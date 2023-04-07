Водители Туркестанской области столкнулись с дефицитом дизтоплива

Предлагается производство и переработку в АПК включить в перечень наиболее приоритетных отраслей экономики и установить субсидируемую государством часть ставки вознаграждения

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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы развития предпринимательства обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра-министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, - Вопросы развития предпринимательства обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра-министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, сообщает пресс-служба главы правительства.





Министерством финансов разработан соответствующий проект постановления по внедрению дифференциации ставок вознаграждения по кредитам для наиболее приоритетных секторов экономики.





В рамках нового пакета изменений предлагается производство и переработку в АПК включить в перечень наиболее приоритетных отраслей экономики и установить субсидируемую государством часть ставки вознаграждения на уровне 13,25%, для остальных ОКЭД на уровне 11,25%", - сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков.





Стоит отметить, что законом от 30 декабря 2022 года внесены поправки в законодательство в области государственно-частного партнерства, направленные на переход на новую эффективную модель государственно-частного партнерства. Заключение договоров ГЧП будет осуществляться исключительно на конкурсной основе. При этом механизм прямых переговоров будет применяться только в исключительных случаях - по решению Правительства для создания уникальных объектов.





Предусматривается ограничение выплат компенсаций инвестиционных затрат по отдельным проектам, также введено ограничение по софинансированию. Эти меры направлены на снижение сверхмаржинальности. Внедрен новый принцип прозрачности и доступности процесса планирования и реализации проектов ГЧП, который будет реализован путем перехода в цифровой формат.





В ходе совещания также рассмотрены проблемные вопросы бизнеса в сфере здравоохранения. Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев доложил о рассмотрении вопросов бизнеса по срокам выхода новых лекарственных средств на рынок, оказанию частными организациями курсов дополнительного неформального медицинского образования, установлению предельных цен на лекарственные средства и медицинские изделия, сохранению работникам сферы здравоохранения права состоять в очереди на жилье из государственного жилищного фонда при передаче предприятия в доверительное управление.





Подводя итоги, Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики обеспечить проведение разъяснительной работы среди государственных органов и субъектов бизнеса по реализации новой модели ГЧП. Министерству здравоохранения проработать проблемные вопросы бизнеса в сфере медицины при непосредственном участии НПП "Атамекен" с принятием конкретных решений.





4 апреля исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства рассказал о ходе реализация проекта по повышению доходов сельского населения "Ауыл аманаты".



