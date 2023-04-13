Приказ вступает в силу: бензин и дизтопливо подорожали в Казахстане
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 12 апреля вступает в силу приказ министра энергетики РК "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен", сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Согласно документу предельные цены составят:
- на бензин марки Аи-92 и Аи-93 - до 205 тенге за литр;
- на дизельное топливо - до 295 тенге за литр.
Установление новых розничных цен на некоторые виды топлива является вынужденной мерой и связано с необходимостью снижения диспаритета его стоимости с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка. Следует отметить, что в Казахстане цены на ГСМ не менялись с осени 2021 года", - сообщили в ведомстве.
При этом в Минэнерго подчеркнули, что стоимость дизтоплива для аграриев до завершения весенних полевых работ меняться не будет. С учетом расходов операторов средняя цена по республике для аграриев составляет 204 тенге за литр, что на 31% ниже рыночной.
Регионам на весенние полевые работы выделено 419 тысяч тонн удешевленного дизтоплива, это на 19 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Утвержденный объем на весенние полевые работы будет отгружаться в приоритетном порядке. В феврале отгружено 77,1 из 81,1 тысячи тонн, или 95%, в марте - 94,2 из 102,2 тысячи тонн, или 92,2%", - сообщили в Минэнерго.
Также в ведомстве напомнили, что ранее установленные дифференцированные цены на дизтопливо остаются без изменений. В частности, граждане Казахстана при предъявлении водительского удостоверения могут купить 100 литров в сутки по цене 295 тенге за литр. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов также при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по аналогичной цене. Для остальной категории лиц, а также для тех, кто покупает дизтопливо выше указанных лимитов, цена составит 450 тенге за литр.
Ранее сообщалось, что в Казахстане активизировались мошенники, которые предлагают купить фиктивные топливные карты компаний Helios, Qazaq Oil и "Газпром".
Меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, были обсуждены на заседании координационного центра под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра 8 апреля.