09.10.2023, 09:37 64836
В Казахстане месячная инфляция все еще превышает среднеисторические значения в два раза - Нацбанк
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане месячная инфляция все еще превышает среднеисторические значения в два раза. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, отвечая на депутатский запрос.
На данный момент годовая инфляция, несмотря на постепенное снижение, все еще находится на высоком уровне (11,8% в годовом выражении в сентябре 2023 года), значительно превышая установленную цель. Основной вклад в инфляцию продолжает вносить удорожание продовольственных товаров. Тем не менее их вклад уменьшается наряду с увеличением вклада непродовольственных товаров и услуг на фоне постепенного роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги и подорожания горюче-смазочных материалов", - сказал Сулейменов.
Он отметил, что помимо годовой инфляции, которая накапливает ценовые всплески в течение последних 12 месяцев, важно учитывать динамику месячной инфляции, которая демонстрирует текущие инфляционные процессы.
Месячная инфляция все еще превышает среднеисторические значения в два раза (0,6% в сентябре текущего года)", - отметил глава Нацбанка.
По его прогнозу, анализ текущей и перспективной ситуации во внешнем и внутреннем секторах экономики демонстрирует, что инфляция в среднесрочном периоде будет приближаться к таргету вблизи 5% (в 2023 году - 10-12%, в 2024 году - 7,5-9,5%, в 2025 году - 5,5-7,5%).
Глава Нацбанка добавил, что в настоящее время сохраняются проинфляционное риски, среди которых следует выделить расширяющееся фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос, потребительское кредитование, высокие и нестабильные инфляционные ожидания.
Напомним, Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16% годовых с коридором +/- 1 п.п.
При этом в Нацбанке отмечают, что с учетом баланса рисков возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня.
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10.10.2023, 16:30 6311
Казахстан введет запрет на вывоз сжиженного газа на три года
Проект приказа разработан в целях обеспечения внутреннего рынка Казахстана сжиженным нефтяным газом
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передает корреспондент агентства.
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана сроком на три года автомобильным транспортом и сроком на шесть месяцев железнодорожным транспортом", - говорится в проекте документа, опубликованном на сайте "Открытые НПА".
Отмечается, что запрет не распространяется на вывоз недропользователями, осуществившими его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование.
Проект приказа разработан в целях обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан сжиженным нефтяным газом", - говорится в пояснительной записке.
10.10.2023, 14:45 10356
В 2,5 раза выросло число жалоб на интернет и сотовую связь в Казахстане
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество жалоб казахстанцев на интернет и сотовую связь увеличилось в 2,5 раза в сравнении с двумя предыдущими годами, сообщает Комитет по защите прав потребителей.
Результаты независимого социологического исследования 10 тысяч респондентов указывают недовольство услугами интернет-провайдеров - 33,3%, рассказал глава КЗПП Аскар Тынысбеков в ходе IV заседания межведомственного совета по вопросам защиты прав потребителей.
Требования закона и правил оказания услуг связи игнорируются операторами связи, что вызывает большое недовольство со стороны населения и требует оперативного и системного решения", - отметили в комитете.
Тынысбеков рекомендовал Министерству цифрового развития принять соответствующие меры реагирования.
Кроме того, в ходе заседания председатель Комитета туризма Нуртас Карипбаев сообщил о росте жалоб от отдыхающих на базах отдыха, отсутствии единой позиции и правовой регламентации данного вопроса.
По его словам, ежегодно количество обращений потребителей увеличивается на 20%. Если в уполномоченный орган в 2020 году поступила 21 тысяча, то в 2022 году количество поступивших жалоб потребителей увеличилось до 30,2 тысячи обращений.
Наибольшее число жалоб потребителей по удельному весу наблюдается в сферах розничной торговли - 14,3 тысячи, бытовых услуг - 4,7 тысячи, электронной торговли - 2,6 тысячи обращений.
Наибольший рост произошел в таких сферах, как предоставление услуг на объектах общественного питания - в 2,8 раза, услуги транспорта и связи - в 2,5 раза, сфера медицинских услуг - в 2 раза.
