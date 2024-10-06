05.10.2024, 10:26 41291
Россия попросила Казахстан приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на дыни
Фото: Depositphotos
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Москва. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россельхознадзор обратился в Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на экспортируемые в РФ дыни, сообщает пресс-служба ведомства.
Решение принято в связи с неоднократным выявлением в поступивших в Россию казахстанских дынях карантинного объекта - дынной мухи", - информирует ТАСС.
Отмечается, что вредитель является карантинным для стран-членов Евразийского экономического союза и повреждает широкий спектр сельскохозяйственных культур семейства тыквенные, таких как дыня, арбуз, огурец и тыква. По данным Россельхознадзора, потенциальный экономический ущерб от проникновения и распространения дынной мухи может составить более 250 млн рублей (около 1,2 млрд тенге. - Прим. ред.).
Ранее Россельхознадзор предложил Казахстану приостановить экспорт зерна в Россию.
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05.10.2024, 11:57 38981
В Казахстане почти 26 млрд тенге направят на льготное кредитование сахарных заводов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан 25,8 млрд тенге направят на льготное кредитование сахарных заводов, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Общая сумма льготного кредитования сахарных заводов от АО "Аграрная кредитная корпорация" составляет 25,8 млрд тенге. Кредитная линия уже открыта для завода "Ақсу қант" на сумму 15 млрд тенге и выделено через СПК "Жетісу" 1,6 млрд тенге. Меркенскому сахарному заводу предоставлена кредитная линия на 10,8 млрд тенге. Это позволит сахарным заводам в скором времени рассчитаться со свекловодами за новый урожай", - пояснили в пресс-службе.
Также подчеркивается, что для субсидирования фермеров за сдачу сахарной свеклы на переработку в ближайшее время из резерва правительства будут выделены необходимые средства.
Выплаты фермерам будут производиться поэтапно в соответствии с установленным порядком. Для возмещения транспортных расходов фермеров Жамбылской области, которые вынуждены везти 100 тыс. тонн свеклы на Аксуский сахарный завод в Жетысуской области, норматив субсидирования увеличен с 25 тысяч тенге до 45 тысяч тенге за тонну", - добавили в пресс-службе главы правительства.
Отмечается, что в этом году ожидается валовый сбор свеклы в размере 1,1 млн тонн, что в производстве даст порядка 120 тысяч тонн сахара.
Ранее сообщалось, что объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге.
04.10.2024, 11:22 72881
В Атырау возникла нехватка сжиженного газа
Наблюдаются очереди на заправках
Фото: Depositphotos
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Атырау. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атырау возникла нехватка сжиженного нефтяного газа, сообщает пресс-служба городского акимата.
С 1 октября в связи с плановыми ремонтными работами, которые проводятся в ТОО "АНПЗ", в регионе наблюдаются очереди на заправках сжиженного нефтяного газа. Акиматом области во избежания дефицита СНГ в регионе были запрошены дополнительные объемы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для обеспечения области сжиженным газом было принято решение о выделении СНГ с ТОО "АНПЗ" 408 тонн, с ТОО "Жаикмунайгаз" - 2490 тонн, с АО "СНПС-Актобемунайгаз" - 4122 тонны.
На сентябрь было выделено 3016 тонн дополнительного объема, на начало октября 882 тонны СНГ с ТОО "АНПЗ", - добавили в пресс-службе.
Ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов рассказал, когда в Казахстане планируют закрыть дефицит сжиженного газа.
03.10.2024, 21:02 94766
Экономика Казахстана сохраняет устойчивость - МВФ
В 2025 году ожидается ускорение экономического роста на фоне бюджетных расходов на поддержание экономики
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 18 сентября по 1 октября Казахстан принял миссию МВФ. По итогам визита опубликовано заключительное заявление, которое содержит обзор текущей макроэкономической ситуации и реализуемых структурных реформ, денежно-кредитной и фискальной политики, а также основные выводы и рекомендации, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
По мнению миссии, экономика Казахстана сохраняет устойчивость, инфляция постепенно снижается, банковская система в целом остается стабильной, несмотря на высокие темпы роста кредитования.
