06.04.2023, 12:09 24456
Водители Туркестанской области столкнулись с дефицитом дизтоплива
Возникли проблемы с поставкой дизеля из Актобе
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Шымкент. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На автозаправочных станциях в Туркестанской области от водителей требуют талоны, которые частникам невозможно найти.
На некоторых заправках установлен топливный лимит, заправиться можно только на тысячу тенге, сообщает издание "Отырар".
Газа и дизеля сейчас вообще нет. Даже если есть, то везде - лимит. Дефицит и в Шымкенте, и Туркестанской области", "Дизеля нет. Не знаю точно до какой точки я доеду со своим запасом. Придется заправляться бензином. Домой нужно добираться, буду выкручиваться",- рассказывают водители.
По данным специалистов, в марте Шымкентский нефтеперерабатывающий завод и НПЗ Актобе должны были доставить свыше 10 тысяч тонн дизельного топлива. Однако с поставкой из Актобе возникли проблемы.
Мы планируем, что дефицит газа будет скоро полностью решен. Потому что в апреле нефтеперерабатывающий завод заработает в полную силу. По приказу министерства в апреле 2 тысячи тонн газа доставит CNPC, все остальное нам предоставит "Петро Казахстан", - прокомментировал начальник отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области Куаныш Омиралиев.
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод временно поставили на паузу - до девятого апреля. Предполагается, что ситуация к этому времени выправится.
Ранее ограничение на продажу дизтоплива ввели в Алматы. Как пояснили в городском акимате, в Алматы наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области, а также владельцев транзитного транспорта.
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07.04.2023, 18:45 321
В РК планируют дифференцировать ставки вознаграждения по кредитам для приоритетных секторов
Предлагается производство и переработку в АПК включить в перечень наиболее приоритетных отраслей экономики и установить субсидируемую государством часть ставки вознаграждения
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы развития предпринимательства обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра-министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, сообщает пресс-служба главы правительства.
Министерством финансов разработан соответствующий проект постановления по внедрению дифференциации ставок вознаграждения по кредитам для наиболее приоритетных секторов экономики.
В рамках нового пакета изменений предлагается производство и переработку в АПК включить в перечень наиболее приоритетных отраслей экономики и установить субсидируемую государством часть ставки вознаграждения на уровне 13,25%, для остальных ОКЭД на уровне 11,25%", - сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков.
Стоит отметить, что законом от 30 декабря 2022 года внесены поправки в законодательство в области государственно-частного партнерства, направленные на переход на новую эффективную модель государственно-частного партнерства. Заключение договоров ГЧП будет осуществляться исключительно на конкурсной основе. При этом механизм прямых переговоров будет применяться только в исключительных случаях - по решению Правительства для создания уникальных объектов.
Предусматривается ограничение выплат компенсаций инвестиционных затрат по отдельным проектам, также введено ограничение по софинансированию. Эти меры направлены на снижение сверхмаржинальности. Внедрен новый принцип прозрачности и доступности процесса планирования и реализации проектов ГЧП, который будет реализован путем перехода в цифровой формат.
В ходе совещания также рассмотрены проблемные вопросы бизнеса в сфере здравоохранения. Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев доложил о рассмотрении вопросов бизнеса по срокам выхода новых лекарственных средств на рынок, оказанию частными организациями курсов дополнительного неформального медицинского образования, установлению предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия, сохранению работникам сферы здравоохранения права состоять в очереди на жилье из государственного жилищного фонда при передаче предприятия в доверительное управление.
Подводя итоги, Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики обеспечить проведение разъяснительной работы среди государственных органов и субъектов бизнеса по реализации новой модели ГЧП. Министерству здравоохранения проработать проблемные вопросы бизнеса в сфере медицины при непосредственном участии НПП "Атамекен" с принятием конкретных решений.
4 апреля исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства рассказал о ходе реализация проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты".
Также Министерством национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями будет разработан Комплексный план по поддержке малого и среднего предпринимательства, в том числе по стимулированию среднего предпринимательства.
