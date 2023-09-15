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Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-августа текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%. Об этом сообщил вице-министр нацэкономики РК Азамат Амрин на заседании правительства РК.





В том числе рост в реальном секторе составил 4,4%, а в сфере услуг - 4,8%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь", - сказал Азамат Амрин.





По его словам, темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,2%.





Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании - на 49%, образовании - на 31,9%, торговле - на 30,1%, сельском хозяйстве - на 20,7%, а также в промышленности - на 8,5%, в том числе в горнодобывающей промышленности - на 5,7%.





В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Мангистауской, Абайской, Туркестанской и Павлодарской областях.





По предварительным итогам в январе-июле 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 5,7% и составил $79,5 млрд. Экспорт составил $44,8 млрд. При этом экспорт обработанных товаров составил $14,2 млрд. Импорт товаров составил $34,7 млрд. В целом положительный торговый баланс составил $10 млрд", - сообщил вице-министр.





Также, он сообщил, что обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 3,1%.





Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, в области Абай.





В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 28,1%, в том числе в автомобилестроении - на 42,2% и производстве электрооборудования - на 34,3%.





Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания - на 4%, химической промышленности - на 3,1%, металлических изделий - на 6,4%, напитков - на 5,4%, пластмассовых изделий - на 7,5% и легкой промышленности - на 19,8%.





Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,3%.





При этом добыча нефти выросла на 6,6%, добыча газа - на 3,2%, добыча прочих полезных ископаемых - на 13,6%, услуги в горнодобывающей промышленности - на 1,8%.





Добыча металлических руд снизилась на 1,2%, добыча угля - на 5,5%.





Объем выполненных строительных работ увеличился на 11,4%.





Положительная динамика зафиксирована в 18 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в областях Жетысу и Абай, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях.





За январь-август текущего года введено 10 млн квадратных метров жилья, что на 13% больше показателя соответствующего периода прошлого года.





Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в областях Улытау и Абай, а также в городах Астана и Алматы.





В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 0,3%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 15 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области и область Абай.





Вице-министр нацэкономики сообщил, что для обеспечения дальнейшего роста экономики центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах. Таких как: своевременное обеспечение сбора урожая и увеличение объемов переработки сельско-хозяйственной продукции; обеспечение экспорта товаров за счет активного поиска и развития альтернативных маршрутов и действующих каналов экспорта; реализация инвестиционных проектов в отраслях экономики; контроль над эффективной реализацией Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции; динамичный мониторинг по создаваемым рабочим местам в рамках государственных мер поддержки, увеличение доли постоянной занятости.





Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что по итогам 8 месяцев по всем основным показателям отмечается положительная динамика в Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях и городах Алматы и Шымкенте.





Остальным регионам необходимо обеспечить достижение целевых показателей. Благодаря принятым мерам по итогам августа наблюдается снижение инфляции до 13,1%. Государственным органам и акиматам регионов необходимо продолжить активную работу по стабилизации цен на продовольственные товары и стимулированию производства продуктов питания", - сказал премьер.





Он напомнил, что глава государства в Послании поставил задачу по обеспечению экономического роста страны на уровне 6-7% в среднесрочной перспективе.





Это серьезный вызов для правительства и акиматов. Нам всем необходимо принимать эффективные меры по ускорению роста в ключевых секторах экономики страны и регионов. Министерствам следует обеспечить стабильный ежемесячный прирост в курируемых сферах экономики. Акиматы должны проводить соответствующую работу на своем уровне", - поручил Смаилов.