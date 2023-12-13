Рост ВПП Казахстана за январь-ноябрь составил 4,9%

Приоритетной задачей правительства на среднесрочный год остается обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%

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Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Темп роста экономики Казахстана за январь-ноябрь достиг 4,9%, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.





По словам главы МНЭ, положительная динамика в реальном секторе составила 3,5%, в сфере услуг - 5,6%. Он уточнил, что среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство (12,6%), торговля (11,3%), информация и связь (7,6%), а также транспорт и складирование (7,1%).





В своем докладе министр отметил, что в сельском хозяйстве объем валового выпуска снизился на 8,4%. Значительное снижение показали Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, а также Павлодарская области.





Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 5,2%. При этом добыча газа выросла на 12%, добыча нефти - на 7,8%, добыча прочих полезных ископаемых - на 13%. Добыча металлических руд снизилась на 0,5%, услуги в горнодобывающей промышленности - на 2,6%, добыча угля - на 5,8%.





Также он доложил, что темп роста инвестиций в основной капитал за отчетный период составил 14,6%.





По предварительным итогам, в январе-октябре 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 2,6% и составил свыше 114 млрд долларов. Экспорт составил около 65 млрд долларов, при этом экспорт обработанных товаров составил около 21 млрд долларов. Импорт товаров составил более 49 млрд долларов. В целом положительный торговый баланс превысил 15 млрд долларов", - рассказал Куантыров.





Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов отметил что ключевым фактором роста экономики является активное привлечение инвестиций.





Акцент нужно сделать на реализации инвестпроектов в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности, прежде всего в сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT и туризме. Инвестиционная политика должна быть направлена на повышение качества привлекаемых иностранных и внутренних инвестиций, улучшение инфраструктуры для инвесторов, в том числе за счет отечественного фондового рынка", - указал он.





Премьер также добавил, что инфляция в ноябре текущего года снизилась до 10,3%, и потребовал от госорганов обеспечить дальнейшее качественное исполнение комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции.





В следующем году необходимо продолжить работу по обеспечению качественного роста экономики. Приоритетной задачей правительства на среднесрочный год остается обеспечение стабильного экономического роста на уровне не менее 6%. Безусловно, задача амбициозная и требует от всех нас полной отдачи и консолидации усилий. Все инструменты для ее решения у нас имеются", - заключил Алихан Смаилов.



