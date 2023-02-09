Сразу на 88% вырос экспорт угля из Казахстана в денежном выражении

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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-ноября 2022 года Казахстан экспортировал 27,2 млн тонн каменного угля на сумму $836,9 млн. Рост в натуральном выражении составил всего 2,2%, однако в денежном - сразу 87,6%.





По информации energyprom.kz, в страны СНГ отправили 18,7 млн тонн угля - на 11,9% меньше, чем годом ранее. Основным направлением для экспорта из РК здесь стала Россия, которая завезла 17,2 млн тонн угля - практически столько же, сколько и годом ранее (причем в деньгах поставки сократились на 3,7%). В тройке ключевых импортеров казахстанского угля также оказались Кыргызстан и Узбекистан.





В остальные страны миры экспортировали 8,5 млн тонн угля - на 58,1% больше, чем в предыдущем году. В денежном выражении объем экспорта вырос в 6,3 раза, до $572,4 млн. Здесь основными импортерами казахстанского угля стали Швейцария, Польша и Кипр.





Согласно данным аналитиков, за январь-декабрь 2022 года в РК добыли 118 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат, - на 2% больше, чем годом ранее.





90,5% всего объема добычи традиционно пришлось на два ключевых региона - Павлодарскую и Карагандинскую области. В Павлодарской области добыли 68,4 млн тонн угля, на 2,2% больше, чем годом ранее, в Карагандинской - 38,3 млн тонн угля, минус 2,5% за год.





Добыча каменного угля составила 108,1 млн тонн - на 1,3% больше, чем за январь-декабрь 2021-го. В том числе добыча коксующегося угля составила 7,6 млн тонн, сократившись за год на 16,4%, энергетического - 17,9 млн тонн, плюс сразу 14,9% за год.





Добыча бурого угля (лигнита) выросла на 16,9%, до 5,8 млн тонн, угольного концентрата - на 2,5%, до 4,1 млн тонн.





Внутри страны цены на уголь по итогам декабря прошлого года выросли на 9,3% в годовой динамике. Наибольший рост цен ощутили жители Улытауской области: на 59,6% за год. Следом идут Северо-Казахстанская (плюс 23,5%) и Актюбинская (плюс 22,8%) области. Наименьший рост цен был зарегистрирован в Кызылординской области: всего на 1,3%. В Западно-Казахстанской области цены остались на уровне декабря 2021 года", - поделились обозреватели.



