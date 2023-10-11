Темпы роста экономики замедлились в Казахстане

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За девять месяцев рост ВВП Казахстана составил 4,7%. Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил усилить работу и принять реальные меры по наращиванию темпов роста во всех сферах экономики и продолжить работу по стабилизации цен на продовольственные товары.





До конца текущего года осталось 2,5 месяца. Необходимо усилить работу и принять реальные меры по наращиванию темпов роста во всех сферах экономики. Всем ответственным госорганам и акиматам необходимо продолжить активную работу по стабилизации цен на продовольственные товары и стимулированию отечественного производства продуктов питания", - заявил глава правительства.





Он отметил, что важно ускорить реализацию инвестиционных проектов в несырьевых секторах, в том числе в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT, туризме и других сферах с привлечением зарубежных и отечественных инвесторов.





По итогам 9 месяцев текущего года реальный рост экономики составил 4,7% к соответствующему периоду прошлого года. Положительную тенденцию показывает реальный сектор. Горнодобывающая промышленность выросла на 5,4% за счет роста добычи нефти и природного газа. Рост в обрабатывающей промышленности составил 3,2%. Машиностроение выросло свыше 27%. Значительный рост зафиксирован в легкой промышленности почти на 15% за счет увеличения производства текстильных изделий свыше 27%. Выросло производство пластмассовых изделий почти на 7%, продуктов питания и напитков свыше 3%, продукции химической промышленности на 1,5%", - сказал Смаилов.





Как сообщил министр нацэкономики РК Алибек Куантыров, добыча нефти выросла на 8,4%, добыча газа - на 6,1%, добыча прочих полезных ископаемых - на 13,9%. Добыча металлических руд снизилась на 1,2%, услуги в горнодобывающей промышленности - на 1,7%, добыча угля - на 5,7%.





Также, по словам премьер-министра, за отчетный период обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе - почти на 13%. Введено 11,7 млн квадратных метров жилья.





Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 15,8%.





По итогам 9 месяцев по всем основным показателям отмечается положительная динамика в Абайской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях и городах Алматы и Шымкенте.





На заседании правительства заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов сообщил, что годовая инфляция снижается седьмой месяц подряд.





Текущий уровень составляет 11,8%. Замедление годовой инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и постепенного исчерпания высокой базы 2022 года, снижения глобального инфляционного давления и издержек производства. В структуре инфляции годовые темпы роста всех компонентов демонстрировали замедление", - отметил Берик Шолпанкулов.





Месячная инфляция также замедлилась до 0,6%. Однако темпы ее роста все еще значительно превышают среднеисторические значения.





В свою очередь премьер-министр поправил Шолпанкулова и отметил, что неправильно связывать замедление инфляции с базой прошлого года.





Вы связываете замедление инфляции только с высокой базой прошлого года. Это неправильно. Замедление стало возможным благодаря комплексной антиинфляционной работе правительства", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Как сообщалось ранее, в Казахстане месячная инфляция все еще превышает среднеисторические значения в два раза.



