Приказ вступает в силу: бензин и дизтопливо подорожали в Казахстане

В январе-феврале 2023 года он составил 4 млрд 133,3 млн долларов США

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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-феврале 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 4 млрд 133,3 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - В январе-феврале 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 4 млрд 133,3 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики.





В январе-феврале экспорт товаров составил 1 650 млн долларов США (больше на 33,9%), импорт - 2 483,3 млн долларов США (меньше на 7,1%).





В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС Российская Федерация занимает 92,6%, Кыргызстан - 4,1%, Беларусь - 3,2% и Армения - 0,1%.





Бюро нацстатистики





Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам (увеличение в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом, снижение наблюдается по рудам и железным концентратам, включая обожженный пирит (меньше на 82,6%).





В импорте наибольшее увеличение отмечено по трубам и прочим трубкам (например, сварные, клепаные) из черных металлов - рост в 3,5 раза. При этом, снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 99,6%).



