожиданиями. Совокупный баланс факторов обосновывает необходимость поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе.





В Нацбанке напомнили, что в январе 2023 года годовая инфляция продолжила рост, составив 20,7%. Главным драйвером, по словам специалистов, остается рост цен на продукты питания. При этом месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд до 1,1% (с 1,8% в сентябре 2022 года), но все еще превышает среднеисторическое значение. Аналогично месячной инфляции показатели базовой инфляции также замедляются, но формируются на высоких уровнях.





Отмечается, что инфляционные ожидания снизились после достижения пика в декабре 2022 года, что согласуется с предпосылками предыдущего прогноза. Тем не менее, инфляционные ожидания все еще высоки и явный тренд на их снижение пока не сформирован, что создает препятствие к быстрому замедлению инфляции.





Глобальная инфляция начала замедляться, на это повлияло снижение цен на энергоресурсы и некоторое улучшение ситуации с цепочками поставок. В то же время риски ускорения инфляции в мире на фоне напряженного рынка труда, сильного потребительского спроса и открытия Китая после пандемии остаются повышенными. По прогнозам глобальная инфляция постепенно замедлится в течение прогнозного периода, что будет сопровождаться проведением жесткой монетарной политики центральных банков, а также более слабым ростом мировой экономики. На фоне прогнозируемого снижения инфляции в странах-торговых партнерах давление на потребительские цены в Казахстане будет ослабевать", - рассказали в пресс-службе.





С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов прогноз инфляции был пересмотрен в сторону небольшого снижения. При этом в 2023 году диапазон прогноза расширен в связи с неопределенностью относительно фискального стимулирования в Казахстане и динамики инфляции в России. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 9-12%, в 2024 году - 6-8%, в 2025 году - 4-6%. Из-за эффекта базы пик годовой инфляции ожидается в I квартале 2023 года. Улучшение прогнозов инфляции связано с прогнозируемым снижением индекса ФАО на зерновые, хорошим урожаем в Казахстане, укреплением реального обменного курса тенге, а также умеренным влиянием миграционного шока на услуги.





Прогнозы по росту экономики Казахстана улучшены. Так, в 2023-2025 годах рост ВВП ожидается на уровне 3,5-4,5%. Прогноз пересмотрен в связи с более позитивными ожиданиями по добыче и экспорту нефти, при постепенном восстановлении экономик стран-торговых партнеров. Прогнозируется устойчивый рост внутреннего спроса в условиях стимулирующих государственных расходов и благоприятных цен на нефть. Тем временем, положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающая реальная ставка будут отчасти нивелировать рост внутреннего спроса. Риском прогноза ВВП являются возможные проблемы доступа казахстанского экспорта к международным рынкам.





При этом отмечается, что проинфляционные факторы внутри страны могут усилиться.





Сохраняются риски ускорения роста цен на продовольственные товары ввиду шока предложения на рынке плодоовощной продукции. Назревшие реформы тарифов на регулируемые услуги ЖКХ и цен на ГСМ могут вызвать эффект ускорения роста цен на широкий спектр товаров и услуг. Дополнительные проинфляционные риски со стороны внешнего мира связаны с потенциальным ускорением месячных показателей инфляции в РФ на фоне роста расходов государственного бюджета, ослабления рубля и санкций. Данные факторы не учтены в предпосылках базового сценария. В будущем их реализация может повлечь за собой изменения в прогнозах", - разъяснили эксперты.





В этих условиях сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению в среднесрочной перспективе.