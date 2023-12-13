12.12.2023, 16:02 21826
Рост ВПП Казахстана за январь-ноябрь составил 4,9%
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Темп роста экономики Казахстана за январь-ноябрь достиг 4,9%, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.
По словам главы МНЭ, положительная динамика в реальном секторе составила 3,5%, в сфере услуг - 5,6%. Он уточнил, что среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство (12,6%), торговля (11,3%), информация и связь (7,6%), а также транспорт и складирование (7,1%).
В своем докладе министр отметил, что в сельском хозяйстве объем валового выпуска снизился на 8,4%. Значительное снижение показали Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, а также Павлодарская области.
Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 5,2%. При этом добыча газа выросла на 12%, добыча нефти - на 7,8%, добыча прочих полезных ископаемых - на 13%. Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, услуги в горнодобывающей промышленности - на 2,6%, добыча угля - на 5,8%.
Также он доложил, что темп роста инвестиций в основной капитал за отчетный период составил 14,6%.
По предварительным итогам, в январе-октябре 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 2,6% и составил свыше 114 млрд долларов. Экспорт составил около 65 млрд долларов, при этом экспорт обработанных товаров составил около 21 млрд долларов. Импорт товаров составил более 49 млрд долларов. В целом положительный торговый баланс превысил 15 млрд долларов", - рассказал Куантыров.
Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов отметил что ключевым фактором роста экономики является активное привлечение инвестиций.
Акцент нужно сделать на реализации инвестпроектов в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности, прежде всего в сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT и туризме. Инвестиционная политика должна быть направлена на повышение качества привлекаемых иностранных и внутренних инвестиций, улучшение инфраструктуры для инвесторов, в том числе за счет отечественного фондового рынка", - указал он.
Премьер также добавил, что инфляция в ноябре текущего года снизилась до 10,3%, и потребовал от госорганов обеспечить дальнейшее качественное исполнение комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции.
В следующем году необходимо продолжить работу по обеспечению качественного роста экономики. Приоритетной задачей правительства на среднесрочный год остается обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%. Безусловно, задача амбициозная и требует от всех нас полной отдачи и консолидации усилий. Все инструменты для ее решения у нас имеются", - заключил Алихан Смаилов.
Напомним, в Казахстане годовая инфляция по итогам ноября составила 10,3%. Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2%, непродовольственные товары - на 9,9%, платные услуги - на 12%.
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13.12.2023, 11:10 3406
Борьба с выводом капитала из страны: мажилис одобрил поправки в закон о трансфертном ценообразовании
Сейчас сделки на товарных биржах часто осуществляются по ценам ниже рыночных, что создает возможность вывода капитала из страны
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам трансфертного ценообразования. Они направлены на совершенствование соответствующего законодательства, а также на усиление мер контроля за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Законопроект депутатам представил министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев.
Он подчеркнул, что проект поправок предварительно проработан с экспертами ОЭСР и поддержан их официальным заключением.
Глава Минфина озвучил основные концептуальные изменения:
- Совершенствование применения методов определения рыночной цены
В настоящее время в законе предусмотрена иерархия 5 методов определения рыночной цены. Например, если сейчас налогоплательщик считает, что нужно применить пятый метод, он сначала должен подготовить обоснования по неприменению предыдущих четырех методов", - пояснил Жамаубаев.
В новом проекте закона предлагается точнее определить тот или иной метод в зависимости от характера международной сделки. Это позволит снизить административные издержки как налогоплательщика, так и проверяющих.
- Внедрение механизма определения рыночного диапазона
Сейчас диапазон цен и рентабельность определяется минимальным и максимальным значениями рыночных цен, который может иметь разрыв от реальных цен", - рассказал глава Минфина.
В законопроекте диапазон будет сужаться с целью установления более справедливых цен. Данное решение исходит из международной практики.
- Расширение определения взаимосвязанности сторон в целях усиления контроля по выводу капитала
Некоторые крупные налогоплательщики создают искусственные посреднические структуры. Данные посредники принимают минимальный риск при последующей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами. Имеются факты продажи налогоплательщиками всего объема сырьевой продукции "эксклюзивному" трейдеру по заниженным ценам, которые юридически не являются взаимосвязанными. При этом информация по финансовой отчетности по этим трейдерам не доступна, в связи с чем возникает риск вывода капитала из страны ввиду отсутствия достаточной информации по проверяемым сделкам", - рассказал министр.
