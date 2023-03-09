08.03.2023, 17:34 6621
СМИ: добыча нефти на Тенгизе сокращена из-за остановки технологической линии
Производственная деятельность на этой установке будет возобновлена после завершения работ по техническому обслуживанию
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Атырау. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча на одном из крупнейших в Казахстане месторождений Тенгиз сокращена из-за остановки одной из шести установок подготовки нефти, сообщил Bloomberg во вторник вечером со ссылкой на уведомление оператора проекта "Тенгизшевройл".
Тенгизшевройл" временно вывел из эксплуатации одну из шести технологических линий для проведения работ по техническому обслуживанию, сообщает Kapital.kz со ссылкой на портал "Интерфакс".
Производственная деятельность на этой установке будет возобновлена после завершения работ по техническому обслуживанию", - сказал представитель "Тенгизшевройл", добавив, что компания не комментирует уровень текущей добычи.
В начале февраля на месторождении уже происходило снижение добычи на Тенгизе в результате незапланированного ремонта установки на одной из шести технологических линий, информирует издание.
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09.03.2023, 09:28 1406
Более 1 млрд тенге долгов по зарплате выплатили казахстанцам
Защищены права 7,9 тысячи работников
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года госинспекторами труда защищены права почти 8 тысяч работников. Выплачено 1,3 млрд тенге долгов по зарплате, передает корреспондент агентства.
По состоянию на 1 марта т.г. государственными инспекторами труда на 175 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 10 тысячами работников на сумму более 1,7 млрд тенге. Руководителям данных предприятий было выдано 189 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 24,6 млн тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 7,9 тысячи работников. Им выплачено 1,3 млрд тенге.
08.03.2023, 20:46 5551
Казахстан намерен увеличить прокачку нефти по КТК
Фото: cpc.ru
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует нарастить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму с более чем 50 миллионов тонн до 60 миллионов тонн в 2023 году, заявил министр энергетики страны Булат Акчулаков на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
Мы доставили по КТК более чем 50 миллионов тонн сырой нефти. В этом году наша цель доставить около 60 миллионов тонн сырой нефти для наших клиентов по всему миру", - цитирует РИА Новости главу Минэнерго Казахстана.
Акчулаков также сообщил о планах страны увеличить нефтедобычу до 2 млн баррелей в сутки к концу 2024 года.
Конец двадцать четвертого года, но Тенгиз заканчивает расширение. Там 40 миллионов только Тенгиз будет давать", - уточнил он сроки увеличения добычи.
Напомним, в 2022 году более 80% экспорта нефти пришлось на нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума.
06.03.2023, 12:54 20766
Казахстан в межсезонье будет покупать лук у Таджикистана
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация во главе с первым вице-министром торговли и интеграции РК Арманом Шаккалиевым и представителями регионов побывала с рабочей поездкой в Таджикистане. В результате стороны подписали соглашение о поставках раннего лука из Таджикистана в Казахстан в межсезонье, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан.
Как рассказали в Минторговли РК, основной темой переговоров стало обеспечение казахстанского рынка необходимой плодоовощной продукцией в период предстоящего межсезонья, когда запасы местных овощей заканчиваются и появляется потребность в их импорте.
Как отметил Арман Шаккалиев, на сегодняшний день торгово-экономические отношения между двумя странами переживают качественный подъем. Так, товарооборот между Казахстаном и Таджикистаном в 2022 году составил 1,4 млрд долларов. Объем экспорта из Казахстана в Таджикистан увеличился на 9,7% и достиг 877,6 млн долларов.
Стороны договорились и дальше развивать и укреплять сотрудничество в сфере торговли.
Ранее глава Минторговли поручил увеличить объемы разбронирования овощей из стабфондов.
В январе среди овощей заметный годовой рост показали цены на репчатый лук (сразу на 62,4%, до 143 тенге).
В январе был введен трехмесячный запрет на экспорт лука из РК для предотвращения массового вывоза овоща и стабилизации цены на него.
04.03.2023, 18:36 44031
Глава Минторговли поручил увеличить объемы разбронирования овощей из стабфондов
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативное совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары состоялось сегодня под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина. Об этом сообщили в пресс-службе Минторговли.
Серик Жумангарин отметил, что за прошедшую неделю темп роста цен на овощную группу замедлился, но не остановился, это свидетельствует о том, что на рынок из стабфондов выпустили недостаточно социально значимых товаров.
Поручаю акиматам не держать запасы на складах и выпустить их на рынок в большем объеме, увеличив количество торговых объектов, в которых реализуются овощи", - обратился Жумангарин к руководителям акиматов.
Как озвучил в ходе совещания исполняющий обязанности председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков, сегодня, по данным регионов, в оборот направлено 56,2 тысячи тонн овощей из запасов. Из них на сегодня уже реализовано 18,4 тысячи тонн, в том числе лука - 4,9 тысячи тонн, капусты - 2,8 тысячи тонн, картофеля - 7,0 тысячи тонн, моркови - 3,6 тысячи тонн. За прошедшую неделю снизились цены на морковь на 0,6%, гречку - 0,5%, сахар - 0,3%, подсолнечное масло и куриное мясо - 0,2%.
