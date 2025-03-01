28.02.2025, 09:11 6251
Вступило в силу постановление Нацбанка РК о новых пределах для обменников
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правления Национального банка РК от 20 февраля установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, передает корреспондент агентства.
Постановление вводится в действие c 28 февраля 2025 года.
Документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через банковские и небанковские обменные пункты. Данные пределы (спреды) составляют для доллара США 7 тенге, евро 10 тенге.
Важно отметить, что данная мера направлена на защиту граждан и предотвращение спекулятивных операций в обменных пунктах в условиях волатильности на мировых финансовых рынках", - отметили в Нацбанке.
При несоблюдении банковскими и небанковскими обменными пунктами пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты Национальный банк рекомендует обращаться с жалобой в территориальные филиалы Нацбанка для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
новости по теме
25.02.2025, 12:53 20601
Вкладчики ЕНПФ потеряли в январе около 285 миллиардов тенге
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2025 года вкладчики Единого национального пенсионного фонда потеряли 284,86 млрд тенге. Сведения об отрицательном инвестиционном доходе появились в таблице на сайте ЕНПФ.
Структура инвестиционного дохода, полученного по ПА ЕНПФ, находящимся в доверительном управлении НБРК
Основными причинами отрицательного инвестиционного дохода являются курсовая переоценка вследствие укрепления тенге к доллару США с 525,11 до 518,14 тенге, а также снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг Министерства финансов РК на фоне роста их доходностей в среднем на 40 б.п. Дополнительно произошло снижение рыночной стоимости по активам, приобретенным на зарубежных рынках", - говорится в пояснении ЕНПФ.
В декабре прошлого года доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 40 б.п., спреды по облигациям развивающихся стран сузились на 3 б.п., тогда как спреды по корпоративным облигациям расширились на 2 б.п. На фондовом рынке индекс MSCI World снизился на 2,68%, что также оказало давление на доходность инвестиционного портфеля.
В то же время по состоянию на 1 февраля 2025 года доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков (получателей), составила 15,66% при инфляции в размере 8,90%. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), за январь 2025 года составила (-)1,25%.
Ранее сообщалось, что инвестиционный доход казахстанцев в ЕНПФ за 11 месяцев составил 2,78 трлн тенге.
24.02.2025, 13:43 28971
КФГД отходит от практики установления предельных ставок по депозитам в тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Начиная с марта Казахстанский фонд гарантирования депозитов перестанет публиковать значения предельных ставок и начнет публиковать сведения о рыночных ставках на депозитном рынке, сообщили в пресс-службе фонда.
Начиная с 2008 года КФГД устанавливал предельные ставки для всех банков, в случае превышения которых банки должны были уплачивать значительный повышенный взнос в резерв фонда, предназначенный для выплаты гарантийного возмещения. "Потолок" ставок эффективно ограничивал агрессивную депозитную политику банков, но, тем не менее, являлся прямым вмешательством в функционирование рынка.
Первые шаги к переходу на рыночное регулирование были сделаны КФГД в 2018 году: вместо установления двух предельных ставок по депозитам в тенге и в валюте фонд начал ежемесячно определять предельные ставки в разрезе групп вкладов на основе рыночных ставок. Вместе с тем, большой временной лаг между рыночными и предельными ставками замедлял трансмиссию денежно-кредитной политики на депозитный рынок, из-за чего механизм по-прежнему требовал директивного вмешательства", - рассказали в пресс-службе фонда.
Для отхода от данной практики и внедрения гибких, адаптивных к рынку механизмов с 1 января 2024 года КФГД отменил установление предельных ставок по депозитам в тенге для большинства банков. Предельные ставки сохранились только для небольшого количества банков, которые, по методике КФГД, были отнесены к категории менее чем хорошо капитализированных. При этом, в целях предотвращения значительных скачков ставок и перетоков вкладов на депозитном рынке для всех банков был введен взнос за системный риск, размер которого зависит от степени отклонения их ставок от рыночного уровня. Данная мера оказалась эффективной и запустила рыночные механизмы на депозитном рынке - все банки стали более осознанно и взвешенно подходить к ценообразованию и придерживаться рыночного уровня.