Однако указанные факты не отражают фактического состояния дел в сфере защиты прав потребителей, так как не все потребители обращаются за защитой нарушенных прав в госорганы и общественные объединения потребителей", - отметил руководитель ведомства.
По итогам заседания вице-министром торговли Кайратом Балыкбаевым даны рекомендации Министерству туризма и спорта и Комитету технического регулирования и метрологии в оптимальные сроки разработать национальные стандарты и внедрить их применение в сферах рекреационного, туристского и гостиничного бизнеса.
Комитету телекоммуникации рекомендовано проработать вопросы обеспечения межрегиональных инспекций связи соответствующим оборудованиям для проведения замеров качества и скорости интернета.
Напомним, на 140 млн тенге оштрафовали сотовых операторов за некачественную связь в ЗКО.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?". Большинство опрошенных ответили: "Нет, качество совершенно не соответствует стоимости" (81.65%). 3,67% респондентов считают, что качество и стоимость связи соответствуют. О необходимости поменять тарифы высказались 11.93% опрошенных. 3,75% ответили: "Мне все равно".
10.10.2023, 14:26 12371
В правительстве озвучили причины, сдерживающие развитие аэропортов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание с центральными и местными исполнительными органами по вопросам развития деятельности аэропортов страны, сообщили в пресс-службе правительства.
В ходе совещания Министерством транспорта озвучены сдерживающие факторы развития транзитного потенциала страны, такие как: нехватка авиатоплива, изношенность спецтехники и оборудования в аэропортах, тарифная политика, а также таможенные и налоговые процедуры в аэропортах.
Также были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры, привлечения инвестиций в аэропорты. За счет частных инвестиций продолжаются работы по реализации крупных проектов по строительству новых пассажирских терминалов в аэропортах Алматы, Шымкента, Кызылорды, которые планируется завершить в следующем году.
В целом было отмечено, что на сегодняшний день основные показатели отрасли гражданской авиации демонстрируют стабильный рост. По итогам 2022 года в аэропортах обслужено 21,1 млн пассажиров, что на 16 % больше в сравнении с 2021 годом (18,2 млн человек). Динамика роста сохраняется и в этом году.
В правительстве отметили, что за 8 месяцев текущего года число обслуженных пассажиров увеличилось на 28% и составило 17 млн человек (2022 год - 13,3 млн человек).
Напомним, в своем послании народу Казахстана президент отметил необходимость развития аэропортов как мультимодальных центров, оказывающих конкурентоспособные и качественные услуги по аккумулированию и распределению грузов.
10.10.2023, 10:39 20126
Темпы роста экономики замедлились в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За девять месяцев рост ВВП Казахстана составил 4,7%. Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил усилить работу и принять реальные меры по наращиванию темпов роста во всех сферах экономики и продолжить работу по стабилизации цен на продовольственные товары.
До конца текущего года осталось 2,5 месяца. Необходимо усилить работу и принять реальные меры по наращиванию темпов роста во всех сферах экономики. Всем ответственным госорганам и акиматам необходимо продолжить активную работу по стабилизации цен на продовольственные товары и стимулированию отечественного производства продуктов питания", - заявил глава правительства.
Он отметил, что важно ускорить реализацию инвестиционных проектов в несырьевых секторах, в том числе в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT, туризме и других сферах с привлечением зарубежных и отечественных инвесторов.
По итогам 9 месяцев текущего года реальный рост экономики составил 4,7% к соответствующему периоду прошлого года. Положительную тенденцию показывает реальный сектор. Горнодобывающая промышленность выросла на 5,4% за счет роста добычи нефти и природного газа. Рост в обрабатывающей промышленности составил 3,2%. Машиностроение выросло свыше 27%. Значительный рост зафиксирован в легкой промышленности почти на 15% за счет увеличения производства текстильных изделий свыше 27%. Выросло производство пластмассовых изделий почти на 7%, продуктов питания и напитков свыше 3%, продукции химической промышленности на 1,5%", - сказал Смаилов.
Как сообщил министр нацэкономики РК Алибек Куантыров, добыча нефти выросла на 8,4%, добыча газа - на 6,1%, добыча прочих полезных ископаемых - на 13,9%. Добыча металлических руд снизилась на 1,2%, услуги в горнодобывающей промышленности - на 1,7%, добыча угля - на 5,7%.
