Прогноз социально-экономического развития Казахстана на пять лет озвучили в правительстве

По прогнозу, среднегодовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8%

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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассмотрен проект прогноза социально-экономического развития Казахстана на 2024-2028 годы, передает корреспондент агентства.





Как заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, в зависимости от изменений внешних параметров рассмотрены три сценария развития социально-экономического развития страны на 2024-2028 годы.





При базовом сценарии предлагается взять среднюю цену на нефть на уровне 80 доллар США за баррель. По прогнозу, среднегодовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8%.





Инфляция определена на уровне 6-8% в 2024 году, 5,5-7,5% в 2025 году с последующим снижением до 5% в 2026-2028 годы. Реальный рост ВВП в 2024 году по прогнозам составит 5,3% с последующим увеличением до 6% в 2028 году. Номинальный ВВП вырастет с 135 трлн тенге в 2024 году до 218,5 трлн тенге в 2028 году", - рассказал министр.





При этом ожидается рост во всех базовых отраслях экономики. В частности, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4%, в том числе в обрабатывающей промышленности - 4,9%, в горнодобывающей промышленности - 3,1%.





Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства достигнет 4,5%. Прогнозируемый рост в строительной отрасли в среднем составит 8,8%, в торговле - 7,4%.





Объем экспорта планируется довести до $83,1 млрд в 2024 году с увеличением до $94,8 млрд в 2028 году, импорт вырастет с 60,7 до 65,6 млрд долларов. Доходы республиканского бюджета, по прогнозам, составят в 2024 году 16,1 трлн тенге, что составляет 11,9% к ВВП, в 2026 году - 18,4 трлн тенге, или 10,7% к ВВП.





Кроме того, планируется привлечение целевого трансферта из Нацфонда в объеме 1,6 трлн тенге в 2024 году для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов национального масштаба.





Также на рассмотрение кабмина внесен проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы".





Законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 43,4 долл. США за баррель в 2024 году, 40,2-41,8 долл. США за баррель в 2025-2026 годах. С учетом этого, для восстановления сбалансированности государственных финансов размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2024-2026 годах определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно…Общий объем поступлений в Нацфонд в 2024 году прогнозируются в объеме 7,5 трлн тенге, в 2025 году 8,3 трлн тенге и в 2026 году 8,3 трлн тенге. Чистые накопления средств в Нацфонде планируются в 2024 году в сумме 3,9 трлн тенге, в 2026 году 6,3 трлн тенге. С учетом планируемого использования трансфертов, а также расходов связанных с управлением фонда, валютные активы Нацфонда в 2024 году прогнозируются в объеме 68,0 млрд долларов США, в 2026 году 93,3 млрд долларов США", - проинформировал Куантыров.





Кроме того, в реализацию законопроекта о республиканском бюджете на 2024-2026 годы разработан проект постановления "О внесении изменений в указ президента "О выделении целевых трансфертов из Национального фонда на 2022-2024 годы".





Проектом предусматривается увеличение целевого трансферта с 400 млрд тенге до 1,6 трлн тенге в 2024 году.