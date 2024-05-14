Расходы казахстанцев на образовательные услуги выросли почти на 30% за год

В структуре семейных расходов плата за высшее образование по своему удельному весу меньше детсадовских и школьных расходов

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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последний год казахстанцы увеличили свои расходы на образование сразу на 29,1%.





Годовые расходы одной казахстанской семьи на платные образовательные услуги и все, что с ними связано, в 2023 году составили 78,6 тыс. тенге. Это усредненная цифра, показатель отличается в городах и аулах на треть: 88,8 тыс. и 56,8 тыс. тенге соответственно, информирует ranking.kz со ссылкой на результаты выборочных обследований, проведенных Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК.





Согласно данным аналитиков, в структуре расходов в 2023 году большая доля приходится на затраты на детские сады (31,1%). Притом это касается платы не за питание ребенка в дошкольном учреждении, а именно за пребывание.





Эти данные в полной мере отражают проблему казахстанских родителей с устройством подросших малышей в детсады. Обобщенная информация Министерства просвещения РК за апрель 2024 года свидетельствуют о том, что охват детей в возрасте 2-6 лет дошкольным воспитанием составляет 91%. За счет неплохой обеспеченности местами в регионах эта средняя по стране цифра сглаживает тот острый дефицит, который наблюдается в мегаполисах. Например, в столице в прошлом году в очереди стояли 45 тыс. маленьких казахстанцев. Список этот сокращается очень медленно, даже несмотря на программу государственного финансирования частных детсадов", - отмечают эксперты.





По их словам, именно родители детей, посещающих частные детсады, составляют основу тех казахстанских семей, которые несут серьезные расходы на дошкольное воспитание. Благодаря субсидированию плата для родителей уменьшается на 20 тыс. тенге, однако они вынуждены оплачивать оставшуюся коммерческую часть.





Например, для Алматы эта сумма в зависимости от сада может составлять от 60 тыс. до 110 тыс. тенге. Впрочем, указанные суммы - не предел для дефицитных на детские сады мегаполисов. По открытым данным с сайтов частных дошкольных учреждений мы нашли сады и за 200 тыс., и за 300 тыс. тенге в месяц (3,6 млн тенге в год). За такую сумму (плюс регистрационный взнос в 200 тыс. тенге) с ребенком будут общаться на английском, проводить дополнительные занятия и развивать его исключительные таланты", - поделились обозреватели.





Отмечается, что немногим меньшую долю в структуре расходов на образование (22,9%) в прошлом году также занимали основные "школьные" статьи затрат. Недостаток педагогического внимания, неуспеваемость ребенка, неудовлетворенность качеством обучения в общеобразовательных школах приводят некоторых родителей к решениям о найме репетиторов или переводе ребенка в частную школу. Пребывание школьника в частной образовательной организации в группе продленного дня обходится жителям Алматы и Астаны в 65-100 тыс. тенге за месяц. Посещение частной школы выйдет дороже - от 200 тыс. тенге в месяц, или от 2,5 млн тенге в год. Верхний предел может быть достижим только для семей с достатком значительно выше среднего - тех, кто может отдавать за учебу ребенка в частной школе 11,5 млн тенге ежегодно.





В структуре семейных расходов плата за высшее образование по своему удельному весу меньше детсадовских и школьных расходов. Доля "студенческих" трат составляет всего 16,2%. В сравнении с расходами на некоторые частные детсады и школы среднего или элитного уровня платное обучение студента для родителей выходит дешевле. В национальных университетах годовая плата за обучение в текущем учебном году - от 1 млн тенге", - обратили внимание аналитики.





По мнению экспертов, тот факт, что казахстанцы начали более активно пользоваться платными образовательными услугами, которые государство обязуется предоставлять бесплатно, говорит и об их недостаточных доступности и качестве. Это подтверждают опросы, проведенные по заказу Счетного комитета по контролю за исполнением бюджета. В прошлом году уровень удовлетворенности граждан качеством дошкольного и среднего образования в РК составил 65,4%. За год этот индикатор изменился менее чем на 1 процентный пункт.





По данным БНС, отчеты за 2023 год говорят, что основная оценка качества, доступности дошкольного и среднего образования в Казахстане составляет 7,8-7,9 по десятибалльной шкале. При этом средний класс и малообеспеченные казахстанцы, не имеющие больших возможностей для платного образования, считают ситуацию более неудовлетворительной. Они оценивают доступность и качество на 5,9-7 баллов.