Также, по словам премьер-министра, за отчетный период обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе - почти на 13%. Введено 11,7 млн квадратных метров жилья.
Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 15,8%.
По итогам 9 месяцев по всем основным показателям отмечается положительная динамика в Абайской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях и городах Алматы и Шымкенте.
На заседании правительства заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов сообщил, что годовая инфляция снижается седьмой месяц подряд.
Текущий уровень составляет 11,8%. Замедление годовой инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и постепенного исчерпания высокой базы 2022 года, снижения глобального инфляционного давления и издержек производства. В структуре инфляции годовые темпы роста всех компонентов демонстрировали замедление", - отметил Берик Шолпанкулов.
Месячная инфляция также замедлилась до 0,6%. Однако темпы ее роста все еще значительно превышают среднеисторические значения.
В свою очередь премьер-министр поправил Шолпанкулова и отметил, что неправильно связывать замедление инфляции с базой прошлого года.
Вы связываете замедление инфляции только с высокой базой прошлого года. Это неправильно. Замедление стало возможным благодаря комплексной антиинфляционной работе правительства", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Как сообщалось ранее, в Казахстане месячная инфляция все еще превышает среднеисторические значения в два раза.
Напомним, по итогам января-августа текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%.
10.10.2023, 09:07 22981
Правительство Казахстана окажет поддержку сельхозпроизводителям
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Меры поддержки отечественных сельхозпроизводителей рассмотрены на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах в период уборочной кампании сказались на урожайности и качестве зерна. В этой связи у аграриев могут возникнуть трудности со сбытом продукции и выполнением своих обязательств по договорам.
В рамках исполнения поручения главы государства по оказанию необходимой поддержки сельхозпроизводителям, пострадавшим от погодных условий текущего года, предложено принять следующие меры:
- установить закупочные цены Продкорпорации в рамках форвардного закупа в размере 120 тысяч тенге за пшеницу 3-го класса и 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса;
- по форвардному закупу и товарному кредиту предоставить возможность фермеру исполнить обязательства денежными средствами без выплаты штрафа или путем замены пшеницы 3-го класса на 4-й класс по коэффициенту 1,05, или 5%;
- для тех сельхозпроизводителей, которые не имеют возможности исполнить обязательства, дать возможность осуществить пролонгацию срока исполнения договора на 1 год с возмещением банковских вознаграждений в размере 3%.
Министр подчеркнул, что одновременно с указанными мерами фермеры просят осуществить прямой закуп Продкорпорацией зерна у аграриев, особенно фуражной пшеницы. Это позволит оказать влияние на зерновой рынок и тем самым улучшить финансовое положение производителей зерна.
Учитывая все это, предложено осуществить прямой закуп в объеме 350 тысяч тонн по следующим ценам: 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса, 90 тысяч тенге за пшеницу 5-го класса, 70 тысяч тенге за неклассную пшеницу.
При этом закуп будет осуществляться после выделения соответствующих средств из бюджета.
По итогам обсуждения члены госкомиссии поддержали предложенные меры. Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам незамедлительно начать работу по оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям", - сообщили в пресс-службе правительства.
07.10.2023, 17:59 143236
Токаев, Путин и Мирзиёев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан
Фото: t.me/aqorda_resmi
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Москва. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию состоялась церемония запуска транзита российского природного газа по территории Казахстана в Узбекистан через магистральный газопровод Средняя Азия - Центр.
В торжественном мероприятии наряду с главой нашего государства приняли участие президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Токаев подчеркнул, что это историческое событие открывает еще одну яркую страницу в летописи добрососедских отношений между странами, поднимая на качественно новый уровень стратегическое сотрудничество и взаимодействие в области энергетики Казахстана, России и Узбекистана.
Газовая отрасль играет большую, можно сказать, особую роль в устойчивом социально-экономическом прогрессе наших государств. Поэтому данный проект отвечает интересам всех участвующих сторон. Казахстан своевременно и в полном объеме завершил подготовку магистрального газопровода на своей территории. Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа, будет способствовать расширению и модернизации газотранспортной инфраструктуры Казахстана и позволит удовлетворить растущие потребности Узбекистана в природном газе в объеме до 3 миллиардов кубометров в год. Он также придаст мощный импульс промышленному развитию наших стран, улучшению бизнес-климата, повышению уровня жизни граждан", - сказал лидер Казахстана.
