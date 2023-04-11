Фиктивные топливные карты начали продавать в Казахстане

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане активизировались мошенники, которые предлагают купить фиктивные топливные карты компаний Helios, Qazaq Oil и "Газпром".





В Instargam появилось множество объявлений о продаже топливных карт. Якобы купив одну из них за фиксированную стоимость, можно не платить на АЗС. Все это неправда", - пишет сайт Stopfake .





Там подчеркнули, что впервые торговля несуществующими топливными картами появилась в России в 2021 году. Тогда мошенники продавали карты на специально созданном сайте, через который доверчивые автомобилисты переводили деньги на счет злоумышленников, не получая взамен совершенно ничего.





В Казахстане схема немного другая. Автомобилистам предлагают топливные карты таких компаний, как Helios, Qazaq Oil и "Газпром". Продажи ведутся через Telegram от имени реально существующей компании, зарегистрированной в Костанае. Однако исходя из открытых данных указанная фирма занимается заправкой огнетушителей и к торговле топливом не имеет отношения. Более того, в сервисе 2Gis даже есть комментарий от пользователя, который, обратившись в офис компании за топливными картами, не обнаружил их там", - сообщает сайт.





В информации также отмечается, что на официальных порталах Helios, Qazaq Oil и "Газпром" о продаже топливных карт через посредников ничего не сказано. Компания Qazaq Oil предлагает приобретать карты в официальных центрах продаж за 500 тенге после заключения договора с компанией.





На сайте компании Helios о топливных картах информации вовсе нет. Вместо этого клиентам предлагают оформить специальные бонусные карты.





Компания "Газпром" предлагает топливные карты для корпоративных клиентов. Приобрести их можно исключительно после заключения официального договора с компанией.





Из всего этого следует, что распространяемая реклама продаж топливных карт - дело рук мошенников. Настоящие топливные карты компаний продаются в официальных отделах продаж, приобрести их можно только после заключения официального договора. Компания, от имени которой карты продают в Казнете, занимается совсем другой деятельностью и, судя по всему, к продаже карт отношения не имеет", - подчеркивается в информации.





Ранее сообщалось, что водители Туркестанской области столкнулись с дефицитом дизтоплива. По данным специалистов, в марте Шымкентский нефтеперерабатывающий завод и НПЗ Актобе должны были доставить свыше 10 тысяч тонн дизельного топлива. Однако с поставкой из Актобе возникли проблемы. Ограничение на продажу дизтоплива также ввели в Алматы.





В связи с дефицитом ремонт на Шымкентском НПЗ был завершен раньше срока.





Позже заместитель премьер-министра РК Роман Скляр заявил , что спекуляции с ГСМ и "придерживание" топлива на нефтебазах недопустимы. Ранее сообщалось, что в регионах проверят нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ.





В настоящее время совокупные запасы дизельного топлива в республике составляют 309 тысяч тонн.





Напомним, в Казахстане намерены повысить предельные цены на дизель и бензин. Премьер-министр пояснил , что данная мера вводится для предотвращения дефицита топлива в стране.





Предельные розничные цены вырастут:





на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%);

на дизельное топливо до 295 тенге за литр.





Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%). Глава Минэнерго Болат Акчулаков подчеркнул, что для сельхозтоваропроизводителей цена на топливо не изменится и составит 204 тенге за литр. Чтобы защитить удешевленное дизтопливо от перепродажи, его будут окрашивать и продавать по ПИН-кодам.