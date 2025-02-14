13.02.2025, 19:35 24326
Первооткрыватели крупнейших месторождений мира начинают геологоразведку в Казахстане
Этот проект является одним из самых масштабных в истории разведки меди в страны
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно официальному сообщению, опубликованному на Торонтоской фондовой бирже (TSX), Ivanhoe Mines, одна из ведущих мировых горнодобывающих компаний и первооткрыватель крупнейших медных месторождений XXI века, объявляет о начале геологоразведочных работ в Чу-Сарысуйском медном бассейне в Казахстане - третьем по величине осадочном медном бассейне в мире, сообщает пресс-служба МПС РК.
Компания Ivanhoe Mines в партнерстве с британской Pallas Resources создала совместное предприятие для изучения крупнейшего лицензионного пакета в регионе площадью 16 000 квадратных километров. Этот проект является одним из самых масштабных в истории разведки меди в Казахстане и открывает новые перспективы для мирового горнодобывающего сектора.
В рамках партнерства Ivanhoe Mines берет на себя обязательства по финансированию проекта в размере 18,7 млн долларов в течение первых двух лет, а также обладает правом увеличения своей доли до 80%, в случае успешных открытий.
По данным Геологической службы США (USGS), в Чу-Сарысуйском бассейне может находиться до 25 миллионов тонн меди, что делает этот регион одним из самых перспективных в мире. Впервые за последние 40 лет здесь начнутся масштабные геологоразведочные работы с применением передовых аэрогеофизических технологий и цифрового анализа данных.
Напомним, в декабре 2024 года В Пекине председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов и председатель совета директоров China National Offshore Oil Corporation International Limited (CNOOC) Ван Дунцзинь обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе совместную реализацию проекта "Жылыой".
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14.02.2025, 11:40 5291
Доля безналичных платежей в Казахстане в прошлом году выросла до 87%
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году доля безналичных операций в общем объеме совершенных населением платежных транзакций составила 87%, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Положительная тенденция в росте безналичных операций населения сохраняется. По итогам 2024 года, рост количества безналичных операций составил 13,4% (общее количество - 12,8 млрд операций), объема - 17% (общий объем - 166,1 трлн тенге). Так, в 2024 году в среднем населением ежедневно проводилось 35,1 млн безналичных операций на сумму 453,6 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе.
Из всех совершенных населением транзакций в 2024 году, 98% от количества и 87% от объема - безналичные операции, что предполагает высокое доверие населения к финансовым технологиям с учетом удобства и скорости проведения транзакций безналичным способом.
Основная доля безналичных транзакций в 2024 году была проведена через онлайн-сервисы банков (90% от объема безналичных транзакций).
При этом количество пользователей онлайн-сервисов банков увеличилось на 13% (до 25,9 млн). За год объем онлайн-транзакций на одного пользователя интернет- и мобильного банкинга в среднем вырос на 7% (до 6,1 млн тенге)", - отметили в Нацбанке.
Ранее Минфин пообещал поднять минимальный порог для проверки мобильных переводов до миллиона тенге.
12.02.2025, 17:10 64321
Почти на пять тенге: доллар подешевел на торгах
Фото: pexels.com
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE доллар подешевел почти на пять тенге, передает корреспондент агентства.
В частности, средневзвешенный курс доллара составил 501,31 тенге, снизившись еще на 4,94 тенге.
Согласно данным сайта Kurs.kz, в ряде обменных пунктов в Алматы доллар США продается по курсу 507,5 - 508 тенге. Курс покупки составляет 503,5 - 505,5 тенге за доллар.
Напомним, третьего декабря 2024 года курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
Шестого декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
12.02.2025, 15:59 68416
Предлагаемый правительством Налоговый кодекс усложнит действующую налоговую политику - депутат
Налоговая система Казахстана фактически создает условия для ухода от налогов и отмывания денег
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Адиль Жубанов в своем депутатском запросе заявил, что налоговая система Казахстана фактически создает условия для ухода от налогов и отмывания денег.
По словам мажилисмена, с 2017 по 2021 годы в стране было обналичено более 10 триллионов тенге, а ежегодный вывод капиталов из Казахстана достигает 16 миллиардов долларов США.
Новый Налоговый кодекс, предлагаемый правительством, еще более усложняет и регламентирует действующую налоговую политику. В Казахстане существует множество налоговых режимов, которые создают условия для уклонения от уплаты налогов, таких как дробление бизнеса, нелегальное обналичивание денежных средств, выписка фиктивных счетов-фактур и создание схем", - сказал Жубанов.
По его информации, доля теневой экономики в Казахстане составляет 30% от ВВП, а в мировом рейтинге по борьбе с отмыванием денег страна занимает 141-е место из 245.
Учитывая вышеизложенное, депутат предложил внедрить в стране налог с оборота, который объединит все ключевые налоги и сократит административную нагрузку на бизнес.