07.04.2023, 15:45 3031
В Казахстане побит исторический рекорд по потреблению природного газа
В суточном эквиваленте в 2023 году казахстанцы потребляют порядка 100 млн кубометров газа
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедший осенне-зимний период в Казахстане побит исторический рекорд по потреблению природного газа, сообщает пресс-служба АО "НК "QazaqGaz".
Если в прошлом году в Казахстане максимальное потребление было на уровне 3,5 млн кубометров газа в час, то сейчас эта цифра составляет 4,1 млн кубометров. В суточном эквиваленте в 2023 году казахстанцы потребляют порядка 100 млн кубометров газа, в то время как в 2022 году эта цифра составляла 82 млн кубометров", - написал на своей странице в Сети председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов.
Помимо рекордного потребления газа, усложнили работу сотрудников газовых служб и аномальные холода, с которыми столкнулись казахстанцы.
За первые две недели 2023 года в аварийно-диспетчерскую службу "КазТрансГаз Аймак" поступило 6686 заявок от потребителей газа. В период похолодания трудились 128 бригад, из которых 52 были сформированы дополнительно.
По его словам, в компании провели "работу над ошибками" и выяснили, что можно улучшить в следующем отопительном сезоне.
Уже сейчас, за полгода до начала осенне-зимнего периода 2023-2024, создан рабочий штаб по газоснабжению потребителей и управлению спросом. Будем реализовывать план мероприятий по обеспечению бесперебойного газоснабжения с учетом опыта нештатных ситуаций, возникших за прошедший период", - написал глава QazaqGaz.
Напомним, в Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ.
Будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ, стимулирующий его бережное потребление для бытовых потребителей за исключением населения, получающих адресную социальную помощь.
07.04.2023, 13:47 5091
Ремонт на Шымкентском НПЗ завершили раньше срока
Фото: telegram/Минэнерго РК
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Шымкент. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонт на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершен раньше запланированного срока.
В соответствии с графиком ремонтные работы на предприятии должны были продлиться с 15 марта по 8 апреля текущего года. Однако ТОО "ПКОП" завершило работы раньше срока и приступило к выпуску продукции для внутреннего рынка", - сообщает Минэнерго РК.
В соответствии с планом в апреле ПКОП должен переработать 366 тысяч тонн нефти. Запланировано производство бензина в объеме 110,1 тысячи тонн, дизтоплива - 114,8 тысячи тонн, сжиженного нефтяного газа - 15,1 тысячи тонн, авиатоплива - 19,3 тысячи тонн, мазута - 77,6 тысячи тонн.
В Минэнерго подчеркнули, что все ремонтные мероприятия были выполнены вовремя, а некоторые с опережением.
По итогам 2022 года Шымкентский НПЗ переработал рекордные 6,2 млн тонн нефти. Ранее руководством страны поставлена задача по расширению производственных мощностей завода и увеличению объемов переработки до 12 млн тонн в год.
Ранее сообщалось, что водители Туркестанской области столкнулись с дефицитом дизтоплива. По данным специалистов, в марте Шымкентский нефтеперерабатывающий завод и НПЗ Актобе должны были доставить свыше 10 тысяч тонн дизельного топлива. Однако с поставкой из Актобе возникли проблемы.
Ограничение на продажу дизтоплива также ввели в Алматы. Как пояснили в городском акимате, в Алматы наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области, а также владельцев транзитного транспорта.
Напомним, в Казахстане намерены повысить предельные цены на дизель и бензин. Премьер-министр пояснил, что данная мера вводится для предотвращения дефицита топлива в стране.
Предельные розничные цены вырастут:
- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тенге за литр (рост 11%);
- на дизельное топливо до 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%).
Глава Минэнерго Болат Акчулаков подчеркнул, что для сельхозтоваропроизводителей цена на топливо не изменится и составит 204 тенге за литр.
Чтобы защитить удешевленное дизтопливо от перепродажи, его будут окрашивать и продавать по ПИН-кодам.
07.04.2023, 12:07 6716
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых, информирует пресс-служба Нацбанка.
