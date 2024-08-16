15.08.2024, 12:18 31851
Рынок рекламы в Казахстане за год вырос почти вдвое
Интернет стал главным каналом распространения рекламы в стране
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Рынок рекламных и маркетинговых услуг в Казахстане увеличился почти в 2 раза, достигнув рекордного в истории показателя: 913,2 млрд тенге, сообщает Finprom со ссылкой на данные Бюро национальной статистики АСПиР РК.
За последние пять лет (за исключением 2020-го) этот сервисный рынок стабильно рос, но в предыдущие годы динамика была более скромной. В первом квартале текущего года рынок не потерял свой прошлогодний темп. За январь-март компании, занимающиеся рекламой и исследованиями конъюнктуры рынка, заработали 147,8 млрд тенге, на 45% больше, чем за аналогичный период 2023-го", - пишет агентство.
Переломным для рынка рекламы стал 2023 год.
В 2023 году интернет стал доминирующим каналом размещения рекламных продуктов. С прошлого года сайты и социальные сети занимают долю в 47% в структуре инвестиций в рекламу. Судя по данным, которые авторы исследования собирали несколько лет, к этому результату онлайн-реклама шла довольно широкими шагами, удвоив свою долю рекламного бюджета за пять лет", - пишут исследователи.
На втором месте по объемам вливаний рекламодателей - уступившее интернету телевидение.
Если в 2018 году 49% всех рекламных инвестиций приходились на ТВ, то теперь доля телевизионщиков сократилась до 35%. Постепенно угасает интерес рекламодателей и к рекламе на радио и в печатной прессе. Аудиореклама занимает всего 3% рекламных инвестиций, статьи и рекламные блоки в газетах - 1%", - пишет агентство.
Большая часть - 82,1% - общего объема услуг в отрасли пришлась на рекламные агентства.
За три месяца компании, которые изготавливают, продвигают и продают рекламные продукты, получили за свою работу 121,3 млрд тенге. Динамика в годовом выражении составила 42%. Непосредственно за услуги по размещению рекламы в средствах массовой информации участники рынка заработали несопоставимо меньше: всего 7,6 млрд тенге. Деятельность по исследованию конъюнктуры рынка и изучению общественного мнения заняла всего 12,7% от общего объема услуг", - приводит цифры источник.
В разрезе регионов распределение рекламных бюджетов неравномерно и сосредоточено, в основном, в самом крупном мегаполисе страны - Алматы. На него пришлось 83,3% общего объема оказанных услуг в первом квартале 2024 года. Эксперты отмечаю, что такая ситуация складывается уже не первый год, что говорит о централизации и слабом развитии медийной сферы на региональном уровне.
В материале также отмечается, что медийный рынок Казахстана "кормят" в основном продуктовые компании.
В топ-10 крупнейших рекламодателей РК в 2023 году вошли шесть крупных торговых организаций, которые продают напитки или продукты, косметику, средства гигиены и бытовой химии, а также один банк. В топ-20 рекламодателей, которые тратят на позиционирование своих товаров в СМИ больше всего денег, помимо производителей детского питания, мороженого и сладостей, также входят фармацевтические компании и мобильный оператор.
При этом наиболее высокие показатели сектор демонстрирует в месяцы высокой покупательской активности: это подготовка к школе, акции "Черная пятница" и новогодние праздники.
Можно предположить, что при сохранении темпов роста у рекламщиков и маркетинговых агентств есть все шансы к концу 2024 года пробить потолок рынка в 1 трлн тенге", - прогнозирует агентство.
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16.08.2024, 13:26 6266
Годовая инфляция в июле ускорилась в большинстве регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Годовая инфляция в июле 2024 года в регионах Казахстана выросла и составила 8,6% по сравнению с июнем (8,4%), сообщает пресс-служба Национального банка РК.
Рост цен в годовом выражении на продовольственные товары и платные услуги ускорился до 5,5% (в июне - 5,4%) и до 14,5% (в июне - 13,8%), соответственно, а на непродовольственные товары замедлился до 7,3% (в июне - 7,4%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 14 регионах, замедлилась в 4 регионах, и в 2 регионах осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 9 регионах", - говорится в информации.
