Рынок рекламы в Казахстане за год вырос почти вдвое

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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Рынок рекламных и маркетинговых услуг в Казахстане увеличился почти в 2 раза, достигнув рекордного в истории показателя: 913,2 млрд тенге, сообщает - Рынок рекламных и маркетинговых услуг в Казахстане увеличился почти в 2 раза, достигнув рекордного в истории показателя: 913,2 млрд тенге, сообщает Finprom со ссылкой на данные Бюро национальной статистики АСПиР РК.





За последние пять лет (за исключением 2020-го) этот сервисный рынок стабильно рос, но в предыдущие годы динамика была более скромной. В первом квартале текущего года рынок не потерял свой прошлогодний темп. За январь-март компании, занимающиеся рекламой и исследованиями конъюнктуры рынка, заработали 147,8 млрд тенге, на 45% больше, чем за аналогичный период 2023-го", - пишет агентство.





Finprom.kz





Переломным для рынка рекламы стал 2023 год.





В 2023 году интернет стал доминирующим каналом размещения рекламных продуктов. С прошлого года сайты и социальные сети занимают долю в 47% в структуре инвестиций в рекламу. Судя по данным, которые авторы исследования собирали несколько лет, к этому результату онлайн-реклама шла довольно широкими шагами, удвоив свою долю рекламного бюджета за пять лет", - пишут исследователи.





Finprom.kz





На втором месте по объемам вливаний рекламодателей - уступившее интернету телевидение.





Если в 2018 году 49% всех рекламных инвестиций приходились на ТВ, то теперь доля телевизионщиков сократилась до 35%. Постепенно угасает интерес рекламодателей и к рекламе на радио и в печатной прессе. Аудиореклама занимает всего 3% рекламных инвестиций, статьи и рекламные блоки в газетах - 1%", - пишет агентство.





Большая часть - 82,1% - общего объема услуг в отрасли пришлась на рекламные агентства.





За три месяца компании, которые изготавливают, продвигают и продают рекламные продукты, получили за свою работу 121,3 млрд тенге. Динамика в годовом выражении составила 42%. Непосредственно за услуги по размещению рекламы в средствах массовой информации участники рынка заработали несопоставимо меньше: всего 7,6 млрд тенге. Деятельность по исследованию конъюнктуры рынка и изучению общественного мнения заняла всего 12,7% от общего объема услуг", - приводит цифры источник.





В разрезе регионов распределение рекламных бюджетов неравномерно и сосредоточено, в основном, в самом крупном мегаполисе страны - Алматы. На него пришлось 83,3% общего объема оказанных услуг в первом квартале 2024 года. Эксперты отмечаю, что такая ситуация складывается уже не первый год, что говорит о централизации и слабом развитии медийной сферы на региональном уровне.





В материале также отмечается, что медийный рынок Казахстана "кормят" в основном продуктовые компании.





В топ-10 крупнейших рекламодателей РК в 2023 году вошли шесть крупных торговых организаций, которые продают напитки или продукты, косметику, средства гигиены и бытовой химии, а также один банк. В топ-20 рекламодателей, которые тратят на позиционирование своих товаров в СМИ больше всего денег, помимо производителей детского питания, мороженого и сладостей, также входят фармацевтические компании и мобильный оператор.





При этом наиболее высокие показатели сектор демонстрирует в месяцы высокой покупательской активности: это подготовка к школе, акции "Черная пятница" и новогодние праздники.





Можно предположить, что при сохранении темпов роста у рекламщиков и маркетинговых агентств есть все шансы к концу 2024 года пробить потолок рынка в 1 трлн тенге", - прогнозирует агентство.