В законопроекте предлагается расширить понятие взаимосвязанных сторон.
- Контроль по трансфертному ценообразованию сделок, совершенных на товарных биржах
В настоящее время контроль по трансфертному ценообразованию не осуществляется по сделкам, совершенным на товарных биржах страны. Такие сделки зачастую осуществляются по ценам ниже рыночных. Это создает возможность вывода капитала из страны. Поэтому предлагается исключить вышеуказанную норму закона.
- Совершенствование (изменение) требований к отчетности
Сейчас обязанность по представлению местной отчетности по крупным сделкам возложена на участников международной группы.
В законопроекте предлагается возложить обязанность по представлению местной отчетности на налогоплательщиков, осуществляющих сделки с взаимосвязанными лицами-нерезидентами. Это позволит обеспечить прозрачность сделки.
Указанные поправки разработаны с учетом мировой и отечественной практики. Они направлены на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях. Прошу поддержать данный законопроект", - обратился к депутатам Жамаубаев.
Позже, в кулуарах мажилиса министр еще раз пояснил, для чего введены поправки.
Закон направлен на то, чтобы выявить правильное ценообразование, и те доходы, которые незаконно получены, обложить дополнительным налогом", - отметил глава Минфина.
Благодаря этому, в бюджет могут поступить дополнительно 50-100 млрд тенге, отметил он.
Сейчас, по его словам, трансфертные цены позволяют направлять общую прибыль группы лиц в пользу тех, кто находится в государствах с более низкими налогами.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов поручил правительству принять срочные меры по переформатированию биржевой торговли. По его словам, в результате нынешних торгов на бирже до бизнеса ежегодно не доходит более 1 трлн тенге.
12.12.2023, 17:35 19051
Казахстан намерен соединить Россию и Китай новым транспортным маршрутом по Иртышу
Для развития данного маршрута будет предусмотрено строительство нового судоходного шлюза в районе города Семея
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен соединить Россию и Китай новым транспортным маршрутом по Иртышу, сообщил в ходе заседания правительства министр транспорта Марат Карабаев.
Для развития данного маршрута будет предусмотрено строительство нового судоходного шлюза в районе города Семея. Также в районе поселка Тугыл будет построен порт, а также проложена железная дорога до границы с Китаем на участке Тугыл - Майкапчагай протяженностью 99 километров. Ожидаемый объем перевозок - 2-2,5 млн тонн", - проинформировал министр.
По его словам, общая протяженность судоходных водных путей в Казахстане составляет 2104 километра.
Судоходство осуществляется в Иртышском, Урало-Каспийском и Или-Балхашском бассейнах. В Казахстане имеются более 19 600 судов, из них 779 судов транспортного флота. Также имеются 3 речных порта, расположенных в городах Атырау, Павлодаре и Усть-Каменогорске", - проинформировал Марат Карабаев.
Он отметил, что сегодня не в полной мере используется потенциал речного транспорта.
В свою очередь за счет развития речного транспорта к 2027 году планируется довести объемы перевозок до 4,6 млн тонн", - добавил министр.
Также в ходе заседания правительства Марат Карабаев, что в Казахстане на базе существующих производственных объектов планируется создание отечественного судостроительного завода.
В частности, рассматривается возможность использования мощностей компании "ЕрСай", имеющей соответствующие производства металлоконструкций. Потенциальную заинтересованность в реализации проекта "Судоверфь" проявляют компании YDA, Asfat и ADP. Загруженность завода будет обеспечена за счет потребности в торговых и государственных судах", - добавил глава министерства.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу в пять раз.
12.12.2023, 15:40 22391
Как будут осуществлять выплаты по проекту "Нацфонд - детям", уточнили в Минфине
Средства из Нацфонда начнут выплачивать с февраля 2024 года
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Республики Казахстан Айбол Аргынгазинов рассказал, что родителям необходимо знать о проекте "Национальный фонд - детям".
Средства из Нацфонда начнут выплачивать с февраля 2024 года. Единый накопительный пенсионный фонд будет начислять сумму всем несовершеннолетним гражданам Казахстана, участникам программы.