В 2025 году ожидается ускорение экономического роста на фоне бюджетных расходов на поддержание экономики и расширения нефтяного месторождения Тенгиз. В числе факторов риска обозначены возможное замедление роста в экономиках стран - торговых партнеров Казахстана, потенциальное обострение геополитической ситуации, а также повышение волатильности цен на сырьевые товары.
Эксперты МВФ отметили снижение инфляции в августе 2024 года и прогнозируют ее дальнейшее понижение до 8,3% к концу 2024 года и до 5% к 2027-2028гг. В качестве благоприятного фактора обозначены повышение эффективности денежно-кредитной политики на фоне гибкости обменного курса, а также осмотрительный подход Национального Банка Казахстана к снижению базовой ставки, что привело к стабилизации внутренних цен с февраля 2023 года.
Миссия положительно оценила меры по повышению устойчивости финансового сектора. При этом, МВФ выражает обеспокоенность по поводу чрезмерной зависимости бюджета РК от ресурсов Национального фонда. Эксперты подчеркивают важность фискальной консолидации, прозрачности и укрепления основ фискальной системы, базирующихся на бюджетных правилах. Помимо этого, миссия отмечает значимость проведения структурных реформ, предусмотренных Указом Президента РК "О мерах по либерализации экономики".
Следующий визит миссии МВФ по статье IV состоится в мае 2025 года.
03.10.2024, 19:25 97461
Доходы казахстанских семей от продажи собственной животноводческой продукции упали
В свою очередь расходы на содержание животных выросли
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во втором квартале 2024 года домашние хозяйства РК произвели собственной продукции на 56,5 млрд тенге - на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В том числе на продукты питания пришлось 54,9 млрд тенге (плюс 2,4% за год), на непищевые товары - 1,6 млрд тенге (плюс 6,5%), сообщает energyprom.kz.
Из общего объема произведенной домашними хозяйствами продукции было продано потребительских товаров на сумму 5,2 млрд тенге. Затраты на производство составили 29 млрд тенге, увеличившись за год на 4,7%.
В сегменте продуктов питания наибольший объем выпуска пришелся на животные масла (12,5 млрд тенге), сметану и другие молочные продукты (11,8 млрд тенге), булочные и мучные кондитерские изделия (10,5 млрд тенге), хлеб (8,8 млрд тенге), варенье, джем и повидло (5,2 млрд тенге).
Среди непищевых товаров на текстильные и швейные изделия пришлось более 1 млрд тенге, на древесину и изделия из древесины - 55,7 млн тенге.
Если же говорить о производстве продукции домашними хозяйствами страны в натуральном выражении, то в животноводческом сегменте выпуск говядины вырос на 2,9% до 7,1 тыс. тонн, свинины - на 4,6% до 3,6 тыс. тонн, птицы - на 21,4% до 725,7 тонны, а производство конины, напротив, сократилось на 1,2%, до 1,7 тыс. тонн, как и производство баранины - на 12,2%, до 9,1 тыс. тонн. Прочих видов мяса и субпродуктов выпустили 2,5 тыс. тонн - на 1,4% больше, чем годом ранее.
Производство свежего молока в домохозяйствах страны составило 413,5 млн литров, яиц - 117,2 млн штук, шерсти и пуха - 1,7 тыс. тонн, шкур - 323,3 тыс. штук, меда - 64,2 тонны.
На уход за животными домохозяйства страны потратили 24,7 млрд тенге - практически столько же, сколько и годом ранее (всего плюс 0,3%). Сразу 77,8% расходов составила покупка кормов: 19,2 млрд тенге, минус 1,2% за год. Еще 2,5 млрд тенге пришлось на наем рабочей силы, 587,6 млн тенге - на ветеринарные услуги, 511,4 млн тенге - на услуги транспорта, 60,5 млн тенге - на убой и разделку туш.
Что касается доходов от продажи перечисленной выше продукции, они составили всего 22,7 млрд тенге - на 31,2% меньше, чем во втором квартале 2023 года.