Следующим шагом в сторону либерализации является отмена предельных ставок по депозитам в тенге для менее чем хорошо капитализированных банков. С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки. Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения", - пояснили в КФГД.
В связи с реализуемой реформой регулирования ставок на депозитном рынке, с февраля 2025 года КФГД перестает публиковать информацию о предельных ставках по депозитам в тенге на сайте. Вместо этого, начиная с марта 2025 года КФГД начнет публиковать на своем официальном сайте сведения о рыночных ставках, сложившихся на розничном депозитном рынке. Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.
Мы ожидаем, что проведенная реформа даст больше свободы банкам при установлении ставок вознаграждения по своим депозитам. Ставки по тенговым депозитам будут определяться рыночными факторами, а главным ориентиром для банков при установлении ставок теперь будет являться рыночная ставка, которая определяется всеми участниками рынка. Это создаст условия для здоровой конкуренции среди банков и даст новый импульс для развития розничного депозитного рынка, особенно сегментов, где присутствует небольшое количество банков", - сказал глава КФГД Адиль Утембаев.
Например, объемы привлечения срочных и сберегательных вкладов со сроками более 12 месяцев в настоящее время несущественные, но имеют потенциал к наращиванию. Несмотря на отмену "потолка" ставок по тенговым депозитам, наличие дополнительной гибкой платы в виде взноса за системный риск и повышенного взноса будет выступать балансирующим элементом и демотивировать банки чрезмерно завышать ставки по депозитам, что согласуется с задачей КФГД по содействию финансовой стабильности.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что вклады в казахстанских банках приближаются к 40 трлн тенге.
24.02.2025, 11:16 30661
Назначен глава фонда развития предпринимательства "Даму"
Фото: фонд Даму
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Жандос Шайхы представил коллективу фонда "Даму" нового председателя правления Фархата Сарсекеева. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Фархат Сарсекеев родился в 1984 году. Окончил Казахский Национальный технический университет имени К.И. Сатпаева и Казахскую академия труда и социальных отношений.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в банковском секторе. В 2019-2023 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
С 2023 года до настоящего времени являлся управляющим директором по корпоративному бизнесу АО "Фридом Банк Казахстан".
Ранее сообщалось о запуске масштабной кампании по финансированию бизнеса в Казахстане.
24.02.2025, 11:04 31371
В Казахстане возобновила работу комиссия по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане возобновила работу комиссия по мониторингу расходования средств, выделенных из Национального фонда. Изначально, с момента образования в 2014 году, она действовала под эгидой Национального банка РК, а с 2020 года ее рабочим органом стала Высшая аудиторская палата. Об этом сообщили в пресс-службе ВАП.
Деятельность комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом. После длительного перерыва 21 февраля текущего года в Высшей аудиторской палате состоялось ее очное заседание под председательством Алихана Смаилова.
В ходе заседания руководитель комиссии отметил, что подходы к проведению мониторинга за законностью и эффективностью расходования средств Нацфонда будут актуализированы.
Нам необходимо перезапустить работу комиссии. Качественно консолидировать межведомственные компетенции и четко определить зоны ответственности за контроль над эффективным и целевым использованием средств Нацфонда", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что в настоящее время все больше возрастает общественное внимание к рациональному использованию средств фонда. Это в том числе связано с запуском президентской программы "Национальный фонд - детям".
Осуществляемые трансферты из Нацфонда должны обеспечивать экономический возврат. Эти средства не могут расходоваться на незначимые цели. Такую задачу поставил глава государства", - подчеркнул председатель ВАП.