Те дети, которым в 2024 году исполнится 18 лет, могут уже с этого момента подавать заявки со всеми документами, подтверждающими целевое назначение", - сказал Айбол Аргынгазинов.
По его словам, на портале электронного правительства в проактивном кабинете пользователя родители смогут увидеть всю информацию о выплатах из Нацфонда. Выплаты будут производиться один раз в год. Сумма будет указана в долларах США и в тенге по текущему курсу.
Родителям никуда обращаться не нужно. Важно проконтролировать наличие ИИН, по которому они могут отслеживать выплаты как на портале ЕНПФ, так и на портале электронного правительства", - добавил он.
Примерная сумма выплаты из Нацфонда пока неизвестна. Спикер отметил, что она будет определяться исходя из простой арифметики: усредненный инвестиционный доход делится на количество детей.
В настоящее время идет подсчет точного количества детей. Конкретная цифра будет установлена к началу нового года. Тогда ЕНПФ сделает заявление, в котором будет сообщено о количестве детей и о точной сумме выплаты.
Если дети рождаются за пределами РК и при этом имеют казахстанское гражданство или же дети выезжают на постоянное место жительство за пределы Казахстана, но остаются гражданами страны, то в этих случаях средства из Нацфонда начисляться будут", - уточнил Айбол Аргынгазинов.
Если человек переехал из другой страны или имеет статус кандаса, то ему средства будут начисляться с момента получения гражданства Республики Казахстан.
Также он сказал, что накопившуюся сумму можно инвестировать в жилье, но только на территории Казахстана. А вот образование на эти деньги можно получить и в любой другой стране.
Начисления прекращаются в случае смерти ребенка и утраты гражданства. В соответствии с действующим законодательством сумму смогут получить наследники. Наследники будут определяться исходя из конкретного случая. Деньгами можно будет распоряжаться по своему усмотрению.
По словам главы департамента кредитования Нацфонда, сумма меняться не будет. Она фиксируется по установленному количеству детей и выплачивается в течение одного года.
Те дети, кто выпали из списка или не были включены, - для них будет предусмотрена отдельная сумма. Они тоже будут в периметре внимания, только деньги получат в следующем году вместе с выплатой следующего года", - уточнил он.
Было отмечено, что на состояние Нацфонда проект давить не будет, поскольку не затронуты основные, валютные и другие активы. Будет использована только половина инвестиционного дохода Национального фонда.
Ранее в Миннауки рассказали, как будет действовать программа "Келешек".
12.12.2023, 14:51 23631
Причиной системных аварий на объектах теплоснабжения депутат назвал отсутствие системы контроля
Фото: Акорда (кадр с видео)
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По мнению депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова, отсутствие системы контроля является причиной системных аварий на энергообъектах.
У госэнергонадзора практически нет полномочий. Мы говорили Doing Business, мы говорили разные рейтинги, в погоне за этими мифическими непонятными рейтингами потеряли целостную систему контроля. Это и в сфере труда, и в сфере экологии, и в сфере энергетического контроля и надзора", - цитирует мажилисмена "Sputnik Казахстан".
Аймагамбетов также подчеркнул, что следует убедиться, доходят ли средства для, например, модернизации ТЭЦ до законного адресата.
Когда правительство говорит о том, что надо повышать тарифы для того, чтобы мы могли модернизировать наши ТЭЦ, то мы также должны параллельно вести работу по тому, чтобы эти средства пошли по целевому назначению - на модернизацию", - сказал он.
Напомним, в минувшие выходные в семи городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий на объектах теплоснабжения вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов покидает свой пост.
Еще в сентябре на заседании правительства вице-министр энергетики предупредил, что риск аварий по-прежнему сохраняется на всех ТЭЦ Казахстана. Он выразил надежду, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме, но отказался давать какие-либо гарантии.
Минувшей зимой и осенью 2022 года серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
12.12.2023, 11:15 27446
Счета предпринимателей не будут блокировать полностью при долгах по налогам
В РК наряду с сохранением действующих стимулов развития бизнеса будут приняты дополнительные меры поддержки
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз".
