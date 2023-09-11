Документ состоит из 100 мероприятий, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан

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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Проект общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства "Экономический курс Справедливого Казахстана" рассмотрен на заседании правительства РК, сообщает - Проект общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства "Экономический курс Справедливого Казахстана" рассмотрен на заседании правительства РК, сообщает пресс-служба главы кабмина.





primeminister.kz





Документ состоит из 100 мероприятий, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан", - говорится в информации.





Министр национальной экономики Алибек Куантыров обозначил основные направления работы:





В сфере обрабатывающей промышленности на законодательном уровне будут закреплены обязательства крупных предприятий по поэтапной переработке сырья, концентрата и первичного металла внутри страны. При этом меры господдержки будут получать исключительно производители продукции средних и высоких переделов;





В оборонной промышленности с учетом межзаводской кооперации будут организованы новые производства, в том числе артиллерийских боеприпасов различного калибра, стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов;





В сфере туризма до конца текущего года планируется определить не менее 15 крупных проектов и утвердить специальную дорожную карту с закреплением персональной ответственности акимов;





В части дальнейшего развития предпринимательства будет разработана Комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса за счет объединения двух программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". Она будет сфокусирована на поддержке конкурентоспособных и имеющих потенциал к росту МСП;





В целях перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов в агропромышленном комплексе до 50% будут повышены нормативы инвестиционного субсидирования для глубокой переработки;





Для обновления машинно-тракторного парка будет увеличено финансирование инвестсубсидирования и лизинга сельхозтехники;





В целях развития целостной IT-экосистемы по республике будет проработан вопрос открытия технологических хабов по примеру Astana Hub в регионах. Кроме того, все школы страны будут обеспечены бесплатным интернет-трафиком при доступе к отечественным образовательным ресурсам;





По проведению качественной реконструкции автомобильных дорог определены приоритетные автодорожные проекты протяженностью 4,7 тыс. км;





Для обеспечения равенства в получении образования будет предоставлен бесплатный доступ к цифровым образовательным ресурсам. Вместе с тем предусматривается внедрение Единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая охватит детей с пяти лет.





Реализация вышеуказанных и ряда других мер позволит увеличить темпы роста и объем экономики в два раза к 2029 году. Ожидается, что к 2028 году ВВП республики вырастет до $475 млрд", - сообщил Куантыров.





primeminister.kz





Премьер-министр подчеркнул, что представленный проект охватывает все озвученные в послании инициативы и поручения.





Документ направлен на решение важных задач по реализации новой экономической политики, которая будет способствовать ускоренному росту экономики, развитию инфраструктуры и инноваций. Это в коном итоге повлияет на повышение благосостояния казахстанцев", - сказал глава кабмина.





По его словам, эффективность реализации указанных мер будет обеспечена за счет более ответственной и оперативной работы министров и акимов, а также правительства, которое в целом будет ответственно за реализацию экономической политики.





Всем госорганам и акиматам необходимо незамедлительно приступить к исполнению плана. Первые руководители государственных органов должны обеспечить качественное и своевременное исполнение намеченных мероприятий. Все вопросы финансирования должны быть проработаны", - указал Смаилов.





Дополнено 06.09.2023, 14.50





В своем докладе министр нацэкономики отметил, что для повышения минимальной заработной платы до 85 тысяч тенге будут внесены изменения в проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".





В рамках урегулирования платформенной занятости и трудовых прав, занятых в ней лиц, пилотно будет апробирован иной порядок налогового администрирования лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ.





При этом упрощенный налоговый режим с фиксированной ставкой предлагается ввести с 2025 года (4%: ИПН - 1%, СО - 1%, ОПВ - 1%, ВОСМС - 1%).





Напомним, 1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана, в котором обозначил основные перспективы развития страны на ближайшие годы.



