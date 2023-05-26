Токаев: наш Союз станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером

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Пекин. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Саммит "Китай - Центральная Азия" является новой вехой в китайско-центральноазиатских отношениях, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.





По его словам, этот саммит вписал новую страницу в строительство сообщества единой судьбы человечества, сообщает информационное агентство "Синьхуа".





Цинь Ган подчеркнул, что программная речь, с которой председатель КНР Си Цзиньпин выступил на саммите, стала первым с момента наступления новой эпохи целостным, концентрированным и системным изложением высшим руководителем КНР внешней политики страны в отношении Центральной Азии международному сообществу.





Также Цинь Ган объявил, что в ходе данного саммита Китай и пять стран Центральной Азии подписали 7 двусторонних и многосторонних документов, а также более 100 соглашений по сотрудничеству в разных сферах.





Он отметил, что саммит придаст новый импульс углублению китайско-центральноазиатских отношений.





Китай совместно с Кыргызстаном и Таджикистаном соответственно объявили о формировании сообщества единой судьбы на двустороннем уровне, заявил Цинь Ган, добавив, что это первый раз, когда концепция сообщества единой судьбой была полностью реализована на многостороннем и двустороннем уровнях в одном регионе.





Он отметил, что саммит создал новую платформу для расширения обменов и сотрудничества в различных областях.





Создание ряда новых механизмов и платформ определенно предоставит более широкое пространство и более эффективные гарантии для расширения обменов между Китаем и Центральной Азией на всех уровнях, а также углубления многовекторного сотрудничества, подчеркнул он.





Цинь Ган отметил, что саммит также открыл новые перспективы для углубления взаимных выгод и совместного выигрыша.





Председатель КНР Си Цзиньпин объявил на саммите о ряде крупных инициатив по сотрудничеству. В ходе саммита Китай также подписал соглашение о взаимном безвизовом режиме с Казахстаном. Официально стартовал Год культуры и искусства Китая и стран Центральной Азии, добавил Цинь Ган.





Он заявил, что эти инициативы и достижения придали новую жизненную силу укреплению китайско-центральноазиатского сотрудничества.





Глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что саммит придал новую силу защите международной беспристрастности и справедливости. Китай и страны Центральной Азии единодушны в твердом отстаивании мультилатерализма и противостоянии унилатерализму, гегемонизму и политике силы, что привнесло больше определенности в мир, полный неопределенности.





Он отметил, что саммит также послужил новым примером для развивающихся стран в плане сплоченности и самоусиления.





Цинь Ган сказал, что формирование более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии является важнейшим политическим достижением данного саммита. Китай и страны Центральной Азии окажут друг другу четкую и мощную поддержку в ключевых вопросах, касающихся суверенитета, безопасности и интересов развития.





Он заявил, что Китай и страны Центральной Азии будут рука об руку создавать модель сотрудничества с глубокой степенью взаимодополняемости и высокой степенью обоюдного выигрыша.





Глава МИД КНР добавил, что Китай и страны Центральной Азии будут совместно реагировать на новые вызовы в традиционных и нетрадиционных сферах.





Он подчеркнул, что Китай будет совместно со странами Центральной Азии претворять в жизнь Инициативу в области глобальной безопасности. Китай будет решительно выступать против того, чтобы внешние силы подрывали легитимные власти стран Центральной Азии и провоцировали новый виток "цветных революций".





Цинь Ган отметил, что Китай и страны Центральной Азии будут активизировать формирование плюралистической и интерактивной архитектоники гуманитарных обменов.





Цинь Ган призвал стороны приложить совместные усилия, чтобы воплотить важный консенсус, достигнутый главами государств, в реальные действия.





Сотрудничество Китая с Центральной Азией не направлено против какой-либо третьей стороны, не зависит от третьей стороны и не является сколачиванием закрытой инклюзивной "узкой клики", заявил Цинь Ган, добавив, что оно, напротив, направлено против блоковой политики и конфронтации холодной войны.





Под руководством глав шести государств и благодаря совместным усилиям всех сторон сотрудничество между Китаем и Центральной Азией непременно принесет обильные плоды, резюмировал Цинь Ган.



