11.07.2025, 12:27 50276

Размещать табло с курсами валют на улицах запретили в Казахстане

При этом допускается размещение информации о курсе покупки и продажи валюты на мониторе автоматизированного обменного пункта
Размещать табло с курсами валют на улицах запретили в Казахстане
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в постановление правления Национального банка "Об утверждении правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.

Не допускается размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах. Данный информационный стенд также должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения, в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан", - сообщается в тексте документе.


При этом, согласно постановлению, допускается размещение информации о курсе покупки и продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в РК вступило в силу постановление Нацбанка РК о новых пределах для обменников.
 
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Теги:ПравилаРКОбменник

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11.07.2025, 14:54 41626

Как решение отсрочить повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции, рассказал глава Нацбанка

Общий вклад коммунальных услуг в инфляцию в 2025 году снизится на 0,5 процентного пункта и составит 0,82 процентного пункта
Как решение отсрочить повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции, рассказал глава Нацбанка
Фото: Depositphotos
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал решение правительства отложить на время повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Сулейменов напомнил, что тарифы не будут повышаться в четвертом квартале текущего года, а темпы повышения стоимости отдельных услуг будут снижены.

Общий вклад коммунальных услуг в инфляцию в 2025 году снизится на 0,5 процентного пункта и составит 0,82 процентного пункта (изначально планировалось 1,32 процентного пункта). Надеемся, что эти решительные меры правительства будут способствовать снижению финансовой нагрузки и ценового давления в экономике", - подчеркнул председатель Нацбанка.


Он рассказал, что Нацбанк активно взаимодействует с кабмином в части перехода к сбалансированной фискальной политике, актуализации комплекса мер по контролю инфляции.

Напомним, правительством анонсировано изменение поэтапности сроков проведения тарифной реформы. Часть реформ будет перенесена на более поздние сроки.  

Ранее сообщалось, что рост тарифов на услуги ЖКХ стал основным драйвером инфляции. В годовом выражении рост платежей за комуслуги составил 25,8%. Только тарифы на холодную воду за год выросли сразу более чем на 88%.
 


 
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Теги:тарифыкомуслуги
11.07.2025, 14:18 43836

Товарооборот между странами ШОС приблизился к $1 трлн за два года

Совокупный ВВП стран организации составил около четверти от мирового - 24,6 трлн долларов США
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между странами Шанхайской организации сотрудничества приблизился к одному триллиону долларов США. Об этом на совещании министров промышленности государств - членов организации, проходящем на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", завил глава Минпромторга России Антон Алиханов, сообщает отдел евразийской экономической интеграции первого департамента стран СНГ МИД России.

За прошедшие два года товарооборот между странами ШОС возрос на 30% и приблизился к 1 трлн долларов США. По итогам 2024 года совокупный ВВП составил около четверти от мирового (23,3%) - это 24,6 трлн долларов США. Приток прямых иностранных инвестиций за последний год превысил 84 млрд долларов США" - сказал Алиханов.


Он предложил установить взаимовыгодный диалог ШОС с ЕАЭС, подчеркнув, что это "позволит существенно увеличить торгово-экономический и кооперационный потенциал наших стран".
 
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Теги:ВВПШОСТоварооборот
11.07.2025, 12:02 52511

Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Годовая инфляция в июне составила 11,8%
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.

Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и сохраняющаяся неопределенность во внешней среде обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года. Вместе с тем комитет по денежно-кредитной политике не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости", - заявили в банке.


По данным пресс-службы, годовая инфляция в июне составила 11,8%. Рост цен отмечается по всем компонентам.

Основной вклад по-прежнему вносит сектор услуг как за счет удорожания регулируемых услуг на фоне реализации тарифных реформ, так и рыночных. Продовольственная инфляция также вносит значимый вклад из-за роста стоимости импортных товаров и ключевых видов сельскохозяйственной продукции", - сообщили в Нацбанке.


Также отмечается, что месячная динамика инфляции замедлилась до 0,8%.