По его словам, задачами на предстоящий период станут:
- проведение проверки средств, выделенных из Нацфонда на поддержку экономики на льготных условиях;
- формирование предложений по перераспределению средств Нацфонда на более приоритетные направления или их возврату.
В рамках заседания участники обсудили вопросы обновления состава комиссии, регламентации ее деятельности в новом формате, повышения качества формируемых заключений и т.д.
Напомним, в начале февраля президент Казахстана высказался о частом заимствовании денег из Нацфонда.
14.02.2025, 10:15 59066
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 346 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 111,8 млрд тенге, солидарной пенсии - 234,2 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 445 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2025 года составил 143 248 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 789 тенге, базовой пенсии - 47 459 тенге.
Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.
Кроме того, по поручению главы государства начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.
04.02.2025, 14:35 84206
Доллары старого образца на сумму 48 млн выкупил Нацбанк у коммерческих банков
Достигнута договоренность с Федеральной резервной системой США по приему наличных долларов США старого образца
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 48 миллионов долларов США старого образца выкупил Национальный банк у банков второго уровня и отправил в ФРС США.
В 2024 году Национальный банк Казахстана принял решение о выкупе у банков второго уровня невостребованных наличных долларов США старого образца для последующего вывоза их за рубеж. Комиссионное вознаграждение было установлено на основании рыночных котировок зарубежных контрпартнеров. В конце прошлого года НБК осуществил вывоз невостребованных наличных долларов США, принятых у БВУ, на сумму 48 млн долларов США", - рассказали в Нацбанке.
В результате проведенной работы Нацбанк достиг договоренности напрямую с Федеральной резервной системой США по приему наличных долларов США старого образца, что обеспечило снижение потенциальных расходов по транспортировке, страхованию и другим расходам. В результате, комиссионное вознаграждение по данным операциям снижено до 0,3%.
Отмечается, что Национальный банк продолжит данные операции в качестве временной меры по соответствующим запросам БВУ для решения вопроса накопления невостребованных наличных долларов США.
31.01.2025, 15:00 106081
Более 1 трлн тенге составили безнадежные займы банков на начало года - Нацбанк
Самая большая доля безнадежных займов в ссудном портфеле сложилась у АО "Банк ВТБ" (Казахстан) и составила 10,9%
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней составили на начало 2025 года 1,09 трлн тенге, следует из отчета Национального банка Казахстана.
Согласно данным Национального банка, самая большая доля безнадежных займов в ссудном портфеле сложилась у АО "Банк ВТБ" (Казахстан) и составила 10,9%, далее следуют АО "Нурбанк" - 8,33% и АО "Евразийский банк" - 6,69%.
Напомним, в 2024 году объем выданных кредитов населению вырос более чем на 20%.
31.01.2025, 10:08 105591
"Нацфонд - детям": какая сумма находится на счетах юных казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года в рамках программы "Национальный фонд - детям" в очередной раз начислены целевые требования детям-гражданам Казахстана в возрасте до 18 лет (включительно). Лицам, которым в 2025 году исполняется 18 лет, зачислены целевые накопления на целевые накопительные счета (ЦНС). Об этом сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Общее количество участников программы составило 6 921 035 детей. Из них 324 430 участникам в 2025 году исполняется 18 лет. Сумма целевых требований на одного ребенка, начисленная в 2025 году, рассчитана исходя из данных о количестве детей - граждан Казахстана по состоянию на конец 31 декабря 2024 года и информации от Национального банка РК об общей сумме целевых требований детям, начисленной из Нацфонда, которая составила 888 794 506 долларов США.
Всем детям за отчетный год была начислена одинаковая сумма, которая составила 129 долларов 38 центов США на одного ребенка.
При определении количества участников программы и начисленной им суммы целевых требований/накоплений по итогам 2024 года также учтено количество детей, которые по каким-то причинам при начислении средств по итогам 2023 года не были включены в список участников целевых требований/получателей целевых накоплений. После получения обновленных сведений из Государственной базы данных "Физические лица" участникам целевых требований начислены средства, включая целевые требования и инвестиционный доход за пропущенный период", - отметили в ЕНПФ.