Как рассказали эксперты, глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным. В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение.
Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции. Сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ", - подчеркнули в Нацбанке.
Совокупный баланс факторов продолжает поддерживать прежнюю коммуникацию о необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных, в том числе параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ.
Инфляция начала демонстрировать замедление и соответствует траектории прогноза. В марте 2023 года годовая инфляция ожидаемо снизилась до 18,1% в результате выхода из расчетов высокой базы прошлого года. В то же время замедление инфляции сдерживалось ростом тарифов регулируемых услуг в феврале и цен плодоовощной продукции на фоне потери урожая и заморозков в южных регионах, а также ростом стоимости услуг транспорта в условиях повышенного спроса. Месячная инфляция после прерывания динамики ее снижения в феврале 2023 года в марте продемонстрировала дальнейшее снижение до 0,9%. Тем не менее она продолжает формироваться выше исторической средней (0,6% в марте 2017-2021 гг.)", - рассказали специалисты.
Устойчивая часть инфляции также демонстрирует замедление, но по-прежнему остается высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды.
Отмечается, что инфляционные ожидания после снижения в январе-феврале вновь ускорились. В марте ожидаемая инфляция через год оценивалась респондентами на уровне 16,5% (в феврале - 14,2%). Факторами инфляционных ожиданий являются изменение цен на продукты питания, внешние события, изменение обменного курса тенге, а также рост зарплат и пенсий.
Отмечается, что внешняя инфляция остается высокой, несмотря на замедление. Мировые цены на продовольствие продолжили снижение, однако все еще находятся выше средних значений за последние пять лет. В США и в странах ЕС высокие цены на продукты питания и услуги продолжают поддерживать потребительскую инфляцию на высоких значениях. Риторика ФРС США и ЕЦБ, несмотря на возникшие проблемы в банковском секторе, остается достаточно жесткой. Более того, ЕЦБ ожидает, что инфляция останется высокой еще долгое время. В результате проблем в банковском секторе США и Европы, усиливших ожидание мировой рецессии и более слабого спроса на сырье, цены на нефть формируются ниже, чем заложенный по базовому сценарию уровень 88 долларов США за баррель в среднем в 2023 году. Тем не менее поддержку нефти в этом году будет оказывать планируемое сокращение добычи странами, входящими в ОПЕК+, слабая нефтедобыча в России из-за санкций, а также дальнейшее восстановление Китая после открытия.
Проинфляционные риски сохраняются и отчасти начинают реализовываться. Волатильные инфляционные ожидания свидетельствуют о повышенном проинфляционном фоне в стране.
Сохраняется и отчасти начинает реализовываться риск возможного ускорения инфляции в результате роста цен на ранее регулируемые товары и услуги. Наряду с этим, существенный пересмотр расходов республиканского бюджета и временная приостановка использования бюджетного правила создает неопределенность и смещает баланс рисков в проинфляционную сторону. Несмотря на риски инфляции ввиду роста цен на ГСМ и регулируемые услуги ЖКХ, реформы назрели и призваны снизить накопленные дисбалансы в экономике в средне- и долгосрочной перспективе", - разъяснили в пресс-службе.
В этих условиях Национальный банк продолжает придерживаться позиции о целесообразности сохранения базовой ставки на текущих значениях в первой половине 2023 года. Это позволит поддержать начавшееся слабовыраженное замедление инфляционных процессов в стране, нивелировать рост расходов бюджета и предупредить заякорение инфляционных ожиданий на высоких уровнях.
Напомним, в Казахстане планируют поднять предельные цены на дизтопливо и бензин, а также ввести дифференцированные тарифы на газ.
Глава правительства Алихан Смаилов отметил, что рост цен на ГСМ будет иметь влияние на инфляционные процессы.
07.04.2023, 10:53 8086
Более 280 случаев незаконного вывоза ГСМ из Казахстана пресечены за два месяца
На границе со странами ЕАЭС установлено 194 факта вывоза ГСМ общим объемом более 63 тысяч литров
Фото: КГД МФ РК
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 31 января 2023 года пресечено 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Республики Казахстан. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
По информации ведомства, с момента введения запрета на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов органами государственных доходов на внешней границе (в третьи страны) были выявлены 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 1,5 млн тенге, и конфисковано 2341 литр бензина, 25 335 литров дизельного топлива.