Также он считает необходимым усилить контроль за уплатой налогов. Ввести механизм, при котором банки второго уровня должны удерживать налог от каждой сделки сразу при оплате.
Вместе с тем спикер предложил отменить все льготы и преференций, кроме отдельных исключений.
Нам нет необходимости вести налоговую политику на основе англосаксонской модели налоговой системы. Нам необходимо проводить ее с учетом нашей казахстанской реальности", - добавил Жубанов.
Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.
Позже стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесутв парламент.
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ
12.02.2025, 14:10 71461
KASE приостановит торги международными облигациями Минфина США
14 мая 2025 года будет осуществлена фиксация реестра для выплаты купонного вознаграждения по указанным облигациям
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская фондовая биржа (KASE) с 14 февраля приостановит торги международными облигациями Министерства финансов США четырех выпусков.
С 14 февраля 2025 года на KASE будут приостановлены торги следующими международными облигациями Министерства финансов США по операциям репо в режимах торгов с участием центрального контрагента, дата расчетов которых приходится на 14 мая 2025 года и последующие даты: 1) US91282CAV37 (сектор "государственные ценные бумаги", US_06_3011); 2) US912810RJ97 (сектор "государственные ценные бумаги", US_07_4411); 3) US912810SY55 (сектор "государственные ценные бумаги", US_08_4105); 4) US91282CKQ32 (сектор "государственные ценные бумаги", US143_3405)", - сообщает пресс-служба KASE.
Торги приостановлены в связи с наличием у KASE информации о том, что 14 мая 2025 года будет осуществлена фиксация реестра для выплаты купонного вознаграждения по указанным облигациям.
@Торги указанными облигациями на KASE будут возобновлены с 16 мая 2025 года", - уточнили на бирже.
12.02.2025, 10:46 77531
Казахстан увеличит поставки газа в Китай
Фото: QazaqGaz
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и исполнительный председатель совета директоров PetroChina International У Цзюньли подписали дополнение к трехлетнему договору купли-продажи природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе нацкомпании.
Этот шаг позволит увеличить объемы экспорта газа в Китай в 2025 году, что подтверждает стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем в энергетическом секторе. Казахстанская газовая отрасль выступает надежным поставщиком ресурсов для усиления энергетической безопасности региона", - отметили в компании.
Дополнительное соглашение было подписано в рамках Казахстанско-Китайского бизнес-форума в Астане.
12.02.2025, 08:43 82376
Сумму внешнего долга на начало года назвали в Нацбанке Казахстана
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк опубликовал предварительную оценку внешнего долга Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2025 года.
По данным Нацбанка, на 1 января 2025 года, внешний долг Казахстана составил 165 млрд 630 млн долларов. Из них 91 млрд 658 млн долларов приходится на прямые инвестиции (межфирменная задолженность), 12 млрд 724 млн долларов - на органы государственного управления, 2 млрд 470 млн долларов - на центральный банк, 13 млрд 265 млн долларов - банки и 45 млрд 513 млн долларов - на другие сектора.
Внешний долг по состоянию на 1 января 2024 года составлял 163 млрд 551 млн долларов, на начало 2023 года - 161 млрд 163 млн долларов.
Внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов.
В Нацбанке отметили, что отчетная оценка внешнего долга на 1 января 2025 года будет опубликована 31 марта.
11.02.2025, 20:00 103086
Казахстан и Китай расширяют торговое и промышленное сотрудничество
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торгово-экономическая встреча для казахстанских и китайских предпринимателей, в рамках которой представители бизнеса Казахстана и Китая подписали восемь меморандумов, передает корреспондент агентства.
В состав делегации китайских предпринимателей, организованной Китайским советом по содействию международной торговле (CCPIT), вошли представители 32 известных китайских предприятий, таких как CITIC Group, PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem и другие. В ходе визита китайские предприниматели проведут углубленные обмены с казахстанскими коллегами для изучения потенциала развития ключевых областей сотрудничества, таких как торговля и энергетика.
В 2024 году на мировой арене было много неопределенности. Тем не менее, китайская экономика смогла показать очень высокий рост и активность. Казахстан стал первым местом, где была предложена инициатива "Один пояс, один путь". Казахстан также является хорошим другом и активным партнером Китая. За 33 года, прошедшие с момента установления дипломатических отношений, наши страны вышли на высочайший уровень взаимного доверия и партнерства", - выступил с приветственным словом Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РК Хань Чуньлинь.
По его словам, в 2024 году товарооборот между Казахстаном и Китаем увеличился на 8%.
Мы активно поддерживаем отечественный бизнес и содействуем выходу казахстанских компаний на международные рынки, в том числе на рынок Китая. Сегодня Казахстан занимает важное место в мировых экономических процессах, выступая надежным партнером и ключевым участником инициативы "Один пояс, один путь". Мы нацелены на создание максимально благоприятных условий для иностранных инвесторов и обеспечение прозрачности, стабильности и мер государственной поддержки", - отметил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Раимбек Баталов.
