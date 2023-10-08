Смаилов поручил развивать горнодобывающую отрасль в ВКО

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Усть-Каменогорск. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области поручил развивать горнодобывающую отрасль, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области поручил развивать горнодобывающую отрасль, сообщила пресс-служба правительства.





По его словам, на горно-металлургический комплекс приходится около 70% всей промышленности региона. Как отметил глава государства в своем послании народу, республике предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором. Одной из приоритетных задач при этом должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов.





В условиях роста производства электромобилей актуальными являются разведка и добыча металла лития. На государственном балансе ВКО числятся 6 месторождений в Уланском и Шемонаихинском районах и окраине Усть-Каменогорска. Неразведанных запасов еще больше. Поблизости находятся китайский и другие азиатские рынки, являющиеся одними из его основных потребителей. Для использования данных возможностей акимат должен активно привлекать инвесторов в разработку месторождений", - сказал Алихан Смаилов.





Премьер-министр подчеркнул, что развитие экономики ВКО в первую очередь связано с горнодобывающей отраслью, при этом большой потенциал есть также в сферах энергетики, АПК, логистики и туризма.





Он отметил, что в регионе развита гидроэнергетика, которая является одним из возобновляемых источников энергии. При этом с 1 июля были существенно увеличены предельные аукционные цены на закуп электроэнергии у гидроэлектростанций. В этой связи премьер-министр указал, что для увеличения маневренной мощности в энергосистеме акимату совместно с собственниками нужно принять меры по модернизации действующих гидроэлектростанций, а также строительству новых объектов.





Для удовлетворения локального потребления электроэнергии и снижения издержек по потерям на линиях электропередачи необходимо активно реализовывать проекты по строительству малых гидроэлектростанций по примеру "Тургусун-1" в Алтайском районе", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Как отметил премьер-министр, правительство ежегодно выделяет значительное финансирование для поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. Только для аграриев области в этом году из бюджета выделено 43 млрд тенге, в том числе 26 млрд тенге в виде субсидий.





Мы будем и дальше оказывать содействие в реализации проектов АПК. Однако хочу отметить, что бюджетные средства должны использоваться максимально эффективно. Приоритет следует отдавать проектам с наилучшей отдачей", - указал он.





В частности, требуется активизировать работу с предпринимателями по реализации комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ.





В настоящее время у нас для строительства таких хранилищ предусмотрена инвестиционная субсидия до 50%. То есть данной сфере со стороны государства оказываются существенные меры поддержки. Необходимо обратить на это внимание и усилить координационную работу", - отметил премьер-министр.





Глава правительства также остановился на вопросе региональных гидротехнических сооружений. В ВКО сосредоточено 40% водоемов республики и имеется 85 тысяч га орошаемых земель. Вместе с тем вызывает опасения неудовлетворительное техническое состояние Уйденинского, Кандысуского и Орта-Теректинского водохранилищ, которые обеспечивают подачу воды на поля сельскохозяйственных формирований.





Акимату совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации необходимо ускорить разработку технической документации по их реконструкции", - потребовал Алихан Смаилов.





Наряду с этим премьер-министр подчеркнул, что выгодное географическое расположение региона способствует развитию транспортно-логистических маршрутов. Уже реализуются проекты по реконструкции автодорог Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск протяженностью 768 км и Майкапчагай - Калбатау протяженностью 415 км. В перспективе планируется реконструкция трасс Усть-Каменогорск - Семей протяженностью 195 км и Усть-Каменогорск - граница Российской Федерации протяженностью 130 км.





Смаилов также заострил внимание на вопросах прохождения отопительного сезона. Он напомнил, что правительством были приняты оперативные меры по выделению средств на ремонт и модернизацию местных теплоисточников и теплосетей.





Переходя к вопросу развития туризма, Смаилов высказался о достопримечательности мирового уровня - Катон-Карагайском национальном природном парке.





Объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с тем существующая гостевая инфраструктура не может полностью обеспечить необходимый уровень сервиса", - сказал глава правительства.





По его словам, есть проблемы и с транспортной доступностью. В частности, требуется завершить реконструкцию автомобильной дороги Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи. Кроме того, для увеличения потока туристов нужно закончить ремонт трассы Усть-Каменогорск - Алматы протяженностью 1013 км.





В заключение премьер-министр отметил необходимость ускорить реализацию ряда затянувшихся проектов. В их числе запуск специализированного центра обслуживания населения и строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище.