Кроме того, на границе со странами ЕАЭС установлено 194 факта вывоза ГСМ общим объемом более 63 тысяч литров.
Со дня вступления в силу вышеуказанного запрета (31 января 2023 года) Комитетом государственных доходов МФ РК приняты меры по недопущению таможенного декларирования нефтепродуктов в информационной системе электронного декларирования "АСТАНА-1". Администрирование данного запрета будет осуществляться на постоянной основе на период 6-месячного запрета вывоза", - добавили налоговики.
Напомним, в Казахстане планируют поднять предельные цены на дизтопливо и бензин. Как объяснил премьер-министр Алихан Смаилов, эта мера вынужденная и вводится для предотвращения дефицита топлива. По его словам, показатель уровня потребления топлива в Казахстане продолжает расти.
Это связано с ростом вывоза ГСМ в соседние страны транзитным транспортом и "серым" экспортом, притом что реальное потребление у нас не изменилось", - пояснил премьер.
Между тем в ряде регионов наблюдается дефицит дизеля на АЗС.
07.04.2023, 10:24 8836
Коммерческие помещения аэропорта Алматы возвращены в госсобственность
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационной прокуратурой Алматы в рамках работы по возврату незаконно выведенных госактивов установлено неправомерное отчуждение коммерческих помещений пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы в пользу частных лиц, информирует Главная транспортная прокуратура Республики Казахстан.
Как рассказали в ведомстве, в 2003 году АО "Имстальком" по заказу акимата Алматы построило новый пассажирский терминал. По завершении строительства часть торговых площадей обновленного терминала перешла подрядчику в счет погашения оставшейся суммы по договору в размере 333 млн тенге.
Между тем по результатам внутреннего госаудита выяснилось, что какой-либо задолженности перед застройщиком фактически не было.
Чтобы вернуть акимату право собственности на эти объекты авиационная прокуратура обратилась в Турксибский районный суд с иском к ответчику Бахтияркызы А. о признании недействительными всех сделок, связанных с отчуждением коммерческих помещений пассажирского терминала общей площадью 1 118,5 квадратного метра. Решением суда от 29 декабря 2022 года иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Судебный акт вступил в силу 13 марта текущего года", - проинформировали в пресс-службе.
На сегодня идет работа по регистрации прав собственности за акиматом Алматы, а департаментом юстиции - по непосредственной передаче объектов в пользу государства.
06.04.2023, 15:11 21601
В Казахстане ощутимо замедлилась инфляция
Цены на семь видов социально значимых продуктов питания за март снизились
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане темпы годовой инфляции заметно замедлились: до 18,1% в марте текущего года против 21,3% в феврале и 20,7% в январе этого года.
По данным ranking.kz, за четыре недели первого весеннего месяца (1-28 марта) текущего года цены сразу на семь видов социально значимых продуктов питания снизились. Речь идет о репчатом луке (минус 2,5% с начала месяца), картофеле (минус 1,1%), моркови (минус 0,1%), а также гречневой крупе (минус 4,1%), сахаре (минус 1,9%), подсолнечном масле (минус 1,2%) и мясе кур (минус 0,4%).
Непосредственно за последнюю неделю месяца (20-28 марта) подешевели картофель (на 0,7%), репчатый лук (на 0,3%), белокочанная капуста (на 0,1%), гречневая крупа (на 1,3%), подсолнечное масло (на 1,1%) и сахар-песок (на 0,8%). Без изменений осталась стоимость таких социально значимых продуктов, как пшеничная мука первого сорта и хлеб из неё, мясо кур, пастеризованное молоко жирностью 2,5%", - отмечают аналитики.
