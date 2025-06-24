Сенаторы одобрили новые ставки НДС, но со своими поправками

Во время обсуждения Налогового кодекса к депутатам обращались представители бизнеса, несогласные с некоторыми позициями закона

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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената внесли поправки в Налоговый кодекс и вернули его в мажилис на доработку, - Депутаты сената внесли поправки в Налоговый кодекс и вернули его в мажилис на доработку, сообщает пресс-служба верхней палаты.





В сообщении сената подчеркивается, что положения Налогового кодекса напрямую влияют на инвестклимат и развитие бизнеса в стране, а значит отражаются и на благополучии, и на качестве жизни граждан.





Председатель сената Маулен Ашимбаев рассказал, что во время обсуждения кодекса к депутатам обращались представители бизнеса, несогласные с некоторыми позициями закона. В палате состоялись серьезные дискуссии по вопросам создания условий для инвесторов, а также эффективности предлагаемых механизмов их привлечения и сопровождения.





Ашимбаев добавил, что комитеты сената совместно с госорганами, предпринимателями и экспертами провели очень интенсивную и напряженную работу над каждой предложенной нормой. При этом была обеспечена полная открытость этих обсуждений.





Итогом этой большой работы стала выработка новых предложений и поправок, призванных снизить возможные негативные последствия отдельных положений кодекса, а также создать более благоприятные условия для ведения бизнеса в Казахстане.





Таким образом, сенаторы, концептуально поддержав кодекс, предложили новую редакцию его отдельных статей. В частности:





Предложено введение прогрессивного налогообложения для фермерских хозяйств: доходы свыше 230 000 МРП будут облагаться по ставке 15%;

Установлена льгота по ИПН для граждан, получающих дивиденды от сделок с ценными бумагами на KASE (наравне с МФЦА);

Освобождены от НДС операции с платежными карточками, чтобы избежать удорожания банковских транзакций и сбоев в международных расчетах;

Акциз на предметы роскоши (автомобили, суда, самолеты) будет взиматься не только при импорте, но и при продаже внутри страны. Плательщиками станут только физические лица;

Сохранена льгота по доходам нерезидентов от операций с гособлигациями, во избежание оттока инвестиций с рынка ГЦБ;

Закреплено, что все ухудшающие положения по налогам могут вступать в силу только с 1 января 2026 года;

Введен механизм приостановки электронных счетов-фактур в случае игнорирования уведомлений по камеральному контролю;

Обороты предприятий, где работают люди с инвалидностью (не менее 10 сотрудников), освобождаются от НДС;

Установлена ставка НДС 10% для отечественных печатных изданий;

Сохранены действующие ставки за негативное воздействие на окружающую среду для объектов жизнеобеспечения;

Имущество, безвозмездно переданное КФХ, не будет считаться налогооблагаемым доходом;





С этими и другими поправками кодекс и сопутствующий закон возвращены в мажилис.





Напомним, в конце апреля мажилисмены одобрили во втором чтении новый Налоговый кодекс, в котором предложенная правительством ставка НДС 20% была снижена до 16%. Также был повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге.