В ходе телемоста министр энергетики Алмасадам Саткалиев с компрессорной станции "Макат" в Атырауской области доложил о готовности казахстанской части магистрального газопровода Средняя Азия - Центр.
Параллельно онлайн-подключение осуществлялось с газоизмерительной станции "Каракалпакия" Узбекистана, компрессорной станции "Александров Гай" Саратовской области и Лахта-центра Санкт-Петербурга, откуда узбекские и российские специалисты газовой отрасли сообщили о завершении всех подготовительных работ.
Затем лидеры трех стран дали разрешение на запуск транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик, сообщает РИА Новости.
07.10.2023, 12:57 155861
На Тенгизе планируют увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год
Фото: Depositphotos
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Атырау. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На месторождении Тенгиз планируют увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК.
В настоящее время реализуются крупные проекты на трех основных месторождениях страны. На месторождении Тенгиз реализуется проект будущего расширения, в 2024 году планируется завершение проекта управления устьевым давлением, это позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, на месторождении Карачаганак запущен 4-й компрессор обратной закачки газа, начата реализация 5-го компрессора, стоимость которого составляет порядка $1 миллиарда, и строительство 6-го компрессора на сумму $735 миллионов. Данные проекты направлены на поддержание добычи на месторождении на уровне 10-11 млн тонн в год.
На Кашагане начата реализация проекта по переработке попутного газа мощностью 1 миллиард кубометров. Продолжается работа по реализации проекта по строительству ГПЗ на Кашагане (фаза 2А-2Б) мощностью от 2 до 6 миллиардов кубометров газа.
Атырауская область является флагманом нефтегазовой отрасли страны. Объем добычи нефти в области по итогам 2022 года составил 46,8 млн тонн. За 9 месяцев текущего года объем добычи составил 39,2 млн тонн. План на 2023 год - 51 млн тонн.
По словам главы Минэнерго Алмасадама Саткалиева, сейчас осуществляются планы по снижению аварийности на трех НПЗ, а также проект строительства газотурбиной станции на Атырауском НПЗ для обеспечения надежности внешнего электроснабжения.
АО "KEGOC" в рамках инвестиционной программы реализуется проект "Усиление электрической сети западной зоны ЕЭС РК. Строительство электросетевых объектов". Срок реализации проекта - 2021-2023 годы. Данный проект позволит повысить пропускную способность и надежность электроснабжения потребителей Атырауской области", - отметили в Минэнерго.
Ранее сообщалось, что нефтедобычу на Тенгизе планируют нарастить до 40 млн тонн в год.
07.10.2023, 11:43 153841
Китайская авиакомпания запускает грузовые рейсы между КНР и Европой с технической посадкой в Казахстане
Рейсы будут выполняться с частотой 5 раз в неделю
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С осенне-зимнего периода 2023-2024 годов китайская авиакомпания Sichuan Airlines планирует открыть прямые регулярные грузовые рейсы между Китаем и Европой с технической посадкой в Казахстане по маршруту Ченду - Алматы - Будапешт.
По данным Комитета гражданской авиации, рейсы будут выполняться с частотой 5 раз в неделю (вторник, среда, четверг, пятница и воскресенье) на воздушных судах типа Airbus 330.
Выполнение грузовых рейсов через Казахстан будет способствовать дальнейшему развитию транзитного потенциала страны", - отметили в комитете.
Sichuan Airlines - авиакомпания, базирующаяся в Международном аэропорту Ченду. Основана 19 сентября 1986 года и начала свою деятельность 14 июля 1988 года. Парк авиакомпании состоит из более чем 170 воздушных судов типа Airbus 319, А320, А321, А321neo, А330, А350. Выполняет рейсы по более чем 160 маршрутам в 25 стран мира (Австралия, Новая Зеландия, Египет, ОАЭ, Израиль, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Чехия, Дания, Италия и т.д.).
Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания запустила рейсы из Ханчжоу в Алматы.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?