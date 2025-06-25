Почти на 50% вырос казахстанский экспорт зерновых в Китай

За пять месяцев в КНР было перевезено 1,6 млн тонн зерновых

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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Перевозка железнодорожным транспортом зерновых грузов в КНР выросла на 46%, информирует АО "НК "Қазақстан темір жолы".





По информации перевозчика, за пять месяцев 2025 года по сети КТЖ в направлении Китая было перевезено 1,6 млн тонн зерновых грузов (зерно, мука, комбикорм), что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.





В компании уточнили, что объем отгруженного зерна составил 328 тыс. тонн, из них 239 тыс. тонн - в контейнерах. Через пограничный переход Алтынколь было направлено 155 тыс. тонн, через станцию Достык - 173 тыс. тонн. Объем отправленных продуктов перемола составил 179 тыс. тонн, из которых 112 тыс. тонн - в контейнерах.





В компании отметили положительную динамику в перевозке переработанной сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, объем перевозок комбикормов в КНР достиг 1,1 млн тонн, что в 5 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.





По итогам зернового маркетингового года (сентябрь 2024 года - май 2025 года) общий объем перевозок зерновых грузов в Китай составил свыше 2,7 млн тонн, что на 22% больше по сравнению с маркетинговым годом 2023-2024. Зерна перевезено более 920 тыс. тонн, из которых свыше 600 тыс. тонн - в контейнерах. Объем перевозок продуктов перемола составил 282 тыс. тонн. За этот период было перевезено 1,5 млн тонн комбикормов, что в 5 раз превышает прошлогодний показатель. Из них 1,4 млн тонн доставлены в контейнерах, что в 5,7 раза выше уровня прошлого года", - подытожили в КТЖ.



