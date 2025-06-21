Реализацию казахско-китайских соглашений на $24 млрд обсудили в правительстве

В настоящее время в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуются 224 индустриальных проекта на сумму $66,4 млрд

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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию казахско-китайских соглашений, заключенных по итогам переговоров на высшем уровне, - Реализацию казахско-китайских соглашений, заключенных по итогам переговоров на высшем уровне, обсудили в правительстве.





В настоящее время в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуются 224 индустриальных проекта на сумму $66,4 млрд с созданием порядка 50 тыс. рабочих мест.





КНР входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику РК: с 2005 по 2024 годы объем вложений составил $26,4 млрд.





На полях форума индустриального и инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай" между РК и КНР было подписано 58 коммерческих соглашений на общую сумму порядка $24 млрд.





Необходимы системные меры по наращиванию объема инвестиций и запуску новых совместных проектов, особенно по производству несырьевой и ориентированной на экспорт продукции", - заявил на совещании премьер-министр Олжас Бектенов.





Он заявил, что будет держать осуществление договоренностей на личном контроле и оказывать полное содействие каждому реализуемому проекту.





Бектенов поручил активизировать работу в тех регионах, где отсутствуют новые проекты, включая область Абай, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую области. Руководству данных регионов необходимо в кратчайшие сроки наладить взаимодействие с партнерами и представить конкретные инициативы.





На совещании также рассмотрели реализацию новых соглашений, заключенных регионами с китайскими партнерами.





К примеру, с Алматинской областью подписаны 7 документов на сумму более $6 млрд, включая проекты в сфере "зеленой" энергетики, логистики, АПК и промышленности.





Инициативы в инфраструктурной, агропромышленной и промышленной сферах также представили Астана, Кызылординская и Туркестанская области.





По итогам совещания государственным и местным исполнительным органам поручено обеспечить практическую реализацию подписанных соглашений, сопровождение всех проектов на каждом этапе, а также координацию действий в рамках единой государственной инвестиционной политики", - сообщили в правительстве.





Ранее сообщалось, что Казахстан вдвое нарастит товарооборот с Китаем - до $88 млрд в год.