Кроме того, сообщается, что при определении количества участников программы и начисленной им суммы целевых требований/накоплений за 2024 год учтены дети - граждане РК, принявшие гражданство Казахстана в 2024 году, а также умершие дети в течение 2024 года. Целевые требования и целевые накопления умерших лиц наследуются в порядке, установленном законодательством РК. При этом целевые требования детей, умерших в 2024 году, зачислены на ЦНС в ЕНПФ.
Вместе с тем при определении количества участников программы по итогам 2024 года не учитывались дети, утратившие право на получение целевых требований/накоплений в связи с прекращением гражданства Республики Казахстан, или дети, ранее учтенные, но не имевшие права быть участниками/получателями. При этом целевые требования/накопления таких участников были распределены между другими участниками программы в установленном порядке", - уточнили в фонде.
Таким образом, при подсчете количества участников программы "Нацфонд - детям" и начислении детям средств в 2025 году учтены все вышеуказанные факторы.
Кроме того, детям, которым в 2024 году поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые требования/целевые накопления ребенка, который уже два года участвует в программе, составили 232 доллара 94 цента", - сообщили в ЕНФП.
По данным фонда, завершили свое участие в программе дети, родившиеся в 2006 году и достигшие 18 лет в 2024 году. Напомним, их количество в 2024 году составило 304 815 человек. Они получили право по достижении совершеннолетия использовать свои целевые накопления, поступившие на ЦНС, открытые в ЕНПФ в 2024 году автоматически, в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования, посредством подачи заявлений через интернет-ресурсы уполномоченных операторов, заключивших соответствующие соглашения с ЕНПФ.
По состоянию на 1 января 2025 года АО "ЕНПФ" исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей - граждан РК, достигнувших 18 лет) 53 001 заявление на сумму порядка 5,32 млн долларов США.
Напомним, что целевые накопления перечисляются в долларах США и хранятся на целевом накопительном счете в ЕНПФ в течение 10 лет. Если в течение этого срока гражданин не использует данные средства, то они автоматически переводятся на его индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ, который автоматически открывается на его имя, в тенге по официальному курсу Национального банка РК на дату перевода. Получение накоплений с добровольного пенсионного счета будет осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
ЕНПФ осуществляет учет всех целевых требований и целевых накоплений в рамках программы, а также накапливаемый инвестиционный доход в долларах США и предоставляет информацию об участниках программы.
Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители или другие законные представители несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на сайте kids.enpf.kz. Здесь можно ознакомиться с условиями программы, получить рекомендации, ответы на интересующие вопросы. Кроме того, на сайте представлена история формирования целевых требований и целевых накоплений в разбивке по годам рождения детей, где будут указаны начисленные суммы, инвестиционный доход, а также год зачисления целевых накоплений (ЦН) на целевой накопительный счет в ЕНПФ.
Данные о начислениях по своему ребенку, не достигшему 18 лет, родители также могут проверить в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile, в приложениях банков второго уровня.
Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить самостоятельно в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ, в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile.
Со статистикой по участникам целевых требований и получателям целевых накоплений, а также использованию целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования в разрезе регионов можно будет ознакомиться на сайте enpf.kz.
Напомним, что программа "Нацфонд - детям" направлена на предоставление поддержки юным казахстанцам в целях улучшения жилищных условий и/или получения образования. Ежегодно детям за каждый год участия в программе в начале года, следующего за отчетным, начисляются средства из Нацфонда в виде целевых требований/накоплений, а также инвестиционный доход до достижения 18 лет.
Как сообщалось ранее, впервые целевые требования по программе "Национальный фонд - детям" были начислены в 2024 году. Каждому ребенку распределено по 100,52 доллара.
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