Показатели устойчивой части инфляции немного повысились: базовая инфляция составила 0,9%, сезонно очищенная инфляция - 1,0%. Это указывает на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования. Инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев снизились, но остаются повышенными и волатильными. Сохраняется неопределенность в опросах. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год скорректировались с 10,7% до 11%", - заявили в пресс-службе.


Также подчеркивается, что внешнее инфляционное давление несколько ослабло из-за замедления инфляции в ключевом торговом-партнере - России. При этом, мировые цены на продовольствие остаются высокими.

Вместе с тем во внешнем секторе сохраняется повышенная волатильность на финансовых и сырьевых рынках на фоне торговых разногласий и геополитической напряженности, в том числе на Ближнем Востоке. В этих условиях цены на нефть складываются ближе к уровню оптимистичного сценария", - отметили в банке.


Также сообщается, что рост экономики РК за январь-май 2025 года составил 6% г/г.

Высокие темпы роста наблюдаются в транспорте, строительстве, торговле, также растет деловая активность в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в июне Нацбанк также сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.
 
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Теги:НацбанкСтавкасохранение
11.07.2025, 08:58 60401

ЕАЭС и Индонезия завершили переговоры о свободной торговле

Ожидается, что товарооборот удвоится в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу

Москва. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто объявили о завершении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле, сообщили в ЕЭК.

"Евразийский экономический союз продолжает развивать сеть экономических партнерств с ключевыми дружественными странами. А Индонезия, как известно, является и членом БРИКС, и одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии с населением, приближающимся к 300 млн человек", - отметил Андрей Слепнев.

Министр ЕЭК напомнил о традиционном интересе со стороны партнера к сотрудничеству с государствами евразийской "пятерки". В частности, в 2023 году в рамках II Евразийского экономического форума в Москве состоялся масштабный бизнес-диалог "ЕАЭС - Индонезия".

"В абсолютном выражении снижение пошлин коснется примерно $3 млрд торговли ЕАЭС с Индонезией. Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами удвоится в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу. Ожидаем существенный рост поставок в Индонезию по товарам как сельскохозяйственной, так и промышленной групп", - подчеркнул министр по торговле ЕЭК.

По словам Андрея Слепнева, ЕАЭС получит преференциальный доступ на рынке Индонезии, например, к таким позициям, как полимеры, удобрения, энергоносители, карьерные самосвалы, трубы, металлы и продукция из цветных металлов, широкой номенклатуре электрического и механического оборудования. Также речь идет о поставках пшеницы, муки, сухого молока, кондитерских изделий, халяльного мяса КРС, мяса птицы.

Соглашение должно пройти необходимые процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию.


10.07.2025, 13:21 101626

До 560 тенге за доллар может ослабнуть курс нацвалюты к 2027 году - ЕФСР

В 2025 году реальный рост ВВП ожидается на уровне 5,0%
До 560 тенге за доллар может ослабнуть курс нацвалюты к 2027 году - ЕФСР
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - До 560 тенге за доллар может ослабнуть курс национальной валюты Казахстана к 2027 году, сообщили в Евразийском фонде стабилизации и развития.

В 2025 году реальный рост ВВП ожидается на уровне 5,0%, с последующим замедлением до 4,5% и 4,3% в 2026-2027 годах. Инфляция останется выше целевого показателя, а курс тенге может ослабнуть до 560 тенге за доллар к 2027 году на фоне как возможного сокращения изъятий из Нацфонда, так и сохранения более высокой инфляции по сравнению с торговыми партнерами", - сообщается в региональном экономическом обзоре.


По данным фонда, экономика Казахстана показала реальное увеличение ВВП на 5,6% г/г в первом квартале 2025 года, при этом поквартальный рост замедлился до 0,6%.

Основными драйверами стали транспорт и складирование, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, а также строительство. При этом инфляционное давление продолжало нарастать, и в мае инфляция ускорилась до 11,3%. Национальный банк с марта сохраняет базовую ставку на уровне 16,5%", - добавили в ЕФСР.


Ранее эксперты пересмотрели прогноз по инфляции в Казахстане.
 