Наибольшие значения инфляции зафиксированы в Астане (10,8%) и Карагандинской области (10,6%).
Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (5,5% г/г) в Алматы (8,1%), Мангистауской (7,3%), Акмолинской и Жетысуской (по 6,7%), Северо-Казахстанской (6,5%), Атырауской и Восточно-Казахстанской (по 6,3%), Улытауской (5,9%), а также Павлодарской (5,6%) областях.
Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (7,3% г/г) отмечен в Мангистауской (13,6%), Туркестанской (11,5%), Карагандинской (9,3%) областях, Шымкенте (8,5%), Западно-Казахстанской (8,1%) области, в Астане и Северо-Казахстанской (по 7,7%), а также Акмолинской (7,6%) областях.
Цены на платные услуги выше общереспубликанского уровня (14,5% г/г) выросли в Павлодарской (18,8%), Актюбинской (18,4%), Карагандинской (18,3%), Жетысуской (16,9%), Жамбылской (16,4%), Атырауской (16,2%), Акмолинской (16,1%), Абайской (16,0%), Восточно-Казахстанской (15,2%), Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской (по 14,7%) областях, а также в Астане (17,9%).
В июле 2024 года месячная инфляция в стране составила 0,7%. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Астане (1,3%).
16.08.2024, 08:26 11671
Премьер-министр РК поручил держать ход уборочной кампании на особом контроле
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава правительства Олжас Бектенов провел совещание по вопросам подготовки к уборочной кампании. Он поручил держать ход работ на особом контроле, сообщила пресс-служба правительства.
По поручению главы государства правительством на проведение весенних полевых и уборочных работ в текущем году выделено рекордное финансирование в размере 580 млрд тенге. В 5 раз увеличена сумма, направленная на приобретение в лизинг сельскохозяйственной техники. Расширение мер поддержки от государства позволило аграриям успешно провести посевную кампанию.
По информации Министерства сельского хозяйства, массовые уборочные работы в Казахстане начнутся в третьей декаде августа. Готовность сельскохозяйственной техники на сегодня составляет 98%. Всего будут задействованы более 149 тыс. тракторов, 38 тыс. зерноуборочных комбайнов и 14 тыс. жаток.
Глава правительства поручил создать оперативный штаб по проведению уборочной кампании для координации и контроля между профильными министерствами, акиматами и аграриями под руководством вице-премьера Серика Жумангарина.
Качественный сбор и сохранение урожая имеют особое значение для страны. Необходимо в ежедневном режиме отрабатывать все возникающие вопросы. Это касается не только министерств, но и акиматов и самих фермеров. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей поручаю держать на особом контроле ход уборочных работ. Не менее важно обеспечить надлежащие условия хранения зерновых", - подчеркнул Олжас Бектенов.
На осенние полевые работы аграриям отгружено более 64 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Согласно утвержденным графикам всего в регионы будет поставлено порядка 355 тыс. тонн по фиксированной цене на уровне ниже рыночной. Приняты меры по обеспечению прозрачности и контроля за движением дизельного топлива.
Олжас Бектенов поставил задачу держать вопрос на постоянном контроле, в случае возникновения потребности - выделить аграриям дополнительные объемы дизтоплива на сушку зерна.
Общая емкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн, данных мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая. Вместе с тем имеются вопросы высокой загруженности отдельных зернохранилищ.
Премьер-министр поручил до 10 сентября освободить элеваторы от остатков урожая прошлого года. Акиматам областей совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции - не допустить необоснованного роста цен на услуги элеваторов.
Подчеркнута важность обеспечения сбыта произведенной продукции АПК, в том числе на приоритетных экспортных рынках. Министерству торговли и интеграции необходимо активизировать работу в данном направлении с партнерами из Китая, Ближнего Востока, Африки и др.
Общая площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане в т.г. составляет 23,3 млн га, из них площадь зерновых - 16,7 млн га. Уборочные работы начаты во всех регионах согласно структуре посевных площадей. На сегодня убрано 928,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 5,5%. При средней урожайности 19,3 ц/га намолочено 1,8 млн тонн зерна. Также собрано 418,2 тыс. тонн картофеля и 940,3 тыс. тонн овощей.