Также Айдар Абилдабеков информировал о работе региональных комиссий по выявлению посреднических схем. С начала года наблюдается положительная динамика работы комиссий в Алматы и Шымкенте.
За последнюю неделю в Атырауской области региональной комиссией достигнута договоренность с ТОО "Атырау ПробСнаб" о снижении оптовой цены на сливочное масло на 60%. В Костанайской области с крупными производителями заключены договоры о прямых поставках в крупные супермаркеты региона, в результате чего исключены посредники. В Жамбылской области в ходе анализа поставщиков социально значимых продуктов питания путем опроса был выявлен непродуктивный посредник, реализующий капусту. Теперь здесь проводится работа по заключению договора прямых поставок овощей.
Как сообщалось ранее, годовая инфляция в Казахстане за февраль выросла до 21,3%. Цены на продукты выросли на 26,2%. Заметнее всего выросли цены на овощи. В феврале лук репчатый подорожал на 28,5%, помидоры - на 17%, капуста белокочанная - на 10,9%, огурцы - на 9,8%, свекла - 5,4%, перец сладкий - на 4,7%.
04.03.2023, 09:13 50166
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость страны", - говорится в сообщении.
В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Также аналитики отмечают проводимую правительством эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса.
По мнению аналитиков агентства, устойчивый рост в ненефтяном секторе будет также поддерживаться принимаемыми мерами по привлечению иностранных инвестиций.
В целом S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,1% в 2023 году и в среднем около 4% в 2023-2026 годах.
Правительство РК продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности.
Дополнено. 04.03.2023, 11.50
По данным Нацбанка РК, данное решение, в первую очередь, обусловлено значительными объемами накопленных резервов и фискальной устойчивостью, которые нивелируют риски, возникающие в случае перебоев на Каспийском трубопроводном консорциуме.
S&P положительно оценило совместные усилия Национального банка и Министерства финансов по построению кривой доходности в тенге в целях повышения ликвидности на локальном вторичном рынке облигаций. S&P также подчеркнуло повышение прозрачности на валютном рынке, которое связано с опубликованием Национальным банком объемов продажи валюты из Национального фонда.
Рейтинговое агентство отметило рост экономики Казахстана в 2022 году на 3,2% в годовом выражении благодаря росту в таких секторах, как строительство, информация и связь, торговля, транспорт и производство. По прогнозам экспертов S&P рост экономики может составить 4% в годовом выражении в течение ближайших 3 лет.
В среднесрочной перспективе суверенный рейтинг страны может быть пересмотрен в сторону повышения при совершенствовании бюджетной политики, что позволит замедлить динамику роста долговой нагрузки и обслуживания долга.
Фактором улучшения также может стать повышение эффективности денежно-кредитной политики, умеренная инфляция, дальнейшая приверженность плавающей курсовой политике и снижение долларизации экономики.
При этом, по мнению S&P, значительное сокращение экспорта казахстанской нефти в течение длительного времени, ослабление внешней позиции экономики и увеличение бюджетного дефицита может привести к понижению кредитного рейтинга Казахстана.
03.03.2023, 20:46 58511
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Теперь стороны будут прорабатывать вопросы выделения и резервирования под строительство МЦПК земельных участков по 50 га от каждой
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Шымкент. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия". Соответствующий протокол подписали 2 марта в Шымкенте заместители премьер-министров Казахстана и Узбекистана Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Локация Международного центра промышленной кооперации определена в районе международных (многосторонних) пунктов пропуска "Атамекен" (РК) - "Гулистан" (РУ). Теперь стороны будут прорабатывать вопросы выделения и резервирования под строительство МЦПК земельных участков в размере по 50 га от каждой.
Также протоколом закреплена договоренность в срок до 15 марта 2023 года обменяться перечнями потенциальных проектов для размещения на территории МЦПК.
Казахстанское и узбекское торговые ведомства как кураторы проекта договорились в месячный срок согласовать вопросы распространения действия "зеленого" коридора для перемещения товаров и грузов, производимых на территории МЦПК, а также определить льготы и преференции, действующие на территории МЦПК на паритетной основе.
Кроме того, Казахстан и Узбекистан актуализировали дорожную карту по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанную в рамках визита президента РК в Узбекистан в декабре 2022 года.
Во время второго заседания рабочей группы по мониторингу за ходом реализации кооперационных проектов и проведению системной работы по замещению импорта, прошедшего 2 марта в Шымкенте, заместители премьер-министров двух стран Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев согласовали обновленный документ.
Актуализированная дорожная карта предполагает создание кластера по глубокой переработке казахстанского зерна до 1 млн тонн и реализацию проекта по рафинации растительного масла на территории создаваемого МЦПК "Центральная Азия".
