КТЖ и SPG договорились о совместном развитии контейнерных сервисов и цифровых продуктов

Стороны изучат возможность совместного использования маршрутов через Казахстан, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута

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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "ҚТЖ" и крупнейший портовый оператор КНР Шаньдунская портовая группа (Shandong Port Group, SPG) будут совместно развивать мультимодальные контейнерные сервисы и цифровые продукты в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве, сообщает пресс-служба КТЖ.





Документом предусмотрено сотрудничество в сфере развития цифровых транспортно-логистических сервисов, портовых и терминальных услуг, а также развитие морских перевозок, в том числе морского звена на Каспийском и Черном море.





Кроме того, стороны изучат возможность совместного использования маршрутов через Казахстан, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута, для создания регулярных контейнерных сервисов.





В рамках встречи участникам была презентована концепция проекта - торгово-логического хаба в Алматинской агломерации, который свяжет торговую логистику Китая, Центральной Азии, стран Кавказа, ЕАЭС и Ближнего Востока.