15.08.2024, 16:01 28571
Правительство Казахстана озвучило прогнозы по росту экономики и инфляции на следующий год
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, на котором были рассмотрены вопросы социально-экономического развития страны и прогнозы правительства на среднесрочный период, сообщили в Акорде.
Президент заслушал доклады об основных показателях социально-экономического развития, исполнении республиканского бюджета за 7 месяцев 2024 года и макроэкономических параметрах, закладываемых в проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы.
Правительство ожидает в следующем году рост экономики на уровне 5,6% и снижение инфляции до 5,5-7,5%.
Глава государства поручил правительству повысить качество прогнозирования макроэкономических показателей и государственного бюджета, внедрить четкий механизм приоритезации госрасходов как на центральном, так и на местном уровнях, а также усилить меры по борьбе с теневой экономикой.
Напомним, при инфляции 8,6% прожиточный минимум в Казахстане вырос всего на 4,6% за год.
14.08.2024, 15:34 63046
Более ста видов товаров на $900 млн готов поставлять Казахстан в Таиланд
В Астане подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Астане министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев и заместитель премьер-министра - министр торговли Королевства Таиланд Пхумтам Вечайячай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, сообщает МТИ РК.
Таиланд является ключевым торговым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Мы видим значительный потенциал для увеличения экспорта более чем 100 товарным позициям на сумму свыше $900 млн, включая металлургическую продукцию, химические товары, сельское хозяйство и минеральные ресурсы", - подчеркнул Арман Шаккалиев.
Также Казахстан может предложить Таиланду поставки меда, икры, мясных деликатесов, высококачественного алкоголя и других товаров.
По данным Минторговли, товарооборот между Казахстаном и Таиландом вырос на 35,9% и достиг $ 367,7 млн, при этом экспорт казахстанской продукции увеличился до $55,3 млн.
Соглашение направлено на развитие двусторонних экономических отношений на долгосрочной основе. Казахстан получает возможность привлечь тайских инвесторов в свои специальные экономические зоны, предлагающие условия, такие как освобождение от налогов и таможенных пошлин. Это способствует созданию новых производств и рабочих мест, положительно влияя на экономику страны", - пояснили в ведомстве.
В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество в сфере промышленности, включая создание совместных проектов в переработке овечьей шерсти, производстве тканей, кожи и обуви. Казахстан предложил ряд льгот и преференций для новых инвестиционных проектов.
Министр торговли Казахстана предложил развить авиакарго для увеличения торговли высокомаржинальными товарами и подчеркнул, что благоприятный визовый режим между нашими странами должен способствовать активизации деловой активности.
В свою очередь Пхумтам Вечайячай предложил открыть представительство Таиланда по содействию внешней торговле в Республике Казахстан в качестве механизма развития двусторонних торговых отношений и увеличения взаимной торговли.
За последние 5 лет общий объем инвестиций Таиланда и Казахстана составил $100 млн. В 2017 году Казахстан занял 2-е место в рейтинге партнеров Таиланда по ЕАЭС с общим объемом торговли в $172 млн", - подчеркнул заместитель премьер-министра - министр торговли Таиланда.
Напомним, в июле Таиланд продлил безвизовый режим для казахстанцев.
14.08.2024, 12:49 66396
Правильное решение - Токаев о смене собственника Qarmet
Фото: Акорда
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Караганда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил металлургический комбинат Qarmet, сообщает Акорда.
В частности, президент ознакомился с работой доменной печи № 3, объем производства которой составляет 3,8 млн тонн чугуна в год, а также конверторного цеха № 2 и машины непрерывного литья заготовок, которые производят слябовые и блюмовые заготовки.
Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев и генеральный директор предприятия Вадим Басин доложили о выполненных и реализуемых проектах развития производства на сумму свыше 3,5 млрд долларов. Дополнительно запланированы инвестиции в проекты угольного департамента порядка 500 млн долларов и железорудного департамента в размере 978 млн долларов", - говорится в информации.
Также предприятие продолжает масштабный ремонт зданий и сооружений.
