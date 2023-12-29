Qazaq Air проверят на безопасность после отмены рейса

Рассказать друзьям

Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Летом этого года состоялось торжественное открытие движения по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. - Летом этого года состоялось торжественное открытие движения по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал, какие возможности дает открытие БАКАД.





Завершен один из самых сложных проектов - Большая алматинская кольцевая автодорога (БАКАД). Ее открытие дает возможность снизить трафик и улучшить экологическую ситуацию в мегаполисе, а также расширить потенциал для грузоперевозок", - подчеркнул Алихан Смаилов в интервью телеканалу 24KZ.





Напомним, БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора. Строительство дороги было профинансированного Евразийским банком развития.





На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.





Алихан Смаилов отметил, что транспортная сфера может стать новой точкой роста экономики Казахстана.





По территории Казахстана проходит 13 международных коридоров, из них 5 железнодорожных и 8 автомобильных. Общий объем транзитных перевозок в текущем году вырос на 21% до 30 млн тонн", - сказал Алихан Смаилов.





Он напомнил, что в стране начато строительство 4 новых железнодорожных линий.





Буквально на прошлой неделе мы приступили к строительству новой железной дороги в направлении Китая. Это линия "Бахты - Аягоз". Она позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем почти в 2 раза - с 28 до 48 млн тонн грузов, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита", - отметил премьер-министр.





В прошлом месяце стартовали работы по проекту "Дарбаза - Мактаарал". Строительство новой железной дороги между Казахстаном и Узбекистаном позволит расширить транзитный потенциал республики и обеспечить выход на Персидский залив и Индию.





Также начато строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы. Реализация проекта разгрузит Алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов.





Вместе с тем продолжается строительство вторых путей на участке "Достык - Мойынты" (более 800 км). Эта дорога позволит в 5 раз увеличить пропускную способность и повысить скорость контейнерных поездов в направлении Китая.





Если за последние 30 лет в стране было построено всего 2,5 тыс. км железных дорог, то в ближайшие 3-4 года мы построим свыше 1,3 тыс. км", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Говоря о развитии морского транспорта, премьер-министр отметил, что принимаются меры по наращиванию перевозок через морские порты Актау и Курык.





В Актау до 2025 года будет построен контейнерный хаб. В порту Курык уже запущен зерновой терминал. Там же ведется строительство многофункционального терминала "Саржа"", - озвучил он.





По его словам, особое значение также имеют грузовые автоперевозки. Сегодня они осуществляются с 42 странами по 8 транзитным автомобильным коридорам.





В целях дальнейшего развития автомобильных перевозок ведется работа по строительству и реконструкции 11 тыс. км дорог, в том числе 7 тыс. км в рамках республиканской сети. Благодаря этим и другим мерам мы намерены значительно увеличить объемы транспортных услуг", - сказал Алихан Смаилов.





Наряду с этим продолжается совместная работа с Азербайджаном, Грузией и Турцией по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).





Совместно с ними мы подписали соответствующие дорожные карты. Их суть в том, чтобы устранить все "узкие места" на протяжении этого коридора как на портах в Каспии, так и по железным дорогам в Азербайджане, Грузии и, соответственно, дальше в Турции. Эта работа сейчас активно проводится", - заключил премьер-министр.