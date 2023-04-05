Смаилов назвал вынужденной меру по повышению цен на ГСМ  

Рассказать друзьям

Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов в кулуарах правительства рассказал, почему власти страны приняли решение поднять цены на топливо.





Повышение цен на топливо, по словам главы кабмина, - вынужденая мера.





Если сейчас этого не сделать, то уже в ближайшее время мы столкнемся с дефицитом топлива", - сказал он.









Смаилов обратил внимание на то, что в Казахстане самый высокий уровень потребления ГСМ. Так потребление дизтоплива на душу населения составляет 370 литров в год. В соседней России, например, этот показатель составляет 225 литров, Кыргызстане - 98 литров, Узбекистане - 44 литра.





При этом показатель уровня потребления топлива в Казахстане продолжает расти.





Это связано с ростом вывоза ГСМ в соседние страны транзитным транспортом и "серым" экспортом, притом что реальное потребление у нас не изменилось", - пояснил премьер.





Вместе с тем он акцентировал, что сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены удешевленным дизтопливом по цене 204 тенге за литр, для них цена не изменится.





При этом Смаилов подчеркнул, что государство принимает все меры чтобы увеличить производство ГСМ. Так, по его словам, за последние 5 лет производство бензина выросло на 70%, дизтоплива - на 33%.





Так же глава кабмина подчеркнул, что рост цен на ГСМ будет иметь влияние на инфляционные процессы.





Если рассмотреть на прямое его влияние, то учитывая долю ДТ в потребительской корзине в размере 0,4% и бензина АИ - 92 порядка 2% - это в среднем на душу населения, то прямое влияние на общий уровень инфляции составит 0,35%. Это прямое влияние. Будет еще и опосредованное влияние. Учитывая, что дизтопливо и бензин входят в структуру затрат наших производителей, будет определенный мульплитикативный эффект", - разъяснил премьер.





При этом президент поставил задачу по снижению уровня инфляции в дав раза в текущем году.





Принимаются системные и оперативные меры по сдерживанию инфляционных процессов. По итогам марта мы видим, что происходит заметное замедление темпов инфляции. Если в феврале годовая инфляция составляла 21,3%, то в марте видим уже 18,1%. Эта тенденция будет дальше продолжаться", - добавил Алихан Смаилов, заверив, что правительство дальше будет реализовывать меры по сдерживанию инфляции.





Дополнено 04.04.2023, 12.50





Отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства, премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о причинах необходимости повышения цен на дизельное топливо и бензин, а также о планах по ужесточению ответственности за незаконный вывоз ГСМ за границу, сообщает пресс-служба правительства.





Премьер-министр отметил, что нелегальному вывозу казахстанского топлива в соседние страны способствует конъюнктура мирового рынка.





В соседних странах цены на дизельное топливо и бензин заметно выше. Когда экономика открытая, происходят перетоки товаров в ту страну, где товары дороже. Конечно, мы можем закрыть границу. В принципе, у нас действует запрет на вывоз ГСМ железнодорожным и автомобильным транспортом. Это также оказывает серьезное сдерживающее влияние. Если бы такого запрета не было, то отток горюче-смазочных материалов был бы на порядок больше, чем сегодня. Но хочу сказать, что любые запретительные меры могут дать лишь временный эффект, в долгосрочном плане они не эффективны", - сказал Алихан Смаилов.





При этом он добавил, что в настоящее время на границе регулярно пресекаются попытки нелегального вывоза топлива.





Доходит до того, что на машины устанавливают дополнительные топливные баки, частники вывозят топливо даже в канистрах. Конечно, можно всех штрафовать, привлекать к ответственности. И мы это будем делать, вносить изменения в законодательство, направленные на ужесточение ответственности. Вместе с тем нам нужно снижать экономические стимулы для незаконной деятельности, то есть сокращать диспаритет цен. Другого пути нет", - подчеркнул премьер-министр.





Напомним, Минэнерго Казахстана планирует повысить предельные цены на бензин и дизтопливо.





По словам и.о. министра энергетики Болата Акчулакова планируется повысить предельные розничные цены:





• на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тг за литр (рост 11%);





• цена на дизель составит 295 тенге за литр.