РК и РФ планируют 75 совместных проектов на общую сумму около $33 млрд

Фото: Посольство РФ

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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия планируют реализовать 75 совместных проектов на общую сумму около $33 млрд. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов на встрече с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром и министром промышленности и строительства РК Канатом Шарлапаевым, сообщила пресс-служба посольства РФ в РК.





Промышленная повестка между нашими странами весьма насыщена, в сфере нашего внимания на сегодня 75 совместных проектов на общую сумму около $33 млрд. Это крупные кооперационные и инвестиционные проекты в приоритетных отраслях промышленности", - сказал Антон Алиханов.





Он подчеркнул, что в первом полугодии 2024 года основными экспортными товарами стали металлы и изделия из них, машины, оборудование, транспортные средства, а также продукция химической промышленности и минеральные удобрения. Таким образом, доля несырьевого экспорта составляет более 80%.





Казахстан стабильно входит в пятерку наших крупнейших торговых партнеров. По итогам 8 месяцев 2024 года наш товарооборот с Казахстаном составил более 1,6 трлн рублей. Наше торговое взаимодействие очень диверсифицировано", - заявил Антон Алиханов.





Обсуждая вопросы развития промышленной кооперации с Канатом Шарлапаевым, глава Минпромторга России затронул темы совместных проектов в области автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения, топливно-энергетического комплекса и цифровых технологий.









Мы уже давно перешли от простых экспортно-импортных операций к глубоким производственным связям, которые позволяют нашим предприятиям осваивать новые технологии и востребованные компетенции. Это, безусловно, укрепляет экономическую самостоятельность и технологический суверенитет наших стран", - добавил Антон Алиханов.





Также в ходе рабочей поездки в Республику Казахстан Антон Алиханов посетил завод по производству автомобильных шин ТОО "Tengri Tyres" и ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс". Производственная площадка Tengri Tyres - это первый и единственный в Казахстане шинный завод в городе Сарани Карагандинской области. Это совместное предприятие ПАО "Татнефть" и Ггруппы "Аллюр" по выпуску автомобильных шин мощностью 3,5 млн штук легковых, легкогрузовых и грузовых шин в год. Общий объем инвестиций составляет около 23 млрд рублей.





На проектную мощность предприятие должно выйти уже в 2025 году. В июне этого года состоялся запуск серийного производства. Продукция предназначена для рынка Казахстана, а также на экспорт в Россию и третьи страны. У завода есть планы по расширению производства и выпуску шин для сельхозтехники, а также резинотехнических изделий. И, что очень приятно, предприятие достаточно активно взаимодействует с системой образования в Казахстане, приглашая выпускников местного колледжа к себе на работу", - рассказал глава Минпромторга России.









По его словам, "Карагандинский фармацевтический комплекс" также является хорошим примером кооперации между странами в области фармацевтики. С 2012 года инвестором и стратегическим партнером казахстанского предприятия стало АО "Фармстандарт". За это время было создано 260 высококвалифицированных рабочих мест, а общий объем инвестиций составил более $100 млн. Предприятие специализируется на производстве иммунобиологических, биофармацевтических, биотехнологических лекарственных препаратов, не имеющих аналогов в Казахстане, для лечения онкологии, орфанных и других заболеваний.





Кроме того, глава Минпромторга России провел встречу с руководителями предприятий с участием российского капитала, в рамках которой были обсуждены реализуемые инвестиционные проекты, а также возможности кооперации в сфере промышленного развития.