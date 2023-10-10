В Казахстане месячная инфляция все еще превышает среднеисторические значения в два раза - Нацбанк

Инфляция, несмотря на постепенное снижение, все еще находится на высоком уровне

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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане месячная инфляция все еще превышает среднеисторические значения в два раза. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, отвечая на депутатский запрос.





На данный момент годовая инфляция, несмотря на постепенное снижение, все еще находится на высоком уровне (11,8% в годовом выражении в сентябре 2023 года), значительно превышая установленную цель. Основной вклад в инфляцию продолжает вносить удорожание продовольственных товаров. Тем не менее их вклад уменьшается наряду с увеличением вклада непродовольственных товаров и услуг на фоне постепенного роста тарифов на регулируемые коммунальные услуги и подорожания горюче-смазочных материалов", - сказал Сулейменов.





Он отметил, что помимо годовой инфляции, которая накапливает ценовые всплески в течение последних 12 месяцев, важно учитывать динамику месячной инфляции, которая демонстрирует текущие инфляционные процессы.





Месячная инфляция все еще превышает среднеисторические значения в два раза (0,6% в сентябре текущего года)", - отметил глава Нацбанка.





По его прогнозу, анализ текущей и перспективной ситуации во внешнем и внутреннем секторах экономики демонстрирует, что инфляция в среднесрочном периоде будет приближаться к таргету вблизи 5% (в 2023 году - 10-12%, в 2024 году - 7,5-9,5%, в 2025 году - 5,5-7,5%).





Глава Нацбанка добавил, что в настоящее время сохраняются проинфляционное риски, среди которых следует выделить расширяющееся фискальное стимулирование, устойчивый внутренний спрос, потребительское кредитование, высокие и нестабильные инфляционные ожидания.





Напомним, Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16% годовых с коридором +/- 1 п.п.





При этом в Нацбанке отмечают, что с учетом баланса рисков возможности дальнейшего снижения базовой ставки в 2023 году существенно ограничены. Смягчение денежно-кредитной политики до конца года будет рассматриваться при условии замедления годовой инфляции до однозначного уровня.