В программу реновации 2024 года включены более 100 объектов, ведется замена 50 тыс. квадратных метров кровли. Помимо этого, производится капитальный ремонт 120 санитарно-бытовых объектов по принятой программе "Гигиена", - рассказали президенту руководители предприятия.
По их словам, в следующем году на Qarmet запланирована объемная работа по модернизации систем управления и гидравлики.
Согласно принятой стратегии, к 2028 году предприятие планирует выйти на объем производства 5 млн тонн стали, добычи 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата, что в среднем обеспечит рост на 66% в сравнении с показателями 2023 года", - рассказал Лаврентьев.
Токаев отметил важность перевода комбината на природный газ, что уже на первом этапе позволит снизить его влияние на окружающую среду на 30%. Кроме того, в Темиртау этой осенью перезапустят экологически чистый вид транспорта - трамвай.
Мы приняли правильное решение, пригласили отечественного инвестора, который активно приступил к работе. Положение на комбинате значительно улучшается по сравнению с тем, что было раньше. Но останавливаться нельзя. Главная задача - это возродить былую славу Qarmet и уделить самое пристальное внимание решению социальных вопросов. Знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на предприятие и смотреть, как развивается комбинат", - отметил президент.
Сейчас на предприятии работают более 34 тысяч сотрудников. Производственная мощность металлургического комбината составляет 5,3 млн тонн жидкой стали в год. В прошлом году предприятием было реализовано 2,9 млн тонн готовой продукции, из них 2,1 млн тонн на экспорт в Россию, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузию, Азербайджан и Афганистан.
Дополнено 14.08.2024, 14.05
Президент также ознакомился с работой диспетчерско-аналитического центра Qarmet.
Как доложил генеральный директор компании Вадим Басин, если в прошлом году добыча угля производилась только на трех шахтах, то в кратчайшие сроки была восстановлена работа всех восьми шахт. Начата масштабная работа по усилению промышленной безопасности.
Также президент ознакомился с нововведениями в сфере промышленной безопасности для карагандинских шахтеров. Диспетчеры непрерывно будут отслеживать состояние всех шахт, проводить анализ уровня газа, координировать работу горняков и устанавливать с ними видеосвязь. Центр также ведет контроль системной безопасности, мониторинг выполнения производственных показателей и контроль выполнения производственных процессов. До конца 2025 года на всех восьми шахтах компании завершится установка системы позиционирования, которая в режиме реального времени определяет местонахождение и состояние здоровья горняков.
Глава государства поблагодарил горняков за труд и отметил важность соблюдения безопасности труда в их непростой работе.
Напомним, 8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
13.08.2024, 17:01 90846
В 14 раз увеличился контейнерный транзит из Китая по Транскаспийскому маршруту
Фото: КТЖ
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в 14 раз увеличился объем контейнерных перевозок из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, сообщает пресс-служба "Қазақстан темір жолы".
Для развития соединяющего Китай и Европу мультимодального транспортного коридора АО "НК "ҚТЖ" и АО "KTZ Express" совместно с другими участниками маршрута ведут работу по увеличению объемов перевозок, улучшению сервиса и скорости доставки грузов", - проинформировали в компании.
Также подчеркивается, что сроки доставки от станции Алтынколь до Апшерона снижены до девяти дней, до Поти/Батуми - до 12 дней, до Констанцы через Поти/Батуми - до 20-22 дней.
С привлечением крупных логистических международных компаний КТЖ активно развивает портовую и припортовую инфраструктуру на Каспии", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на Китай приходится более 30% объема мировой торговли, осуществляемой морским путем.
13.08.2024, 16:03 93471
С начала года в Казахстане произведено 11 тыс. тонн урана
Фото: Пресс-служба Казатомпром
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржана Юсупова и заслушал отчет о результатах деятельности компании за первое полугодие этого года, сообщает Акорда.
Юсупов доложил президенту, что за отчетный период показатели по производству и продажам урана составили порядка 11 и 8 тысяч тонн соответственно.
Также глава "Казатомпрома" рассказал о реализуемых проектах по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы страны, а также о планах по дальнейшему расширению портфеля геологоразведочных активов национальной компании.
