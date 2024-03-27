Саткалиев прокомментировал возможную угрозу транспортировке казахстанской нефти по КТК  

Фото: admnvrsk.ru

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал информацию западных СМИ о возможных препятствиях в работе Каспийского трубопроводного консорциума, по которому транспортируется казахстанская нефть, из-за российско-украинского конфликта.





Саткалиев напомнил, что на сегодня мощности расширены для транспортировки более чем 85 млн тонн, и подчеркнул, что по КТК заключены договоры с собственниками нефти, которыми являются крупнейшие международные компании, такие как Eni, Total, Сhevron, ExxonMobil. И они в первую очередь заинтересованы в стабильной работе данного трубопровода.









Понятно, что международные потребители, в том числе европейские, в первую очередь заинтересованы в стабильной работе этого трубопровода. Мы находимся на связи с посольствами европейских государств, с нашими коллегами из Российской Федерации по обеспечению стабильной работы КТК. Соответствующие консультации по дипломатическим каналам идут и с украинской стороной", - сказал глава Минэнерго.





В ходе пресс-конференции министр также ответил на вопрос о поставках электроэнергии из соседних стран в случае ее дефицита. В частности, Казахстан готов рассмотреть импорт электроэнергии из Туркменистана.





Мы будем исходить из наших потребностей, из графика наших ремонтов. То есть мы в целом готовы рассмотреть предложения наших туркменских коллег и по газу, и по электроэнергии - в зависимости от коммерческой привлекательности для наших потребителей", - сообщил Алмасадам Саткалиев.





Он отметил, что в целом Туркменистан имеет возможность поставки электроэнергии. В настоящее время уже осуществляется экспорт туркменской электроэнергии в Республику Кыргызстан.





По словам министра, официальной оферты еще нет. Есть вероятность, что компаниям "КазМунайГаз" и KEGOC будет поручено проработать реализацию этого предложения.