Рост экономики Казахстана в январе-апреле составил 5%

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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Один из ключевых инвестиционных мегапроектов Евразийского банка развития "Евразийский транспортный каркас" получил премию ADFIAP Sustainable Awards в категории "Развитие торговли". Церемония награждения проводится в рамках 46-й ежегодной встречи Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) 15-17 мая в Алматы, Казахстан, сообщили в пресс-службе ЕАБР.





Евразийский транспортный каркас" является не только инфраструктурным проектом, но и важным фактором развития всего региона. Он создает мощный транспортный каркас, объединяющий страны Центральной Азии и обеспечивающий эффективную торговую связь между Азией, Европой и Ближним Востоком. Транспортная сеть становится все более привлекательной для инвесторов и предпринимателей, предоставляя новые возможности для развития торговых и логистических компаний. Этот проект - пример успешного партнерства и сотрудничества, демонстрирующего, что совместные усилия могут преодолеть любые преграды и достичь впечатляющих результатов", - отметил в ходе церемонии награждения председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.





Евразийский транспортный каркас - основа транспортной системы Центральной Азии - самой удаленной от морских портов и международных рынков континентальной части Азиатско-Тихоокеанского региона.





Строительство ЕТК осуществляется путем развития и сопряжения широтных и меридиональных транспортных коридоров и маршрутов в целях снижения негативного влияния "больших расстояний" и высоких транспортных издержек на экономики и социальное развитие региона.





Развитие транспортного каркаса должно способствовать снятию "континентального проклятия" с Центральной Азии, не имеющей выхода к морю (отсутствие выхода к морю снижает темп роста ВВП стран региона на 1,5% в год), содействуя превращению ее в перекресток торговых и транспортных путей, связывающих Азию с Европой и Ближним Востоком.





ЕАБР ведет последовательную работу по развитию ЕТК путем проведения исследования о развитии входящих в него международных транспортных коридоров; участия в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие ЕТК; оказания технического содействия странам региона; а также развития многостороннего сотрудничества с другими международными банками развития, международными межправительственными организациями.





В 2021 и 2022 годах ЕАБР выпустил 2 доклада, посвященных развитию международного транспортного коридора Север - Юг - главной меридиональной составляющей ЕТК.





В первом докладе, выпущенном в 2021 году, проведен анализ грузовой базы коридора Север - Юг (доступен по ссылке). Во втором докладе (доступен по ссылке), опубликованном в 2022 году, на основе данных из открытых источников, национальных транспортных стратегий и программ была подготовлена база данных инвестиционных проектов развития МТК "Север - Юг". В нее вошли более 100 инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время либо запланированных к осуществлению до 2030 года, на общую сумму свыше 38 млрд долларов.





Результаты доклада ЕАБР подтвердили, что реализация инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры в совокупности с мерами по совершенствованию "мягкой" инфраструктуры позволят нарастить объем и увеличить скорость перевозок грузов не только на МТК "Север - Юг", но и на сопрягающихся с ним коридорах и маршрутах, входящих в ЕТК.





На протяжении последних лет для создания и развития ЕТК ЕАБР принял участие в реализации конкретных инфраструктурных проектов. Это создание автомобильного пункта пропуска "Нур жолы" и транспортно-логистического центра на границе Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, строительство скоростной автомагистрали "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), строительство Большой Алматинской автомобильной дороги (БАКАД) и международного аэропорта Алматы в Казахстане и др.





15-17 мая в Алматы проходит конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ESG-проекты, а также 46-е заседание Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP). Принимающей организацией выступает ЕАБР.