Он подчеркнул, что Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана и пятым по объему инвестиций.
Вместе с тем в преддверии Саммита глав государств "Китай - Центральная Азия", совместно с CCPIT планируется провести второе заседание делового совета и с CITIC Group и Народным правительством провинции Дунгуань организовать казахстанско-китайский бизнес-форум. Ожидается, что эти площадки станут действенным инструментом расширения двустороннего экономического сотрудничества и установления новых деловых контактов.
Председатель Китайского совета по содействию международной торговле Жэнь Хунбинь, подчеркнув значимость предстоящих событий, отметил крепкие связи казахстанской Палаты с Китайским советом в содействии торговле и инвестициям. Спикер также поделился предложениями для углубления экономического сотрудничества. Это открытие нового пространства для роста двусторонней торговли, стимулирование инвестиций и формирование новых возможностей цепи поставок.
Наше сотрудничество строится на принципах глубокого доверия и сообщества единой судьбы. В рамках сегодняшнего форума мы обменяемся мнениями и достигнем больших точек соприкосновения и претворения в жизнь больших проектов. В Казахстане наша деятельность охватывает многие направления: финансирование и строительство инфраструктуры, энергетика, экология и другие. Общий объем инвестиций превысил 3 миллиарда долларов США, общее количество работников превысило 8 тысяч человек", - сообщил представитель председателя Китайско-казахстанского делового совета, заместитель генерального директора группы CITIC Ван Гоцянь.
Отмечается, что за 2024 год товарооборот между двумя странами составил 30,1 миллиарда долларов США. Казахстан экспортирует в Китай медные руды, нефть, уран, в то время как наиболее импортируемыми являются автомобили, строительная техника и медицинское оборудование.
В рамках мероприятия также состоялась церемония подписания ряда стратегических соглашений, включая проекты в нефтегазовом секторе, транспорте, логистике и сельском хозяйстве. Важные проекты в области туризма, обрабатывающей промышленности и транспорта ожидаются в Алматы и Алматинской области.
11.02.2025, 14:52 109476
Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ
Более низкие цены на нефть, жесткие финансовые условия и эффект высокой базы текущего года (запущено расширение на Тенгизе) могут негативно отразиться на динамике ВВП через 12 месяцев
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восприятие инфляции на следующий год ухудшилось на фоне ускорения наблюдаемой инфляции и обсуждаемых реформ в налоговой системе, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана по итогам опроса профессиональных участников финансового рынка.
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана провел опрос среди профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в феврале 2025 года. В исследовании изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений.
В частности, на фоне ускорения месячной инфляции до максимального показателя за последние 11 месяцев (в январе - 1,1%) и обсуждаемых реформ в налоговой системе восприятие инфляции на следующий год ухудшилось. Средняя оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 10,6% с 9,4% ранее.
Рост наблюдаемой и ожидаемой инфляции может привести к повышению базовой ставки и отсрочить сроки нормализации денежно-кредитных условий на длительный период. 37% респондентов ожидают повышения базовой ставки на предстоящем заседании 7 марта, но оставшееся большинство прогнозирует ее сохранение. При этом пространство для снижения базовой ставки в следующие 12 месяцев значительно сузилось: через год ее значение может составить 14,5%, тогда как месяцем ранее прогнозировалось 14,0%. Таким образом, реальная ставка в экономике может упасть до 3,9% с текущего высокого уровня в 6,35%", - поделились аналитики.
Также эксперты отметили, что высокие ставки, спрос на тенге, традиционно растущий в налоговый период, стабильное предложение инвалюты в рамках операций Нацбанка и сезонное улучшение профицита торгового баланса (в первом квартале расходы на импорт, как правило, падают, а доходы от экспорта товаров сохраняются прежними) поддержат курс в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной - давление может сохраниться.
Через месяц курс тенге к доллару США прогнозируется на отметке 513,9 тенге за доллар (сейчас 510,7), а через год - 551,2 (552,5 ранее).
Это может быть обусловлено пересмотром вниз ожидаемой через год средней цены на нефть Brent до 69,3 долларов за баррель (73,6 ранее) на фоне прогнозируемого увеличения глобального предложения сырья и замедления мировой экономики. Напомним, в бюджет заложена цена в 75 долларов за баррель", - пояснили аналитики.
Ожидается, что более низкие цены на нефть, жесткие финансовые условия и эффект высокой базы текущего года (запущено расширение на Тенгизе) могут негативно отразиться на динамике ВВП через 12 месяцев. Прогноз по росту ВВП через год опустился до 4,1% с показателя в 4,3% месяцем ранее.
Напомним, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесут в парламент.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?