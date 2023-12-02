Производство сахара упало почти на треть в Казахстане   

Доля отечественных сахарных заводов на внутреннем рынке за год сократилась с 57,5% до 41,7%

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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан производство сахара сократилось сразу на 31,1%.





За январь-октябрь 2023 года в стране было произведено 204,1 тысячи тонн тростникового или свекловичного сахара-сырца, рафинированного сахара, а также патоки. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство сократилось сразу на 31,1%", - сообщает energyprom.kz.





Отмечается, что в прошлом году объем производства показал рост сразу на 35,1%, что было сделано на фоне ажиотажа вокруг сахара из-за его дефицита.





Также доля отечественных сахарных заводов на внутреннем рынке за год сократилась с 57,5% за январь-сентябрь 2022-го до 41,7% за январь-сентябрь текущего года. Если производство в аналогичном периоде сократилось сразу на 30,2% за год, то объем импорта сахара показал рост сразу на 32%, до 223,3 тысячи тонн.





Фото: energyprom.kz





Стоит отметить, что экспорт сахара вырос сразу в 10 раз, но лишь до незначительных 1,3 тысячи тонн", - сообщили аналитики.





На внутреннем рынке за январь-сентябрь 2023 года реализовали 381,5 тысячи тонн сахара - всего на 4% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.





Подчеркивается, что фактически весь спад внутреннего производства перекрыли импортеры, что вновь ставит сахарный рынок страны в зависимое и уязвимое положение.





Фото: energyprom.kz





По данным аналитиков, розничная цена на килограмм сахара-песка в среднем по РК по итогам октября 2023 года составила 425 тенге, что заметно ниже, чем в октябре 2022-го (515 тенге), но все еще выше по сравнению с октябрем 2021 года (288 тенге).





Сообщается, что самые высокие цены на сахар в октябре текущего года оказались в Астане (455 тенге за килограмм), Усть-Каменогорске (455 тенге за килограмм), Конаеве (454 тенге за килограмм) и Талдыкоргане (451 тенге за килограмм), а самые низкие - в Уральске (385 тенге за килограмм), Актау (388 тенге за килограмм) и Актобе (389 тенге за килограмм).





Фото: energyprom.kz





По итогам октября 2023 года цены на сахар за месяц выросли лишь на незначительные 0,2%. При этом в текущем году помимо октября удорожание было отмечено также в июне (на 0,5%), а в остальные месяцы сахар дешевел.





По информации аналитиков, за год цены на сахар снизились сразу на 15,1%, при этом отмечается, что в октябре прошлого года сахар подорожал сразу на 74,8%.



