Перекачка и отгрузка нефти временно приостановлена на КТК

Фото: cpc.ru

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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз -Новороссийск, сообщили в пресс-службе КТК.





Как пояснили в пресс-службе КТК, 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики Республики Казахстан.





Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании.





Также в настоящий момент остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК. Ее возобновление запланировано с 11 апреля.