11.05.2025, 21:14 11416
Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом
Фото: primeminister.kz
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл в Астану с официальным визитом, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами", - рассказали в правительстве.
Отмечается, что руководством двух государств принимаются совместные меры по увеличению товарооборота до 1 миллиарда долларов США.
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09.05.2025, 09:21 73221
80-летие Победы, принцип "одного Китая" и обеспечение суверенитета: Кремль опубликовал совместное заявление России и Китая
Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, подчеркивается в заявлении
Фото: kremlin.ru
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кремль опубликовал совместное заявление России и Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций.
Текущий год знаменует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и общемировой Победы над фашизмом.Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества. Будучи главными театрами военных действий в Европе и Азии, Советский Союз и Китай приняли на себя основной удар гитлеровской Германии с объединившимися под ее знаменами сателлитами и милитаристской Японии, стали двумя ключевыми силами в борьбе с фашизмом и милитаризмом. Пройдя через беспрецедентные тяготы вероломного вторжения, испытав все ужасы той войны, советский и китайский народы плечом к плечу вели ожесточенную борьбу с агрессорами, бескорыстно поддерживая друг друга, ценой неисчислимых жертв одержали Великую Победу, совершив великий исторический подвиг во имя достоинства человечества и восстановления мира на планете", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в современном мире Россия и Китай выполняют общую миссию - несут ответственность за сохранение достоверной исторической памяти о Второй мировой войне.
Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, пресекать попытки фальсификации ее истории, умаления и отрицания исторического вклада России и Китая в Победу во Второй мировой войне, очернения освободителей, резко осуждать деяния, связанные с осквернением или разрушением мемориалов павшим в ходе Второй мировой войны", - сообщается в заявлении.
Кроме того, стороны единодушно отмечают, что боевое братство и традиции взаимопомощи народов двух стран, закаленные в годы Второй мировой войны, заложили прочную основу российско-китайских отношений.
Стороны заявляют о твердой поддержке друг друга в обеспечении суверенитета, территориальной целостности, безопасности и стабильности, недопущении любых попыток внешних сил препятствовать нормальному развитию отношений между двумя государствами и вмешиваться в их внутренние дела, в праве самостоятельного выбора пути развития, сохранении культурно-исторической идентичности и традиционных нравственных ценностей", - говорится в заявлении.
Также подчеркивается, что российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью.
Правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Выступает (российская сторона выступает. - Прим. ред) против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия правительства Китая по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - подчеркивается в сообщении.
С полным текстом заявления можно ознакомиться на сайте Кремля.
08.05.2025, 20:16 99496
Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Мьянмы
Фото: Акорда
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Мьянма всегда поддерживали дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии.
Собеседники отметили существенный неиспользованный потенциал для расширения торговых и инвестиционных связей и выразили готовность изучить перспективы укрепления политических и экономических отношений.
Президент Казахстана предложил организовать взаимные визиты представителей бизнес-сообществ и придать серьезный импульс экономическому взаимодействию.
В свою очередь премьер-министр Мьянмы подтвердил заинтересованность в дальнейшей совместной работе.
В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сферах нефтехимии, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики.
Ранее в Москве состоялись переговоры президента Казахстана с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
08.05.2025, 19:59 100926
Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби
Стороны подпишут ряд двусторонних документов
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 11-12 мая Казахстан с официальным визитом посетит наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.
08.05.2025, 19:02 103851
Касым-Жомарт Токаев пригласил Николаса Мадуро посетить Казахстан
Фото: Акорда
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялись переговоры президента Казахстана с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает пресс-служба Акорды.
Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев напомнил о вкладе нашей страны в Великую Победу. Он сообщил, что из Казахстана на фронт было мобилизовано 1,2 миллиона человек, половина из которых героически погибли.
Глава государства подчеркнул, что рассматривает Венесуэлу в качестве важного партнера. В то же время он констатировал, что по объективным причинам до настоящего времени не удалось добиться значительных достижений в двустороннем сотрудничестве.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев пригласил Николаса Мадуро посетить Казахстан с государственным визитом для обсуждения перспектив укрепления взаимных связей.
Президент Венесуэлы подчеркнул, что рад возможности обсудить пути дальнейшего сотрудничества. Он также назвал празднование 80-летия Победы событием, которое имеет глобальное значение. По его словам, народы, входившие в Советский Союз, сыграли ключевую роль в достижении Победы.
В ходе обсуждения перспектив наращивания торгово-экономического сотрудничества особое внимание было уделено сфере энергетики.
По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке и обмене списками приоритетной экспортной продукции с целью выявления конкретных точек роста между двумя странами.
08.05.2025, 14:41 115776
Токаев прибыл в Москву для участия в параде Великой Победы
Фото: Акорда
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Москву, сообщает пресс-служба президента РК.
В России Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.
Сегодня в Москве президент проведет ряд встреч с главами иностранных государств.
Напомним, 7 мая в Астане прошел парад в честь 80-летия Великой Победы.
08.05.2025, 14:15 117826
Министр обороны Казахстана принял участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
В церемонии приняли участие главы делегаций из 18 стран
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Москва. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве главы иностранных делегаций возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Министерстве обороны России.
Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Всего в мероприятии приняли участие руководящий состав военных ведомств из 18 стран: Абхазии, Алжира, Беларуси, Буркино-Фасо, Египта, Индии, Казахстана, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Монголии, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии и ЮАР.
Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула и выступлением оркестра.
В ведомстве отметили, что церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата является устоявшейся традицией.
Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост № 1" - был установлен в 1997 году", - проинформировали в оборонном ведомстве России.
07.05.2025, 17:50 158606
Токаев поздравил Мерца с избранием на пост федерального канцлера Германии
Фото: Акорда
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Фридриху Мерцу в связи с его избранием федеральным канцлером Германии, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент отметил поступательное развитие стратегического партнерства между двумя странами и подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе в целях поддержания высоких темпов казахско-германского сотрудничества.
Напомним, бундестаг большинством голосов со второй попытки избрал лидера христианских демократов Фридриха Мерца канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов при необходимом для победы абсолютном большинстве в 316 голосов; против его назначения выступили 289 парламентариев.
06.05.2025, 14:56 175786
Токаев и То Лам приняли совместное заявление об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Вьетнамом
Фото: Акорда
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли совместное заявление, сообщает Акорда.
Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
1. Меморандум о сотрудничестве в области технологий, инноваций и цифровой трансформации между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам;
2. Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;
3. Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;
4. Программа сотрудничества в сфере органов юстиции на 2025-2027 годы между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам;
5. Меморандум об установлении побратимских отношений между Акиматом Кызылординской области и провинцией Хынг Йен;
6. Акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продажи акций АО "Qazaq Air" между АО "Самрук-Қазына" и Sovico Group;
7. Соглашение по сотрудничеству в сфере геологоразведки между АО "НК "КазМунайГаз" и Petrovietnam Exploration Production;
8. Соглашение о сотрудничестве между Телерадиокомплексом президента Республики Казахстан и Вьетнамским информационным агентством.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?