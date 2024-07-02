01.07.2024, 13:47 34891
Поголовье КРС в Казахстане сократилось почти на 2 млн голов: в МСХ актуализировали данные
Фото: Акорда
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства озвучили новые данные по производству мяса, молока, птицы и поголовью скота.
После актуализации данных цифры резко сократились.
По состоянию на 1 января 2024 года поголовье крупного рогатого скота с учетом сельхозпредприятий сократилось почти на 2 млн голов, производство молока - на 3 млн тонн, численность овец - на 14%, коз - на 20%, свиней - на 34%, домашней птицы - на 22%, производство мяса в живом весе - на 15%, яиц куриных - на 10%", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что искажение статистических данных отрасли является одной из системных проблем в сельском хозяйстве. Причина в том, что данные формируются на основе похозяйственного учета, который проводят акимы поселков, сел и сельских округов.
Неверные исходные данные могут привести к серьезным проблемам, таким как недостаток продукции на рынке, перепроизводство, недостаточная поддержка со стороны государства и другим негативным последствиям", - отметили в министерстве.
На сегодня ведомство актуализировало статданные в отрасли животноводства и надеется, что это поможет улучшить качество планирования и принятие решений по регулированию внутреннего рынка.
Аналогичная работа проводится и в растениеводстве, завершить ее планируют до августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что из-за паводков в стране погибло более 8 тысяч сельхозживотных. Их владельцам выплатят компенсации.
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02.07.2024, 11:44 376
Совместные проекты в энергетике обсудили Казахстан и Китай
Фото: primeminister.kz
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил совместные энергетические проекты Казахстана и КНР с председателем совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляном, прибывшим в Казахстан в рамках государственного визита председателя Китайской Народной Республики, сообщает primeminister.kz.
Рассмотрены вопросы углубления инвестиционного сотрудничества в энергетической отрасли. Особое внимание уделено совместному проекту по увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Участники встречи обсудили текущую стадию проекта и подтвердили намерение ускорить темпы модернизации для своевременного ввода объекта в эксплуатацию. С учетом расширения Шымкентского НПЗ рассмотрены меры по обеспечению завода достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк-Атырау и Кенкияк-Кумколь. Казахстанскими и китайскими экспертами в настоящее время ведутся необходимые расчеты", - говорится на сайте главы правительства.
На встрече Бектенов отметил, что совместные предприятия являются успешными и экономически рентабельными, и подчеркнул важность поэтапного увеличения доли местного содержания за счет тесного взаимодействия с местными производителями товаров и поставщиками услуг.
Если необходимые товары или оборудование в стране не производятся, то предлагаем совместно проработать вопрос их локализации на территории Казахстана в ближайшее время", - отметил премьер.
Для справки
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) входит в ТОП-3 крупнейших нефтяных компаний мира. В нефтегазовую промышленность Казахстана вложено более $45 млрд. На предприятиях CNPC по стране трудятся более 30 тыс. человек, 98,3% из них казахстанцы.
Ранее в ходе III межрегионального форума "Казахстан - Китай" в Урумчи подписан 17 документов о сотрудничестве на $629 млн.
02.07.2024, 11:35 1431
В Казахстане появится один из крупнейших распределительных центров электронной коммерции в ЦА
Проект является уникальным в Центральной Азии и охватит весь регион
Фото: gov.kz
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Астана. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан появится один из крупнейших распределительных центров электронной коммерции в Центральной Азии, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Китайский рынок электронной коммерции поражает своими объемами, где более 70% продаж осуществляется онлайн. Казахстан, с его выгодным географическим положением, стремится стать ключевой транзитной зоной международной электронной торговли. Совместный проект с Казпочтой по созданию распределительного центра в Казахстане придаст новый импульс развитию трансграничной торговли", - сообщил министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев в ходе встречи с председателем правления и основателем YTO Express Co. Ю Вэйцзя.
В свою очередь председатель правления YTO Express Co. подчеркнул, что этот проект является уникальным в Центральной Азии и охватит весь регион. Для расширения глобальных логистических узлов компания также планирует построить еще 5 распределительных центров в других странах.
В прошлом году мы начали активно сотрудничать с акиматом Алматы. Это долгосрочный проект, который усилит взаимовыгодное и продуктивное сотрудничество двух стран. Для основы сотрудничества мы открыли в Китае 3 бондовых склада: в Шанхае, Нанкине и Ухане. Этот проект единственный в Центральной Азии, который охватит весь регион. Помимо этого распределительного центра, мы планируем построить еще 5 центров в США, Бразилии, Таиланде, Будапеште и Дубае", - сообщил Ю Вэйцзя.
Подчеркивается, что китайская сторона намерена реализовать проект в ближайшей перспективе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай заключили соглашения о сотрудничестве на $629 млн.
02.07.2024, 11:00 2841
Казахстан и Китай заключили соглашения о сотрудничестве на $629 млн
В рамках форума были подписаны 17 документов
Фото: primeminister.kz
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Урумчи. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе III межрегионального форума "Казахстан - Китай" в Урумчи подписан ряд документов о сотрудничестве на $629 млн. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.
