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Москва. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан ряд документов. Об этом - По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан ряд документов. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).





Напомним , вчера главы государств ЕАЭС приняли пакет поправок в Договор о ЕАЭС - III Большой протокол. Его основная цель - устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, уточнение используемой в Договоре о Союзе терминологии, наделение органов Союза рядом полномочий в части технического регулирования, фитосанитарных мер, статуса государства-наблюдателя при Союзе, госзакупок.





Главам государств представили результаты реализации Стратегии-2025 в 2022 году.





Принят протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. Финансовое содействие совместным промышленным кооперационным проектам будет осуществляется за счет субсидирования процентных ставок по кредитам и займам, выдаваемым международными и национальными финансовыми организациями, их перечень определит Совет ЕЭК.





Главам государств представлен доклад о реализации основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза в 2022 году. На фоне замедления мировой торговли и инвестиций значимость для государств ЕАЭС торгово-экономических партнеров из азиатско-тихоокеанского и ближневосточного регионов существенно выросла: во внешнеторговом обороте Союза увеличился удельный вес Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и других стран.





Высшим советом одобрен обязательный для применения доклад по реализации планов либерализации в сфере туризма, метеорологии, маркшейдерства, оценки имущества, стройки и кинематографии. В нем приведены проблемы либерализации, включая критерии содержательной эквивалентности регулирования, административного сотрудничества и пути их решения.





ЕАЭС готовится к выдаче лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров в электронном виде.





Перечень итоговых актов, подписанных на заседании ВЕЭС:





1. Решение "О внесении изменений в некоторые решения Высшего Евразийского экономического совета".





2. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами - членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.





3. Решение "Об оказании финансового содействия при реализации государствами - членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности".





4. Протокол о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года.





5. Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года ("III Большой Протокол").





6. Распоряжение "О представлении информации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (приложение № 20 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)".





7. Решение "О внесении изменения в приложение № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии" (утверждение правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров).





8. Решение "О внесении изменения в приложение № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии" (таможенные операции).





9. Распоряжение "О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза".





10. Решение "О внесении изменения в Решение Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 112".





11. Распоряжение "О результатах мониторинга исполнения в 2021-2022 годах государствами - членами Евразийского экономического союза положений, предусмотренных Правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности".





12. Распоряжение "О внесении изменений в распоряжение Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 7".





13. Распоряжение "О времени и месте проведения заседания Высшего Евразийского экономического совета".



