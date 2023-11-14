В Казахстане годовая инфляция снизилась в два раза   

По итогам 2023 года ожидается рост ВВП Казахстана на уровне 5%

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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране годовая инфляция снизилась в 2 раза, до 10,8%, - Министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране годовая инфляция снизилась в 2 раза, до 10,8%, информирует пресс-служба Акорды.





Президенту было доложено, что по итогам 2023 года ожидается рост ВВП на уровне 5%. За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций достиг 13,3 млрд долларов.





Алибек Куантыров сообщил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла рекордных 36,4%. Производство продукции малого и среднего бизнеса превысило 28 трлн тенге, численность занятых в МСБ - 4,3 млн человек. В 2023 году просубсидировано 9 тысяч проектов, общая сумма кредитов составила 669 млрд тенге.





Глава государства был проинформирован, что в целях сокращения проверок бизнеса в 2 раза будет внедрена новая регуляторная политика в сфере предпринимательства. Вводятся реестр обязательных требований и автоматизация системы управления рисками.









Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о разработке новых Бюджетного и Налогового кодексов, инвестиционной политике и развитии государственно-частного партнерства.





Кроме того, министр национальной экономики доложил о ходе реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции". В частности, в 2023 году планируется привлечь 267 млрд тенге, отремонтировать 5,8 тысячи километров сетей, повысить зарплату работникам ЖКХ на 50%, снизить износ сетей на 3,2%.





Наряду с этим президент был проинформирован о реализации концепции развития сельских территорий. С момента реализации программы "Ауыл - Ел бесігі" объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в 7 раз. В течение 2023 года планируется реализовать 1,8 тысячи проектов в 771 селе.





По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по обеспечению качественного и устойчивого экономического роста, а также эффективному проведению реформ.