Системной перезагрузке отношений между бизнесом и государством будет содействовать разрабатываемый сейчас новый Налоговый кодекс. В частности, в нем закладывается переход фискальных органов на сервисную модель администрирования. Планируется на 30% снизить налоговую отчетность для субъектов бизнеса. Количество налоговых платежей будет оптимизировано как минимум на 20%. Отменяются расчеты и декларации по налогу на транспортные средства, а также расчеты по земельному налогу и имуществу при сумме налоговых обязательств менее одного миллиона тенге", - сообщил президент.
По его словам, наряду с сохранением действующих стимулов развития бизнеса будут приняты дополнительные меры поддержки.
Уверен, что понятная и предсказуемая налоговая политика придаст мощный импульс экономическому росту. Государство открывает возможности для развития всех видов бизнеса. Не останутся без внимания ни крупные проекты, ни малые предприятия. Каждый гражданин должен иметь возможность зарабатывать благодаря своим способностям и добросовестному труду. Поэтому мы всегда поддерживаем инициативных и деловых граждан", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что часто посещает регионы Казахстана с рабочими поездками.
В этом году я также побывал в нескольких областях. В каждой области я встречаюсь с представителями общественности, в том числе с бизнесменами. В регионах реализуется много инвестиционных проектов. Только в этом году по всей стране реализован 91 инвестиционный проект на сумму 376 миллиардов тенге, благодаря чему создано свыше 6 тысяч постоянных рабочих мест. Создание дополнительных постоянных рабочих мест - это задача общегосударственного характера. Потому что речь идет о занятости населения, об отходе от иждивенческой психологии в обществе", - заявил президент.
От также подчеркнул, что в Казахстан приходят мировые и региональные промышленные гиганты.
К примеру, недавно в Костанае стартовало строительство завода полного цикла по производству автомобилей Kia, намечен также выпуск и других автомобильных брендов. Мы ставим перед собой конкретную задачу по реальной индустриализации и формированию нового промышленного каркаса страны", - добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что в Казахстане новые проекты в обрабатывающей промышленности будут освобождены от налогов на три года.
12.12.2023, 09:00 30366
Особый кешбэк для вкладчиков Bereke Bank
Фото: Bereke Bank
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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Bereke Bank стартовала акция, которая позволяет пользоваться особым, повышенным кешбэком на покупки по карте для вкладчиков депозита "Күн Сайын".
Благодаря новому депозиту "Күн Сайын" вкладчики Bereke Bank уже получают выгоду от специальных условий:
• ежедневная выплата процентов на общую сумму, включая ранее начисленные проценты;
• онлайн-доступ и круглосуточная возможность управления средствами;
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А теперь при открытии вклада "Күн Сайын" вкладчики получают дополнительную выгоду в виде особого, повышенного кешбэка, где сумма полученного кешбэка зависит от величины депозита на депозитном счете.
Так, если остаток по депозиту "Күн Сайын" составляет от 2 000 000 до 4 999 999 тенге, то кешбэк по карте составит 5% на любые покупки.
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Подробная информация об акции и все условия доступны на официальном сайте.
Bereke Bank - один из ведущих банков Казахстана, стремящийся предоставлять клиентам лучшие условия для финансового роста. АО "Bereke Bank" является казахстанским банком второго уровня, 100% акций финансовой организации принадлежат правительству РК в лице АО "НУХ "Байтерек". Банк прочно входит в топ-10 банков второго уровня РК.
В начале июня международное агентство Fitch Ratings присвоило АО "Bereke Bank" долгосрочный рейтинг на уровне "BB" со стабильным прогнозом. Это один из самых высоких рейтингов на банковском рынке Казахстана.
Лицензия №1.2.199/93/31 от 20.09.22 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
11.12.2023, 19:14 38156
В Казахстане увеличилось производство мяса
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-октябрь 2023 года в РК было произведено 65,3 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных. Это на 10,4% больше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
Больше всего мяса произвели в Костанайской области: 11,5 тысячи тонн, плюс 26,7% за год. В тройку лидеров также вошли Северо-Казахстанская (9 тысяч тонн, плюс 18,1%) и Актюбинская (8,6 тысячи тонн, плюс 4,1%) области.
За полный 2022 год в стране произвели 73,1 тысячи тонн мяса - на 11,4% больше, чем годом ранее.
