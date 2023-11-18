Повышение НДС в Казахстане коснется 5,5% налогоплательщиков - МНЭ

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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики РК презентовало основные подходы проекта нового Налогового кодекса рабочей группе совета иностранных инвесторов при президенте РК. В ходе презентации были обсуждены вопросы повышения НДС с 12% до 16%, дифференциации ставки КПН (корпоративный подоходный налог) для высокодоходных отраслей экономики.





Министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что разработка нового Налогового кодекса проводится совместно с экспертами и бизнесом-сообществом, а также проходят регулярные встречи с депутатами мажилиса парламента.





Все подходы направлены на упрощение деятельности налогоплательщика. Новый Налоговый кодекс будет стабильным, простым и удобным для применения. Значительного давления на инфляцию не ожидается. Наоборот, это позволит увеличить конкурентоспособность казахстанских товаров, соответственно, стабилизировать цены. Повышение НДС в Казахстане напрямую затронет лишь 5,5% налогоплательщиков. Из них 40%, производящие валовой продукт на 17,5 трлн тенге, фактически не платят НДС", - сказал министр.





Что касается повышения ставки ИПН (индивидуальный подоходный налог) для доходов по заработной плате, то предлагается 2-ступенчатая шкала ставок. Для заработных плат до 40 млн тенге в год сохранить ставку 10%. А если доход превышает эту сумму, планируется облагать разницу по ставке 15%.





Также участники рассмотрели "налог на роскошь". Предлагается введение акцизов на дорогостоящие алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости. Обсуждены подходы по налогообложению имущества, в том числе яхт, самолетов и др.



