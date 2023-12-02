В Казахстане годовая инфляция по итогам ноября составила 10,3%   

Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2%

Фото: Бюро нацстатистики

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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в ноябре 2023 года за год составила 10,3%, - Инфляция в Республике Казахстан в ноябре 2023 года за год составила 10,3%, сообщает Бюро национальной статистики.





Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2%, непродовольственные товары - на 9,9%, платные услуги - на 12%", - проинформировали в пресс-службе.





По сравнению с ноябрем прошлого года повышение цен отмечено на рис на 37,3%, воду минеральную и питьевую - на 19,8%, молоко консервированное - на 18,4%, молоко пастеризованное - на 15%, фрукты и овощи свежие - на 14,4%, кефир 2,5% жирности - на 14,3%, булочные и мучные изделия - на 13,6%, масло сливочное - на 13,2%, яйца - на 11,6%.





Также снижение цен наблюдалось на крупу гречневую на 20,9%, сахар-песок - на 16,9%, масло подсолнечное - на 16,4%.





Фото: Бюро нацстатистики





Дизельное топливо подорожало на 17,5%, бензин - на 13,6%, сжиженный газ в баллонах - на 12,9%. Цены на услуги санаториев увеличились на 15,5%, здравоохранения - на 13%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 12,7%, организации комплексного отдыха - на 12,2%, в области отдыха и спортивных мероприятий - на 12,1%, услуги образования - на 9,7%, общественного питания - на 8,6%" , - проинформировали в бюро.





В региональном разрезе в ноябре 2023 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в двенадцати регионах, из них наибольший - в Карагандинской, Акмолинской и Ұлытау области.





Отмечается, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, одежда и обувь.





Фото: Бюро нацстатистики





За год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 11,8%, мясо и мясопродукты - на 7,3% и внесли основной вклад в инфляцию 0,8 и 0,9 процентных пункта соответственно. Удорожание безалкогольных напитков на 12,6% и внесли вклад в 0,3 п.п., молочных продуктов - в 0,5 п.п., фруктов и овощей - в 0,6 процентных пункта в годовую инфляцию.





Услуги ЖКХ за год подорожали на 13,2%, а их вклад в инфляцию составил 1,9 процентных пункта. В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем прошлого года отопление центральное стало выше на 25,6% и внесло вклад в годовую инфляцию в 0,3 п.п., электроэнергия - в 0,4 п.п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - в 0,2 процентных пункта", - добавили в пресс-службе.