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Теги:РККурспрогноз
10.07.2025, 12:43 103676

Свыше миллиарда тенге налогов принесут в бюджет Казахстана концерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys

За три года компания "Астана Концерт" планирует организовать более 10 концертов класса "А"
Свыше миллиарда тенге налогов принесут в бюджет Казахстана концерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше миллиарда тенге налогов принесут в бюджет Республики Казахстан концерты Дженнифер Лопес и Backstreet Boys, которые пройдут в стране, заявил на пресс-конференции службы центральных коммуникаций продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов.

По итогам 2025 года группа компаний, которая занимается организацией этих концертов, заплатит налогов на сумму более 1 млрд тенге. Это сразу делает компанию одним из лидеров креативной экономики. Мы знаем количество туристов, которое приедет в Астану и Алматы на концерт Дженнифер Лопес. Это около 18 тысяч человек. От группы Backstreet Boys ждем приблизительно таких же результатов, если не больше", - сообщил Малик Хасенов.


По его словам, концерт группы состоится 21 сентября на стадионе "Астана Арена". На сцене выступят все пять солистов оригинального состава: Ник Картер, Брайан Литтрелл, Эй Джей Маклин, Хауи Дороу, Кевин Скотт Ричардсон. В программе прозвучат самые популярные хиты группы. Организатором концерта в столице является "Астана Концерт".

В 2025 году Backstreet Boys выступают с масштабной резидентурой на сцене Sphere в Лас-Вегасе. Группа Backstreet Boys даст 21 концерт на сцене Sphere. Буквально за один день были распроданы все билеты, что делает этот тур самым продаваемым в мире. Интересная особенность тура - практически все зрители соблюдают белый дресс-код. Мы предлагаем присоединиться к этому действию. Нам кажется, это будет красиво и оставит очень яркие впечатления", - добавил Малик Хасенов.


Спикер отметил, что за три года компания "Астана Концерт" планирует организовать более 10 концертов класса "А".
 
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Теги:НалогиКонцертРК
10.07.2025, 12:01 105861

Денежно-кредитная политика и цифровые финансы: взаимодействие между нацбанками Казахстана и Швейцарии намерены расширить

Токаев высоко оценил оказываемую техническую поддержку швейцарских специалистов Национальному банку Казахстана
Денежно-кредитная политика и цифровые финансы: взаимодействие между нацбанками Казахстана и Швейцарии намерены расширить
Фото: akorda.kz
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель совета управляющих Национального банка Швейцарии Мартин Шлегель в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что намерен наладить структурированный диалог и расширить взаимодействие между нацбанками РК и Швейцарии в сферах денежно-кредитной политики и цифровых финансов, сообщает Акорда.

Собеседники также рассмотрели вопросы укрепления валютного рынка, меры по повышению доверия к национальным валютам и развитию цифровых активов", - заявили в пресс-службе.


Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Национального банка Швейцарии.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил оказываемую техническую поддержку швейцарских специалистов Национальному банку Казахстана в таких направлениях, как управление рисками и платежные системы.

Напомним, в прошлом году Нацбанк Казахстана и Народный банк Китая договорились о сотрудничестве в области исследования цифровых валют.
 
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Теги:НацбанкРКШвейцария
09.07.2025, 18:36 106451

В Казахстане уменьшилось количество сделок купли-продажи жилья

Меньше всего сделок проведено в Улытауской области
В Казахстане уменьшилось количество сделок купли-продажи жилья
Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В июне 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 33 273, из них 7844 - по индивидуальным домам и 25 429 - по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с маем 2025 года (33 986) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 2,1%, сообщает Бюро нацстатистики.

Лидерами по количеству сделок остаются Алматы (6628 - 19,9%) и Астана (6072 - 18,2%), а также Карагандинская область (2392 - 7,2%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области - 282 сделки (0,8%).

По сравнению с маем 2025 года в июне наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Атырауской (+23,2%), Костанайской (+7,1%) областях и Шымкенте (+6%). А наибольший спад за месяц произошел в Павлодарской (-12,1%), Кызылординской (-12%) и Западно-Казахстанской (-10%) областях.

Количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2025 года по сравнению с июнем 2024 года увеличилось на 1%, тогда было зарегистрировано 32 943 сделки.
 
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Теги:статистикаСделкинедвижимость

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