Глава Нацбанка сделал заявление по ситуации на валютном рынке
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге сделал заявление по ситуации на валютном рынке, передает корреспондент агентства.
Как вы знаете, курс тенге превысил уровень 500 тенге за доллар под влиянием совокупности внешних и внутренних факторов. На биржевых торгах курс вчера достигал отметки 519,7 тенге и закрылся на уровне 512 тенге ровно. На рынке нефти сохраняется высокая волатильность, в том числе на фоне сильного доллара и ожидания экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины, увеличение поставок нефти из США и другие меры вновь избранного президента Соединенных Штатов могут привести к переизбытку предложения на рынке", - заявил глава Нацбанка.
По его словам, доллар продолжает укрепляться, что традиционно оказывает давление на валюты развивающихся стран.
Индекс DXY, отражающий динамику курса доллара США к корзине основных мировых валют, вырос до 106,2 пункта, укрепившись почти на 2,2% только с начала месяца. В то же время индекс валют EM с начала месяца снизился на 3% за тот же период. К примеру, за последние два месяца российский рубль снизился на 16,1%, бразильский реал на 10,3%, корейская вона на 6,1%, индонезийская рупия на 4,8%, мексиканская песо на 3,8%", - сообщили Тимур Сулейменов.
Кроме того, отметил глава Нацбанка, за этот период также наблюдается ослабление валют развитых стран.
Я подчеркну, это развитые страны, которые обладают резервными валютами. То есть доллар укрепился и против них. Против японской иены 5,5%, фунт стерлинга снизился на 5,2%, евро снизился на 4,5%. В то же время курс тенге за аналогичный период снизился на 6,6%. Естественно, это связано с большей зависимостью нашей экономики от нефтедобычи. Внутри страны спрос на валюту значительно вырос, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологической отметки 500. В последние дни объем биржевых торгов превышал среднедневные объемы в 2-3 раза. При этом предложения валюты, то есть продавцы на валютном рынке, оставались ограниченными. Совокупность этих факторов оказывает значительное давление на курс тенге", - пояснил он.
По словам Тимура Сулейменова, в отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая либо крайне низкая ликвидность, что создает условия для спекулятивного давления и нарушает баланс на валютном рынке.
Чтобы стабилизировать ситуацию, сгладить резкие скачки курса и обеспечить рынок валютой, Национальный банк последние дни проводил валютные интервенции. Принятые меры позволили не допустить каких-либо дестабилизирующих колебаний обменного курса, способствовали снижению резких настроений и стабилизации ситуации на рынке. На данный момент доллар торгуется на KASE в размере 507 тенге. Мы продолжаем отслеживать конъюнктуру рынка. Как неоднократно отмечалось, в рамках свободного курса образования Национальный банк не таргетирует какой-либо уровень обменного курса и не препятствует его тренду. Курсы дальше будут формироваться в соответствии с рыночными факторами. Однако в случае сильных колебаний, которые не связаны с объективными фундаментальными факторами Национальный банк готов дальше продолжить проведение валютных интервенций до восстановления справедливого курса образования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка", - сообщил Тимур Сулейменов.
Напомним, вчера доллар в обменниках Казахстана продавали по цене более 520 тенге за доллар. В Нацбанке прокомментировали резкий рост курса доллара.