В регионах проверят нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ

В целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысячи тонн

Рассказать друзьям

Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 6 апреля проведено совещание под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), - 6 апреля проведено совещание под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра по ситуации на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает пресс-служба Минэнерго.





В целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысячи тонн, что больше на 59 тысяч тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года.





Вместе с тем, в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных АЗС.





В этой связи для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено:





региональным штабам (МИО, ДЗРК, ДГД, ДЭР, ДРЕМ) принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз в целях недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;

при наличии фактов нарушения соответствующим государственным органам провести расследование по антиконкуретным или доминантным действиям субъектов рынка.





Напомним, в Алматы в целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб на отдельных АЗС введен лимитированный отпуск дизельного топлива.





4 апреля премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах правительства рассказал , почему власти страны приняли решение поднять цены на топливо. Повышение цен на топливо, по словам главы кабмина, - вынужденная мера.



