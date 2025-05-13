Почти 50 компаний из ОАЭ являются резидентами Международного финансового центра "Астана"

В настоящее время в стране реализуются 5 крупных инициатив с общим объемом инвестиций порядка $10 млрд и созданием свыше 8,7 тыс. постоянных рабочих мест

Фото: kmg.kz

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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Совещание по вопросам реализации крупных промышленных проектов в химической и металлургической отраслях - Совещание по вопросам реализации крупных промышленных проектов в химической и металлургической отраслях прошло сегодня в правительстве.





В настоящее время в стране реализуются 5 крупных инициатив с общим объемом инвестиций порядка $10 млрд и созданием свыше 8,7 тыс. постоянных рабочих мест", - сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.





В области Абай ведется строительство медеплавильного завода мощностью до 300 тыс. тонн катодной меди. Общий объем инвестиций достигает $1,5 млрд. Завод рассчитан на переработку концентратов с действующих месторождений Бозшаколь, Актогай и Востокцветмет. Предусмотрено создание свыше 1 тыс. постоянных рабочих мест. На сегодня проект включен в единую карту индустриализации, проводятся мероприятия по подключению к инфраструктуре.





В Карагандинской области АО "Qarmet" реализует программу масштабной модернизации с увеличением объемов производства и выпуском новых видов продукции для машиностроительных и автомобилестроительных предприятий. Объем инвестиций составляет $3,5 млрд. До 2028 года планируется обеспечить добычу до 9 млн тонн угля, производство железорудного концентрата и стали - по 5 млн тонн ежегодно. Будет создано 2 тыс. новых рабочих мест. Ранее в результате проводимых работ в 2024 году полностью восстановлена производственная деятельность, завершены капитальные ремонты оборудования, добыча угля ведется на 7 шахтах из 8, что позволило увеличить ее объем на 7%.





В Костанайской области на базе АО "ССГПО" планируется строительство завода по производству горячебрикетированного железа мощностью 2 млн тонн в год с содержанием более 90% железа. Предприятие станет опорным объектом для внедрения экологически чистых технологий в металлургии. На сегодня прорабатываются вопросы поставки газа, подключения к инфраструктуре и источников финансирования с участием международных финансовых институтов. Общий объем инвестиций составляет до $1,2 млрд. В результате реализации проекта будет создана 1 тыс. постоянных рабочих мест.





В Западно-Казахстанской области реализуется проект по строительству обогатительно-производственного комплекса по выпуску хлорида калия на базе месторождения Сатимола. Предприятие планируется вводить в эксплуатацию в четыре этапа с постепенным увеличением мощности до 12 млн тонн хлорида калия в год. В настоящее время на проекте ведутся буровые работы, получены земельные участки, запущены процессы по замораживанию пород, формируется внешняя инфраструктура. Общая стоимость проекта превышает $2,4 млрд. Планируется создание более 4 тыс. рабочих мест.





Премьер-министру также доложили о строительстве аммиачно-карбамидного комплекса ТОО "KazAzot Prime" в Мангистауской области. Проект позволит обеспечить потребности внутреннего рынка в минеральных удобрениях. По итогам реализации будет создано 700 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2029 году. Объем инвестиций составляет порядка $1,5 млрд.