По его словам, с начала года "Казатомпром" направил более 3,5 млрд тенге на социальное развитие регионов, включая помощь пострадавшим от паводков.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев, отметив важность проведения геологоразведки и восполнения ресурсной базы, поручил продолжить работу в данном направлении.
Напомним, новые залежи урана обнаружили в Туркестанской области.
13.08.2024, 15:05 90976
Сменить налоговый режим ИП теперь можно в мобильном приложении Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов и Министерством цифровизации запустили новый сервис для индивидуальных предпринимателей Теперь индивидуальный предприниматель может самостоятельно сменить реквизиты своего ИП и налоговый режим прямо в мобильном суперприложении Kaspi.kz.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Совместно с государственными органами мы запускаем еще один новый сервис, с помощью которого предприниматель может самостоятельно поменять налоговый режим и реквизиты ИП прямо в мобильном приложении Kaspi.kz. Теперь предприниматели будут тратить еще меньше времени на оформление документов и смогут больше времени уделять развитию своего бизнеса. Уже сейчас физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели оплачивают с помощью мобильных приложений Kaspi.kz и Kaspi Pay налог на транспорт, налог на имущество, подоходный налог, земельный налог, таможенные пошлины, НДС и многие другие".
В 2023 году с помощью онлайн сервисов Kaspi.kz уплачено налогов на 1,2 триллиона тенге. Только за первое полугодие 2024 года сумма оплаченных налогов достигла 797 миллиардов тенге. За это время было проведено больше 16 миллионов платежей. В топ платежей вошли взносы и отчисления на ОСМС, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, социальный налог и налог на имущество.
В Комитете государственных доходов подчеркнули, что для индивидуальных предпринимателей, для удобства ведения бизнеса постоянно совершенствуют онлайн сервисы, в том числе, в партнерстве с финтех компаниями и банками второго уровня.
Жандос Дуйсембиев, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК:
Отмечаем, что индивидуальный предприниматель сам может изменить специальный налоговый режим. Сделать это можно несколькими способами: через мобильное приложение Kaspi.kz, или через кабинет налогоплательщика, или на бумажном носителе, представив его в органы государственных доходов. Датой начала выбранного режима будет 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление. Также предприниматель может изменить свои регистрационные данные через мобильное приложение Kaspi.kz, или через кабинет налогоплательщика, или через электронное лицензирование E-license".
Айнур Юсупова, председатель Комитета государственных услуг МЦРИАП
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности продолжает активно работать над улучшением и упрощением государственных сервисов для всех категорий граждан и предпринимателей. Наше сотрудничество с Kaspi.kz, Министерством финансов направлено на создание удобных и эффективных инструментов, которые значительно облегчают ведение бизнеса в Казахстане.
Запуск нового сервиса в мобильном приложении Kaspi.kz является очередным шагом в нашей стратегии цифровизации и улучшения государственных услуг. Теперь предприниматели могут всего за несколько минут изменить налоговый режим и другие реквизиты своего бизнеса без необходимости посещать налоговое управление.
Мы уверены, что такие инициативы будут способствовать дальнейшему развитию цифровой экосистемы Казахстана и улучшению качества предоставляемых государственных услуг".
Раньше, чтобы поменять реквизиты и налоговый режим своего ИП, предпринимателю нужно было пойти с документами в налоговое управление или изменить свои данные в кабинете налогоплательщика с помощью ЭЦП.
Теперь это можно сделать еще быстрее и удобнее в разделе "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz. Сервис доступен всем ИП независимо от того, когда и где они были зарегистрированы.
В приложении можно поменять: наименование и адрес ИП; налоговый орган; основные и дополнительные виды деятельности по ОКЭД; налоговый режим. После изменения реквизитов в приложении Kaspi.kz данные автоматически обновятся в базе госорганов в течение 24 часов.
Подробнее о том, как поменять налоговый режим и другие реквизиты ИП читайте в мобильном суперприложении Kaspi.kz в сервисе Гид.
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры, совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay, казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к Kaspi Магазину и Kaspi Доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?