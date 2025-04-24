Российские инвесторы построят заводы по производству удобрений в СКО

Фото: правительство РК

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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча газа по итогам 2024 года составила 59 млрд кубометров, план добычи на 2025 год составляет 62,8 млрд кубометров. Добыча газа за I квартал 2025 года составила 17,2 млрд кубометров. Об этом на заседании правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.





По его словам, основной прирост добычи газа предусматривается за счет крупных месторождений Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.





Объем производства товарного газа за 2024 год составил 28,7 млрд кубометров. План производства на 2025 год составляет 29,4 млрд кубометров. За I квартал 2025 года произведено 7,3 млрд кубометров", - отметил Ерлан Аккенженов.





Он добавил, что на потребности внутреннего рынка в 2024 году было поставлено 21,2 млрд кубометров. Прогнозный объем потребления на 2025 год составляет порядка 21,3 млрд кубометров.





Министр отметил, что производство товарного газа будет увеличено за счет ввода новых ГПЗ. По его данным, по прогнозному балансу газа РК объем выработки товарного газа устойчиво растет. С 28,7 млрд кубометров в 2024 году наблюдается увеличение до 34,6 млрд кубометров к 2030 году.





Сегодня Казахстан активно развивает геологоразведочные работы в газовой отрасли. Одним из главных приоритетов является увеличение объемов разведанных запасов углеводородов. В рамках этого Национальная компания "QazaqGaz" ведет работы по 15 участкам недр, которые в настоящее время включаются в Программу управления государственным фондом недр (ПУГФН)", - отметил министр.





Ерлан Аккенженов добавил, что на сегодня имеются соглашения QazaqGaz по проведению геологоразведочных работ потенциальными инвесторами АО "Нефтяная компания "КОР" на участке "Аккудук" и "Шалкар", с компанией Chevron (США) на участке КТ-III, с ТОО "КазАзот" на участке Северный-2, а также ведутся переговоры c АО "СНПС-Актобемунайгаз" по участку Северный-1.





Помимо этого, имеется заинтересованность потенциального инвестора Gas Solution по участкам "Самтыр Северный" и "Самтыр Южный".





По предварительной оценке, совокупные ресурсы газа по всем вышеуказанным проектам составляют порядка 535,5 млрд кубометров суммарной стоимостью 200 млрд тенге.





Вместе с тем, в период с 2026 по 2030 года начнется поэтапный ввод в эксплуатацию 4 газоперерабатывающих заводов: на базе сырья Кашаганского месторождения мощностью 1 млрд и 2,5 млрд кубометров в год, Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд кубометров в год, а также завод КазГПЗ в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров в год", - сообщил министр.





По его словам, для строительства газоперерабатывающих заводов на базе сырья месторождения Кашаган привлечен Катарский инвестор UCC Holding. В настоящее время между АО "НК "QazaqGaz" и "UCC Holding" ведутся согласования финальных условий реализации данных проектов.





Реализация проекта строительства ГПЗ Карачаганак будет осуществляться за счет средств Оператора.





По данным Минэнерго, за 2024 год объем производства сжиженного нефтяного газа составил 1,7 млн тонн. План на 2025 год составляет 1,7 млн тонн и по итогам I квартала 2025 года произведено порядка 0,5 млн тонн или 107,7% в сравнении с 2024 годом.





По словам министра, анализ потребления показал увеличение спроса на сжиженный газ. Министерство энергетики ежемесячно распределяет порядка 130 тыс. тонн сжиженного газа по регионам страны. Однако этого объема недостаточно - текущая потребность превышает предложение на 25-30 тыс. тонн, что составляет около 23%.





Основной причиной растущего спроса стало активное увеличение числа автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО). По данным Министерства внутренних дел, в 2024 году количество таких транспортных средств достигло 677 тыс. единиц, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом (582 тыс.).





Дополнительное давление на рынок создает ценовая привлекательность СНГ. Из-за установленных низких оптовых цен наблюдается массовый переход автолюбителей на газ, особенно в приграничных регионах, где топливо значительно дешевле, чем в соседних странах. Это также стимулирует неконтролируемый рост потребления и повышает риск нелегального вывоза топлива", - отметил глава Минэнерго.