Кроме того, инвестиционный пул пополнился тремя проектами, призванными возродить и дать импульс развитию текстильной промышленности на территории Шымкента и Туркестанской области. Речь идет о запуске простаивающих текстильных фабрик в Шымкенте мощностью 18 000 тонн хлопка-волокна в год, создании здесь же текстильного комплекса мощностью 5500 тонн хлопка-волокна в год и совместного предприятия для организации текстильного кластера в Туркестанской области с поэтапным запуском до 2026 года.
Также стороны договорились всесторонне проработать вопрос открытия филиалов Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета и Южно-Казахстанского университета имени М. Ауезова в Чирчике (Узбекистан).
Ранее в Шымкенте состоялась неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.
03.03.2023, 12:40 67656
На треть увеличились инвестиции в АПК Казахстана за год
Половина инвестиций в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2023 года пришлась лишь на Северо-Казахстанскую (9,8 млрд тенге) и Акмолинскую (5,1 млрд тенге) области
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Объем инвестиций в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь текущего года достиг 29,4 млрд тенге - сразу на 36,3% больше в стоимостном выражении по сравнению с январем 2022 года (реальный рост физического объема - на 33,7%).
В целом за 12 месяцев 2022 года объем инвестиций в АПК составил 853,5 млрд тенге - на 10,4% больше в деньгах, чем за январь-декабрь 2021-го (реальный рост - на 6,7%), информирует finprom.kz.
По данным аналитиков, в региональном разрезе половина инвестиций в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2023 года пришлась лишь на Северо-Казахстанскую (9,8 млрд тенге) и Акмолинскую (5,1 млрд тенге) области. Значительные объемы пришлись также на Костанайскую (3,8 млрд тенге), Павлодарскую (3,1 млрд тенге) и Алматинскую (2,8 млрд тенге) области.
Практически весь объем инвестиций в АПК совокупно пришелся на растениеводство, животноводство, охоту и предоставление услуг в этих областях. Из них на выращивание сезонных культур было направлено 18 млрд тенге - на 32% больше в деньгах, чем годом ранее (ИФО - 129,5%). Следом идет животноводство: 8,9 млрд тенге, рост по сравнению с январем 2022 года - на 36,6% (ИФО - 134,1%).
Значительный объем инвестиций пришелся также на смешанное сельское хозяйство: 2,3 млрд тенге.
Объем инвестиций в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйств за счет собственных средств предприятий в январе 2022 года составил 21,8 млрд тенге. На небанковские заемные средства пришлось 4,9 млрд тенге, на кредиты банков - 2,7 млрд тенге", - информируют обозреватели.
Также сообщается, что среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в сфере АПК одна из самых низких среди всех отраслей в РК. Так, за январь-декабрь 2022 года она составила 189,1 тысячи тенге. Для сравнения: средняя заработная плата в целом по РК за аналогичный период достигла 308 тысяч тенге. При этом покупательная способность заработной платы в сфере АПК выросла на 9,7%, в то время как в среднем по РК - на 7,7%.
Напомним, аграриям выделят 413 тысяч тонн дизтоплива на весенние полевые работы.
03.03.2023, 11:16 70126
Строительство на 76 объектах приостановили в Астане из-за нарушений
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На территории города Астаны без разрешительных документов велось строительство на 96 строительных объектах, информирует пресс-служба столичного акимата.
Рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов МЖК не только выявляет факты самовольной застройки, но и оказывает всестороннюю помощь застройщикам, которые не имеют разрешительных документаций. Таким образом, из 96 объектов 20 организаций получили все разрешительные документы на строительство", - сообщили в ведомстве.
На сегодняшний день выявлено 76 строительных объектов, строительство которых осуществляется без разрешительных документов. В их числе: ТОО "Mars Project", ТОО "Aiz Kurylys", ТОО "Русалдинг Line", ТОО "Билдинг компани", ТОО "Expert Consulting Agency Kazakhstan", ТОО "Тауекел Инжиниринг", ТОО "Global Millennium", ТОО "Handan-Astana", ТОО "Oreol-Group" и т.д.
Все субъекты, выполняющие строительство без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ. Также по 20 объектам (из 76), осуществляющих строительство без соответствующего права на землю, будут инициированы исковые заявления по демонтажу в судебные органы.
В случае выявления новых объектов строительства МЖК без разрешительных документов данные объекты будут признаны самовольным строением и демонтированы.
Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем в целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый черный список застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.
Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:
1) получения гарантии единого оператора жилищного строительства;
2) участия в проекте банка второго уровня;
3) привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).
В случае если с вами заключили сделку в обход действующего закона, просим обращаться в уполномоченный орган ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны", расположенный по адресу г. Астана, улица Бейбитшилик, 9, кабинет 324", - добавили в акимате.
Напомним, аким столицы Женис Касымбек обещал максимально препятствовать точечной застройке города.
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