В рамках форума были подписаны 17 документов на $629,1 млн. Среди крупнейших: соглашения между Алматинской областью и ОАО "TBEA" о строительстве и модернизации 10 подстанций и линий электропередачи, о строительстве завода по производству электрического оборудования, три контракта на поставку подсолнечного масла, договор между ТОО "Qazaq Camel" и Xinjang Huaken Dairy Group Co ltd о поставках сухого верблюжьего молока и другие.
Кроме того, в Урумчи проходила международная выставка "ЭКСПО Китай - Евразия". Это восьмая по счету профессиональная бренд-выставка, ориентированная на рынок. Казахстанский павильон площадью 260 квадратных метров стал самым крупным среди гостевых на "ЭКСПО Китай - Евразия". Здесь разместились экспортные товары 42 отечественных компаний. РК представила преимущественно продукты питания.
Как отметил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, Китай стоит на четвертом месте по объему инвестиций в Казахстан. Между Казахстаном и Китаем созданы все условия для интенсивного межрегионального взаимодействия. В то же время есть большой потенциал для новых возможностей инвестиционного сотрудничества.
Он подчеркнул, что новая страница "золотого 30-летия" отношений между Китаем и Казахстаном ставит новые амбициозные цели. Одна из них - доведение взаимного товарооборота до $100 млрд.
01.07.2024, 19:50 22966
Успешный референдум по АЭС в пользу атомной энергетики может стать катализатором прорыва в энергоотрасли РК - глава KazEnergy
По мнению Куантырова, правительство РК стратегически рассматривает атомную энергетику как устойчивую альтернативу угольной генерации
Фото: depositphotos
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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор ассоциации KazEnergy Алибек Куантыров заявил, что успешный референдум по строительству атомной электростанции в пользу атомной энергетики может стать катализатором прорыва в энергетической отрасли Казахстана, сообщает пресс-служба KazEnergy.
Наше правительство стратегически рассматривает атомную энергетику как устойчивую альтернативу угольной генерации. Планы по строительству нескольких атомных блоков мощностью 1,2 или 2,4 ГВт к 2035 году свидетельствуют об амбициозном энергетическом видении страны. Успешный референдум в пользу атомной энергетики может стать катализатором значительного прорыва в атомной отрасли Казахстана, стимулируя рост в различных смежных секторах, таких как наука, высшее образование, промышленность, строительство, медицина и энергетика", - завил Алибек Куантыров в ходе панельной сессии "Геоэкономика мира: новые инвестиционные возможности Центральной Азии".
Также он поделился видением ассоциации по цифровизации энергетического сектора, развитию возобновляемых источников энергии, совершенствованию Налогового кодекса и др.
Что касается регионального сотрудничества, то Центральная Азия должна стать центром международного энергетического сотрудничества. Совместные проекты в области транспортировки и распределения энергии, строительство трансграничной инфраструктуры, обмен опытом и технологиями - все это способствует укреплению позиций региона на мировой энергетической арене. Мы также должны учитывать меняющиеся геополитические реалии. Нужно развивать сотрудничество как с западными, так и с восточными партнерами. Это открывает новые горизонты для инвестиций и экономического роста", - глава KazEnergy.
Ранее Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции состоится нынешней осенью.
01.07.2024, 16:10 29751
QazaqGaz и "Шеврон" будут совместно вести геологоразведку на новых газовых месторождениях
На первом этапе "Шеврон" заново обработает имеющиеся сейсмические данные и разработает технические интерпретации
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "QazaqGaz" сообщили о подписании соглашения с корпорацией "Шеврон" о сотрудничестве по вопросам геологоразведочных работ на участке Жалибек в Актюбинской области близ месторождений Жанажол и Урихтау.
На первом этапе "Шеврон" заново обработает имеющиеся сейсмические данные и разработает технические интерпретации. Стороны рассматривают подписанное соглашение как потенциальное начало более масштабного сотрудничества, рассказали в нацкомпании.
Мы рады начать совместную работу с "Шеврон" по новым газовым месторождениям. Ожидается, что дальнейшая геологоразведка и разработка потенциального газового и газоконденсатного месторождения на участке Жалибек в перспективе будет способствовать развитию ресурсной базы товарного газа и экономическому росту страны", - сказал председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов.
Реализация проекта осуществляется при поддержке акционера АО "Самрук-Қазына", добавили в пресс-службе компании.
Ранее QazaqGaz и "Газпром" заключили договоры на транзит природного газа через территорию Казахстана.
01.07.2024, 15:04 31951
В Казахстане на фоне удорожания сахара ощутимо сократилось его производство
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По сравнению с январем-маем 2023 года объем производства сахара в Казахстане сократился в критические 3,4 раза.
Объем производства тростникового или свекловичного сахара-сырца или рафинированного сахара, а также патоки за январь-май 2024 года составил лишь 39,6 тыс. тонн, что является самым низким показателем этого периода за последние четыре года (и в целом хуже было только в "ковидном", 2020 году), сообщает портал energyprom.kz.
