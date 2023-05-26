Токаев: наш Союз станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером
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Москва. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает пресс-служба Акорды.
Геополитические потрясения оказывают значительное влияние на экономическое ситуацию во всем мире. В этом году международные финансовые институты в среднем почти в два раза снизили прогнозы роста мировой экономики. Однако, несмотря на давление внешних факторов, наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза показывает положительную динамику. Страны-участницы сохраняют макроэкономическую стабильность, наращивают темпы экономического роста и объемы взаимной торговли", - сказал глава государства
Он отметил, что за годы деятельности ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами вырос на 74%, при этом экспорт вырос на 98%.
Мы считаем это хорошими показателями. Реализуются масштабные совместные инфраструктурные проекты, развивается промышленная кооперация, формируется общий рынок услуг, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. Вместе с тем в текущих геоэкономических условиях более полное и эффективное раскрытие потенциала Союза, так сказать, "расшивка узких мест" - это наш общий приоритет. Нам предстоит максимально полно реализовать все задачи, поставленные при его создании. Следует честно отметить, что работы впереди много", - сказал Токаев.
Он добавил, что прежде всего речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод - свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны.
Полагаю, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии. Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия "точечных решений", ситуативных договоренностей и ручного управления", - сказал президент РК.
Глава государства напомнил, что одна из ключевых целей создания Союза - это получение максимально выгодных торговых условий от третьих стран на основе сильной, скоординированной совместной позиции.
Важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес. Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. Нам следует качественно усилить взаимодействие с ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями. Думаю, интерес к сотрудничеству со стороны этих организаций носит взаимный характер", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что в текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации.
Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции. Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции", - сказал президент Казахстана.
По словам Касым-Жомарта Токаева, еще одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий.
Уверен, что наш Экономический Союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером. Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении КНР, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север - Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск - Болашак - Иран", - сказал глава государства.
Он добавил, что для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север - Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске.
Мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной сети Бейнеу - Мангистау и на участке автомобильной дороги Бейнеу - Шалкар. Казахстан, безусловно, сделает это, исходя из понимания общности наших усилий по созданию соответствующего грузопотока. Хорошим примером нашего взаимовыгодного сотрудничества призвано стать строительство железной дороги Бахты - Аягоз. Ее запуск позволит значительно нарастить пропускную способность и Казахстана, и России в направлении Китая", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана добавил, что также можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит общие логистические возможности.
Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной, но простой в использовании и основываться на передовых цифровых технологиях. Следует решить вопросы использования электронных пломб, гарантийной системы оперативного информационного обмена, а также развития системы "Е-окна". Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок", - сказал президент РК.
По его словам казахстанское видение развития Союза - это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги.
Я абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития. В следующем году нашему Объединению исполняется десять лет. Мы соберемся на юбилейный саммит ЕАЭС. Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив Союза. В этой связи предлагаю поручить Комиссии к следующему заседанию Высшего совета подготовить Доклад о первом этапе евразийской интеграции. В нем будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию", - сказал президент РК.
Ранее сообщалось, что на повестке дня Высшего Евразийского экономического совета - вопросы обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и другие.