Для сравнения: в марте прошлого года картина была совсем иной. За последнюю неделю месяца (точнее, 24-29 марта) картофель успел подорожать сразу на 2,6%, а с начала месяца - уже на 15%, морковь - на 3,9% за наделю и на 14,7% с начала месяца, а репчатый лук - и вовсе на 12,2% за неделю и сразу на 32,2% за месяц. Сахар вырос в цене на 1% за последнюю неделю марта и на серьезные 35% с начала месяца.
Сообщается, что в целом же цены на СЗПТ за период 1-28 марта 2023 года, то есть за четыре недели, выросли на 0,4%. За последнюю неделю месяца (20-28 марта) показатель практически не изменился (плюс 0,1%). Для сравнения: в марте прошлого года наблюдался рост цен на СЗПТ сразу на 9,1%.
По мегаполисам и областным центрам республики ситуация такова: в двух городах цены за последнюю неделю марта снизились (в Актау и Уральске - на 0,1% за период 20-28 марта), ещё в семи - в Астане, Актобе, Атырау, Костанае, Усть-Каменогорске, Петропавловске и Талдыкоргане - остались без изменений. Примечательно, что среди регионов, где отмечено общее удешевление, находится и Мангистауская область, где ранее ситуация с ростом цен на продукты была негативной.
В частности, к примеру, картофель за неделю подешевел в Актау, Актобе, Атырау, Жезказгане, Кокшетау, Караганде, Конаеве, Костанае и Кызылорде. Цены на репчатый лук снизились в Астане, Жезказгане, Костанае, Кызылорде, Уральске и Туркестане, на капусту - в Астане, Актобе, Жезказгане, Конаеве и Кызылорде", - сообщили аналитики.
Позитивная ситуация со стоимостью СЗПТ повлияла на итоговый рост цен в сегменте продуктов питания в целом: так, удорожание продовольственных товаров в марте составило 1,1%, против 1,5% в феврале и 1,4% в январе текущего года.
В результате общий уровень месячной инфляции в марте составил 0,9% - это самый низкий месячный показатель роста потребительских цен с февраля 2022 года (то есть более чем за год). Соответственно, темпы годовой инфляции заметно замедлились: до 18,1% в марте текущего года, против 21,3% в феврале и 20,7% в январе этого года", - добавили аналитики.
Напомним, годовая инфляция в Казахстане составила 18,1%.
06.04.2023, 10:30 25826
Несовершенство программы E-border стало причиной очереди на границе с Китаем
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Главной транспортной прокуратуре Республики Казахстан назвали причины продолжительного ожидания электронной очереди на таможенном посту "Нур жолы", на которое пожаловались грузоперевозчики.
Как выяснилось, приграничный ажиотаж возник из-за несовершенного алгоритма работы программы E-border, которая позволяла "бронировать" места в очереди путем использования регистрационных данных легковых и сельскохозяйственных автомашин, а также автобусов, собственники которых не имели цели выезда в КНР для перевозки грузов.
Ситуация усугублялась тем, что активизировался "рынок теневых услуг" по перевозке грузов, расценки которых достигали до тысяч долларов США", - отметили в пресс-службе ведомства.
По рекомендации рабочей группы из очереди исключены порядка 2000 автотранспортных средств, в том числе легковых, а также ранее снятых либо не состоящих на учете. Дальнейшее же использование списка по E-border решено прекратить с 16 апреля.
В новой системе электронной очереди CarGoRuqsat вышеуказанные пробелы учтены посредством интеграции с базами данных органов внутренних дел, что не допускает различные спекуляции с очередностью", -заверили в прокуратуре.
Также, отметили в ведомстве, на территории пункта пропуска находилось около 80 брошенных большегрузов, водители которых длительное время затягивали выезд в КНР для искусственного удорожания стоимости услуг по перевозке.
В целях недопущения подобных фактов подготовлен проект поправок в технологическую схему, согласно которым впредь грузоперевозчики могут находиться на территории пункта пропуска не более 72 часов. Были озвучены и сложности по оформлению виз в КНР. Большинство водителей не имеют визы и вынуждены за определенную плату договариваться с теми, у кого она есть", - добавили в пресс-службе.
Напомним, с 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в 3 раза.
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