Что касается самообеспечения, здесь, конечно, показатели сильно просели. Так, по данным за январь-апрель текущего года, отечественные сахарные заводы произвели 7,8 тыс. тонн сахара, что сразу в 12,1 раза меньше, чем за январь-апрель 2023 года. Импорт же сахара за этот период, наоборот, вырос на 15,3%, что увеличило его долю в общем объеме ресурсов с 55,6% сразу до 94,6%", - отметили аналитики.
Тем временем экспорт и реэкспорт сахара вырос за год с 700 килограмм до 50,4 тыс. тонн за первые четыре месяца этого года. А вот реализация на внутреннем рынке за год сократилась в 2,3 раза и составила всего 93 тыс. тонн. Хотя за май текущего года цены на сахар выросли лишь на 0,1%, в целом показатель увеличивается уже три месяц подряд: так, в марте сахар подорожал на 3%, а в апреле - сразу на 3,7%.
Эксперты обратили внимание, что в мае прошлого года сахар, наоборот, подешевел на 0,3%. В то же время пока стабильное удорожание последних месяцев еще не вернуло цены на пиковые неадекватные показатели дороговизны прошлой пары лет. В сравнении с маем прошлого года сахар все еще стоит на 4,6% дешевле.
Впрочем, учитывая динамику цен последних месяцев, а главное - показатели производства, не похоже, что цены удастся удержать. На "сахарные грабли", к сожалению, наша республика напарывается с завидной регулярностью. Пока же в мае 2024 года средняя розничная цена на сахар-песок по стране составляла 420 тенге за килограмм. Это меньше, чем в мае 2023 года, когда показатель составлял 440 тенге за килограмм, однако значительно дороже, чем в мае 2021 года, когда сахар-песок в среднем по РК стоил 274 тенге за килограмм", - добавили обозреватели.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели временный запрет на вывоз сахара.
Напомним, в 2022 году на продовольственном рынке страны отмечался дефицит сахара и значительный рост цен на него. Начался "сахарный" ажиотаж, в результате которого супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.
На фоне заявлений о планах по увеличению посевных площадей сахарной свеклы производители отмечают, что для своевременной переработки полученного урожая без потерь необходима модернизация отечественных сахарных заводов из-за высокого износа оборудования.
01.07.2024, 15:03 33106
Грузоперевозки Казахстана с Китаем с начала года выросли на 12,4%
Экспорт казахстанских грузов в направлении КНР вырос на 1 млн тонн, до 5,7 млн тонн
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем демонстрируют ежегодный рост, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В 2023 году объем перевозок между Казахстаном и Китаем побил новый исторический рекорд в 28,3 млн тонн, увеличившись на 22% по сравнению с 2022 годом. И в 2024 году тенденция роста продолжается. За 5 месяцев текущего года перевозки по китайскому направлению увеличились на 12,4%, достигнув 12,8 млн тонн. В том числе экспорт казахстанских грузов в направлении КНР вырос на 1 млн тонн, до 5,7 млн тонн", - сообщили в пресс-службе компании.
Ранее в КТЖ сообщили, что Казахстан, Китай и Россия намерены создать единую цифровую платформу контейнерных перевозок, которая позволит значительно упростить логистику.
29.06.2024, 15:25 89696
Иранская судоходная компания инвестирует в строительство казахстанского терминала в порту Персидского залива
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Частная иранская судоходная компания предлагает Республике Казахстан сотрудничество в строительстве терминала в порту Бендер-Аббас в Персидском заливе, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин встретился с основателем и президентом иранской судоходной компании Golden Line Али Акбаром Эхсани. Частная компания занимается транзитом и экспортом товаров, оказывает услуги по контейнерной погрузке и разгрузке, хранению, а также другие виды транспортно-логистических услуг в иранском порту Каспиан.
В нашем распоряжении есть 25 гектаров контейнерной площади в порту Бендер-Аббас. Также мы готовы выделить еще 30 гектаров в удобном месте для казахстанского терминала в порту и вложить свои инвестиции в его строительство. Мы сможем организовать прямые поставки грузов в порт Каспиан", - сказал Али Акбар Эхсани.
На встрече Али Акбар Эхсани сообщил, что недавно иранский порт на Каспийском море (Каспиан), где находятся основные погрузочно-разгрузочные мощности и суда компании, подключили к сети железных дорог Ирана, что обеспечит прямое железнодорожное сообщение между портами Каспия и Персидского залива.
По итогам встречи Серик Жумангарин пригласил руководство компании Golden Line принять участие в первом международном транспортно-логистическом форуме "Север - Юг", который состоится в 20-х числах июля в Актау, для встречи и обсуждения проекта с потенциальными казахстанскими партнерами.
Как отметили в пресс-службе, сегодня компания заинтересована в расширении своих услуг по экспорту и транзиту различных грузов из Казахстана и других стран Центральной Азии, России и Азербайджана в порты Персидского залива, Индийского океана, стран Азии и Африки.
Ранее сообщалось, что ЕАБР разработал концепцию Евразийского транспортного каркаса. В состав Евразийского транспортного каркаса входят пять ключевых международных транспортных коридоров.
Напомним, предновогоднее заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге открыло ЕАЭС дорогу к расширению и укреплению экономического взаимодействия, в том числе в Персидском заливе.
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