На экспорт по итогам января-сентября 2023 года Казахстан отправил 41,1 тысячи тонн свежего, мороженого и охлажденного мяса и субпродуктов на сумму 118,7 млн долл. США. Годовой рост в натуральном выражении составил 37,6%, в денежном - 15,1%.
Наибольшие объемы экспорта ушли в страны СНГ: 39,7 тысячи тонн - на 40,8% больше, чем годом ранее. Основные импортеры - Узбекистан (17,5 тысячи тонн, минус 5,7% за год), Россия (15,7 тысячи тонн) и Кыргызстан (5,9 тысячи тонн).
В остальные страны мира отправили 1,4 тысячи тонн - на 16,4% меньше, чем годом ранее. Лидерами здесь стали Объединенные Арабские Эмираты (1,1 тысячи тонн) и Кувейт (234,6 тонны).
Внутри РК по итогам октября 2023 года розничные цены на мясо и птицу выросли на 0,2% за месяц и на 7,4% за год.
В месячной динамике конина и свинина подорожали на 0,1%, говядина - на 0,2%, баранина и птица - на 0,3%. В годовой динамике птица выросла в цене на 1,4%, конина - на 6,4%, баранина - на 6,9%, говядина - на 9,7%, свинина - на 9,8%.
В региональном разрезе в месячной динамике наибольшее удорожание было зафиксировано в Шымкенте: на 1,4%. В трех регионах - Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях - цены остались на прежнем уровне. В Актюбинской области мясо и птица подешевели на 0,2%, в столице - на 0,4%.
В годовой динамике наибольшее удорожание мяса и птицы наблюдалось в Улытауской области (на 12,9%), наименьшее - в Шымкенте (на 0,6%).
В конце ноября министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров и председатель главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа обсудили вопросы по увеличению товарооборота сельскохозяйственной продукции между Казахстаном и Китаем. Айдарбек Сапаров отметил большой потенциал республики в поставках в КНР охлажденного мяса говядины и свинины в дополнение к замороженному мясу, птицеводческой продукции и живому скоту, а также масличных и зерновых культур.
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота (КРС), предназначенного для производства мясной продукции.
11.12.2023, 14:32 41316
Более 31 млрд тенге выделило правительство для закупа пшеницы у отечественных аграриев
Мера принята в рамках исполнения поручения главы государства по оказанию поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства Казахстана выделены средства для закупа пшеницы 4-го и 5-го класса и неклассной пшеницы у отечественных аграриев. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Алиханом Смаиловым, сообщили в пресс-службе кабмина.
Документ принят в рамках исполнения поручения главы государства по оказанию оперативных мер поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий текущего года.
В частности, средства выделяются для прямого закупа Продкорпорацией 350 тысяч тонн пшеницы 4-го и 5-го класса и неклассной пшеницы у казахстанских аграриев. Сумма составляет 31 млрд 375 млн тенге, рассказали в пресс-службе.
На сегодняшний день уборочные работы по зерновым культурам завершены полностью, убрано 16,9 млн га зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 9,8 ц/га намолочено 16,6 млн тонн зерна, в том числе при средней урожайности 8,6 ц/га намолочено порядка 11,5 млн тонн пшеницы. Вместе с тем в ходе уборочных работ фермеры столкнулись с проблемами, связанными с обильными осадками, что сказалось на темпах уборочных работ и качестве зерна. Ситуация в итоге повлияла на сбыт сельчанами выращенной продукции и, соответственно, выполнение обязательств по договорам", - рассказали в правительстве.
В настоящее время с учетом переходящих остатков и внутреннего потребления собранного урожая достаточно для обеспечения внутреннего рынка и отгрузки определенного объема на экспорт, в том числе в виде муки.
В пресс-службе также напомнили, что в целом в 2023 году на субсидирование АПК правительством из всех источников выделено 494 млрд тенге, в том числе дополнительно из резерва - 60 млрд тенге на субсидирование растениеводства и животноводства.
Также из средств республиканского бюджета на реализацию программы "Ауыл аманаты" выделено 100 млрд тенге.
Напомним, в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника и лука. А в Павлодарской области по той же причине аграриям не удалось своевременно выйти на сенокосы и заготовить корм скоту. Также в этом году в республике намолотили на 30% меньше пшеницы. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки. Из-за плохого качества казахстанского зерна спрос на него на зарубежных рынках упал.
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