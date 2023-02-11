По итогам прошлого года объем экспорта казахстанского мяса почти сравнялся с объемам импорта колбасных изделий
Хотя экспорт мяса стабильно увеличивается, а импорт в последние два года снижается, РК все еще завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поставки свежего, охлажденного или замороженного мяса всех видов из Казахстана в другие страны за январь-ноябрь прошлого года составили 38,6 тысячи тонн. Это на 6,5% больше, чем за полный 2021 год и сразу на 66,9% - чем за весь "докоронакризисный" 2019 год.
Импорт мяса тем временем составил внушительные 144,5 тысяви тонн (причем сразу 88% поставок составило мясо птицы), однако это сразу на 45,7% меньше, чем за весь 2021 год, информирует energyprom.kz.
Хотя экспорт мяса стабильно увеличивается, а импорт в последние два года снижается, РК все еще завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки, и проблемной зоной здесь является птицеводство", - отмечают аналитики.
При этом они подчеркивают, что с мясопродуктами ситуация еще печальнее.
Экспорт из РК в секторе - мизерный. Скажем, колбас республика поставила на внешние рынки за 11 месяцев всего 149 тонн, а импортировала - 39,1 тысячи тонн, то есть в 262 раза больше, чем экспортировала. Если сравнивать этот несущественный экспорт с показателями полного 2021 года, можно отметить рост, однако в сравнении с 2019 годом спад составляет сразу 63,4%. Впрочем, при таком уровне экспорта рост или спад не имеют значения - показатель пренебрежительно мал", - рассказали они.
Экономисты пришли к выводу, что фактически в 2022 году объемы экспорта казахстанского мяса почти сравнялись с объемами импорта одних только колбасных изделий.
Тот факт, что импортеры наращивают поставки продуктов более высокого передела из-за недостатка объемов на отечественных мясокомбинатах, подтверждает баланс ресурсов в Казахстане. Диаграмма за январь-ноябрь 2022 года показывает, по каким видам мяса отечественные фермеры полностью закрывают потребности населения (баранина - на 100%, говядина - на 98,6%, конина - на 97,5%, свинина - на 90,3%), а каких недостает. К последней категории относятся мясо птицы (собственное производство составляет всего 67,4%, импорт - 32,6%), консервы (37,9% импорта) и колбасные изделия (зарубежные поставки - 39,7%)", - разъяснили обозреватели.
Последние два года выпуск мяса в стране показывал в целом положительную динамику. В 2021 году показатели производства мяса крупного рогатого скота, овец, свиней и лошадей выросли на 8,1% (с 311,3 тысячи до 336,5 тысячи тонн), а в 2022 году - на 3,9%. Выпуск мяса кур и других домашних птиц в 2021 году увеличился на 9,7% (со 100,5 тыс. до 110,3 тыс. тонн), в прошлом году - на 4,2%.
С мясопереработкой ситуация иная: динамика производства нестабильна. В 2021 году показатели выпуска продукции по мясным и мясорастительным консервам сократились более чем на 27% для обеих категорий. В прошлом году прирост хоть и был плюсовым (5,5% и 24,7% соответственно), но все равно не перекрыл минусов 2021 года", - проинформировали аналитики.
Отмечается, что динамика выпуска колбасных изделий стабильна: объемы немного выросли в 2021 году (плюс 3,4%) и продолжили рост в 2022-м (еще плюс 8,3%).
Одна из причин, по которой мясоперерабатывающая промышленность в Казахстане развивается медленно - недостаток у действующих фермеров инвестиций для строительства крупных конкурентоспособных перерабатывающих комплексов. Иностранные инвесторы, в свою очередь, не спешат вкладывать деньги в казахстанские проекты из-за нестабильности", - считают экономисты.
Напомним, в Казахстане введен в действие новый техрегламент на мясо птицы В нем прямо предусмотрен запрет на инжектирование водой мяса птицы.