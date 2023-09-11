Правительство Казахстана рассматривает дополнительные меры поддержки сахарной отрасли

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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на действующие в настоящее время меры господдержки сахарной отрасли, увеличившийся импорт дешевого российского сахара не позволяет сахарным заводам реализовать произведенную продукцию по справедливой цене, что в свою очередь не позволяет им повышать закупочную цену сахарной свеклы. В связи с этим в настоящее время правительством рассматриваются дополнительные меры поддержки сахарной отрасли. Об этом - Несмотря на действующие в настоящее время меры господдержки сахарной отрасли, увеличившийся импорт дешевого российского сахара не позволяет сахарным заводам реализовать произведенную продукцию по справедливой цене, что в свою очередь не позволяет им повышать закупочную цену сахарной свеклы. В связи с этим в настоящее время правительством рассматриваются дополнительные меры поддержки сахарной отрасли. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.





В частности, по данным МСХ, планируется ввести минимальные оптовые цены на сахар, пролонгацию ранее выделенных кредитов, а также выделение дополнительных средств на льготное финансирование закупа свекловичного сырья.





В ведомстве рассказали, какие меры господдержки действуют в сахарной отрасли в настоящее время.





14,1 млрд тенге предусмотрено в этом году в местных бюджетах на субсидирование сдачи сахарной свеклы на переработку, в том числе для фермеров Жамбылской области - 8,1 млрд тенге, Жетысуской области - 6 млрд тенге. Данные объемы финансирования позволяют просубсидировать 491 тысячу тонн сданного сырья", - проинформировали в МСХ.





Отмечается, что в этом году, по официальным данным Бюро нацстатистики, посевная площадь сахарной свеклы составляет 19,7 тысячи га, в прошлом году она составляла 11,6 тысячи га.





В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей, выращивающих сахарную свеклу, предоставляются удешевленные кредиты на проведение весенних полевых и уборочных работ, выдаются льготные займы на пополнение основных и оборотных средств, в том числе по программе "Экономика простых вещей".





Кроме того, фермерам предоставляются субсидии на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, услуги по подаче воды, инвестиционные субсидии на приобретение сельхозтехники, а также субсидии на сахарную свеклу, сданную на переработку.





В настоящее время в правила инвестсубсидирования вносятся изменения в части увеличения норматива субсидий на приобретение свеклоуборочных комбайнов, сеялок и ботворезов с 25% до 50%, а также актуализированы цены на них.





Также в целях увеличения рентабельности производства сахарной свеклы норматив субсидий в текущем году увеличен с 15 тысяч тенге до 25 тысяч тенге за тонну.





Напомним, что по поручению главы государства разработан комплексный план развития сахарной отрасли на 2022-2026 годы, который предусматривает расширение посевных площадей сахарной свеклы до 38 тысяч га, увеличение производства сахарной свеклы до 1800 тысяч тонн и доведение производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн ежегодно. В планах также развитие оросительных сетей, модернизация заводов, а также совершенствование мер господдержки.





Также меры поддержки оказываются и сахарным заводам. На расширение и модернизацию сахарных заводов предусмотрены инвестиционные субсидии в размере 25% от суммы проекта, производителям сахара предоставлены квоты на беспошлинный ввоз 350 тысяч тонн тростникового сырья, предоставлены налоговые льготы в виде освобождения от НДС на импорт сырья, а также снижение НДС на 70% по статье 411 Налогового кодекса. Кроме того, для обеспечения оборотными средствами на закуп сырья сахарным заводам предоставлены льготные кредиты по "оборотной схеме" по ставке вознаграждения 0,1% годовых.



