По итогам прошлого года объем экспорта казахстанского мяса почти сравнялся с объемам импорта колбасных изделий  

На 64% позиций фармпрепаратов предельные цены не изменились с 2022 года

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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев сообщил, что на 4296, или 64%, позиций фармпрепаратов предельные цены не изменились с 2022 года, на 1918 или 29% - цены повышены, в среднем на 30%, на 501, или 8%, - снижены, в среднем на 7%.





По информации Минздрава в 2023 году в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи будет закуплено 1669 наименований лекарств и медицинских изделий, из которых для оказания помощи в стационарах используют 1580 наименований, на порядка 184 млрд тенге, для амбулаторий - 636 наименований на более 232 млрд тенге.





Финансирование лекарственного обеспечения с 2019 до 2023 года на амбулаторном уровне выросло с 83 до 232 млрд тенге.





Единый дистрибьютор с начала 2023 года отгрузил в регионы медикаменты и медицинские изделия на сумму 57 млрд тенге. В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения выдано медикаментов на сумму более 4 млрд тенге.





На сегодняшний день в стране действуют 97 фармацевтических производителей, из них 34 занимаются производством лекарственных средств, 41 - изделиями медицинского назначения, 22 - специализируются на производстве медицинской техники.





В денежном эквиваленте оценка фармацевтической отрасли составляет 863 млрд тенге, в том числе доля отечественных товаропроизводителей -162 млрд тенге. В 2022 году доля отечественного производства на местном фармацевтическом рынке составила 19%, импортной продукции - 81%. По поручению Президента в ближайшее время мы должны довести долю продукции отечественных товаропроизводителей в фармацевтической отрасли до 50%", - сказал Жандос Буркитбаев.





В ноябре 2022 года сообщалось , что за январь-октябрь производство лекарств в стране в стоимостном выражении составило 112 млрд тенге - на 13,2% меньше, чем годом ранее.





В региональном разрезе наибольший объем выпуска пришелся на Шымкент: 46 млрд тенге, плюс 10,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (31,1 млрд тенге, плюс 23,4% за год) и Алматы (16,2 млрд тенге, плюс 7,7%).