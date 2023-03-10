Сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам

На сегодня 18 регионов обеспечили финансирование сахарных заводов для приобретения и переработки сахара-сырца

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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ход финансирования сахарных заводов по оборотным схемам и ситуацию с производством отечественного сахара обсудили в правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, - Ход финансирования сахарных заводов по оборотным схемам и ситуацию с производством отечественного сахара обсудили в правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает пресс-служба главы правительства.





Как сообщил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, на сегодня 18 регионов обеспечили финансирование сахарных заводов для приобретения и переработки сахара-сырца в сумме 18,3 млрд тенге.





Завод "Аксу Кант" оставался последним, но с ним уже СПК Алматы подписали договор на сумму 2,6 млрд тенге", - информировал Арман Шаккалиев.





По данным Министерства сельского хозяйства, общая суточная мощность сахарных заводов Казахстана составляет 8,7 тысячи тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тысячи тонн по тростниковому сырцу. При этом годовое потребление сахара в стране составляет 530-550 тысяч тонн, обеспечение за счет отечественного сырья - менее 10%.





В 2022 году обеспеченность внутреннего рынка сахаром за счет переработки отечественного сырья составила 51%, из которых за счет свекловичного сахара - 6% (33 тысячи тонн). В этом году заводы планируют произвести порядка 400-450 тысяч тонн сахара, в том числе 50 тысяч тонн из свекловичного сырья, остальной объем - из тростникового сахара-сырца. В этих целях акиматы Жамбылской и Жетысуской областей проводят работу по расширению посевных площадей сахарной свеклы на 6,5 тысячи га (с 11,6 тысячи га до 18,1 тысячи га)", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.





Наряду с этим для поддержки сахарной отрасли Минсельхоз увеличил нормативы субсидий за объемы сданной на переработку сахарной свеклы с 15 до 25 тысяч тенге за тонну.





В 2022 году работа Аксуского сахарного завода, расположенного в Жетысу, была приостановлена. Сейчас на заводе ведутся работы по установке линии по переработке тростникового сырца мощностью 10 тысяч тонн в месяц. По информации акимата Жетысу, на заводе уже закуплено 3 тысячи тонн тростникового сырца, готовность технологической линии по переработке тростникового сырца ТОО "Аксу кант" составляет 98%.





Из существующих проблем - высокая стоимость мазута, влияющая на конечную себестоимость сахара. Со своей стороны вице-министр энергетики Магзум Магауов информировал, что в настоящее время цена на мазут снизилась до 100-130 тенге/кг у крупных давальцев. Он подтвердил готовность владельцев сырья заключить контракт по данным ценам.





По итогам совещания Серик Жумангарин поручил акимату обеспечить запуск Аксуского сахарного завода в кратчайшие сроки, а Министерству энергетики - оказать содействие сахарному заводу по заключению контракта на поставку мазута с производителем.





7 февраля заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин объяснил введение минимальных оптовых цен на социально значимые продукты.





Серик Жумангарин сообщил , что на сегодня практически закончили финансировать свои сахарные заводы.





В ближайшее время мы готовы будем стартовать. Конечно, по большей части сахар будет тростниковый, но по крайней мере не будет проблем, которые мы видели в прошлом году. В меморандумах прописана максимальная цена в 460 тенге - это цена, которая сегодня есть у нас на прилавках", - проинформировал он.



