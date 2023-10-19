Почему, несмотря на заявления о сокращении инфляции, цены продолжают расти, ответил Куантыров  

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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса ответил на вопрос, почему на фоне заявлении о росте ВВП и сокращении инфляции казахстанцы продолжают жаловаться на рост цен.





У министра спросили, почему, несмотря на отчеты правительства о росте экономики и снижении инфляции в Казахстане, цены продолжают расти. Куантыров отметил, что растущая инфляция - это мировая проблема, она касается не только Казахстана.









При этом он подчеркнул, что принятые правительством меры позволили удержать инфляцию, иначе "она была бы гораздо выше". Он уточнил, что были приняты меры по имортозамещению, налоговому стимулированию, запрету на импорт ряда товаров и другие.





Куантыров обратил внимание, что рост экономики Казахстана подтверждают международные рейтинговые агентства.





У нас есть ожидания, что ситуация будет в целом улучшаться… Вы сами видите, что постковидная ситуация, война, которая началась на нашем континенте в прошлом году, эти геополитические конфликты, они отрицательно заказываются на экономическом росте, в том числе казахстанском", - добавил глава МНЭ.