Основная часть пришлась на доходы от реализации свежего молока: 62,1% от общей суммы, или 14,1 млрд тенге. Далее идут доходы от продажи говядины (4 млрд тенге, минус 39,2%) и свинины (1,5 млрд тенге, плюс 3,6%). Неплохой доход домохозяйствам также дала продажа яиц (1,4 млрд тенге), баранины (686 млн тенге), конины (586,9 млн тенге) и меда (127,9 млн тенге).
03.10.2024, 18:10 98906
Нацбанк Казахстана с мая по июль продал 21,6 тонны золота
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана с мая по июль 2024 года продал 21,6 тонны золота.
По итогам семи месяцев текущего года золотовалютные резервы РК выросли всего на 692,3 кг. При этом за первые четыре месяца было куплено 22,3 тонны золота, а вот с мая по июль - напротив, Нацбанк продал 21,6 тонны этого драгоценного металла", - сообщает ranking.kz.
Уточняется, что ранее, в период с 2011 по 2021 год, Казахстан активно закупал золото - от 2,4 до 50,6 тонны в год.
По данным World Gold Council, основанным на финансовой статистике Международного валютного фонда, Казахстан занимает 18-е место в мире по объему золотых запасов: 294,9 тонны.
Большая часть золота в мире находится в руках центральных банков, которые поддерживают эти резервы из-за их безопасности, ликвидности и доходности. Эти учреждения владеют примерно одной пятой всего добытого за всю историю золота. В целом официальные мировые запасы золота достигают 30,1 тысячи тонн", - добавили аналитики.
Подчеркивается, что наибольший объем принадлежит США: 8,1 тысячи тонн, половина из которых хранится в знаменитом депозитарии слитков США - Форт-Ноксе. Второе и третье места занимают Германия и Италия с объемами в 3,4 тысячи и 2,5 тысячи тонн золота. Значительные запасы также имеются у Франции, России, Китая и Швейцарии.
Напомним, в прошлом году казахстанцы купили свыше 1,5 тонны золота.
03.10.2024, 17:20 100546
Начало ремонта на Кашагане перенесли
Фото: kvb.kz
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане перенесли начало ремонта на месторождении Кашаган, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Ремонт на месторождении Кашаган начнется 7 октября и продлится 30 календарных дней", - заявили в ведомстве.
Ранее ремонтные на месторождении планировали начать с 3 октября.
03.10.2024, 11:25 113716
Казахстан, Россия и Ирак подтвердили выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+
Три страны подтвердили свою приверженность выполнению обязательств и компенсации в течение оставшегося периода действия соглашения
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 октября 2024 года прошло 56-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC), на котором были проанализированы данные по добыче сырой нефти за июль и август 2024 года и текущие рыночные условия, сообщили в Минэнерго РК.
В ходе встречи Республика Ирак, Республика Казахстан и Российская Федерация подтвердили, что они полностью выполнили свои обязательства в соответствии с планами компенсации, представленными в сентябре. Три страны подтвердили свою приверженность выполнению обязательств и компенсации в течение оставшегося периода действия Соглашения", - говорится в сообщении.
Комитет отметил проведение трех отдельных технических семинаров с участием представителей Республики Ирак, Республики Казахстан и Российской Федерации и аналитических агентств о выполнении компенсационных планов в августе и сентябре.
Участники мониторингового комитета подчеркнули критическую важность выполнения обязательств и компенсации. Мониторинговый кабинет продолжит следить за соблюдением всех обязательств, принятых ранее, в т.ч. дополнительных добровольных сокращений, а также будет постоянно проводить оценку рыночных условий.
Следующее 57-е заседание мониторингового комитета запланировано на 1 декабря 2024 года.
02.10.2024, 16:04 119966
Сколько незаконно приобретенных активов возвращено в Казахстан
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах мажилиса рассказал журналистам, сколько незаконно приобретенных активов возвращено в Казахстан.
На данный момент уже возвращено 260 млрд тенге. Это как в наличных, так и в активах, движимое и недвижимое имущество. Из-за рубежа возвращено 205 млн долларов", - сказал Койгелдиев.
Он отметил, что все эти средства будут направлены на социально-экономические нужды страны.
Создан специальный фонд… все в бюджет идет", - добавил он.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?