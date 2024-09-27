26.09.2024, 11:01 63471
Срок действия норм техрегламента ЕАЭС по транспортировке природного газа продлят по инициативе Казахстана
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники заседания совета Евразийской экономической комиссии одобрили продление сроков переходных положений техрегламента ЕАЭС "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и использованию", сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Предложение было инициировано казахстанской стороной, которую на совете возглавил вице-премьер Серик Жумангарин. Нормы техрегламента, принятого в 2018 году, устанавливали переходный период до 1 января 2025 года на производство и выпуск в обращение природного газа без проведения оценки соответствия и маркировки", - проинформировали в пресс-службе.
По информации правительства, для того чтобы привести в соответствие с установленными техрегламентом требованиями природный газ, добываемый ТОО "Тенгизшевройл", предприятию потребуется значительные временные и капиталоемкие вложения.
Это обусловлено необходимостью провести существенные модификации действующего заводского оборудования. И эти работы могут проводиться только в период плановых капитальных ремонтов, общая продолжительность которых составляет около 10 лет. В то же время на территории месторождения Тенгиз реализуется проект по строительству газосепарационного комплекса мощностью по переработке 9,1 млрд кубических метров сухого газа. И продукт этого завода будет соответствовать требованиям техрегламента ЕАЭС к безопасности природного газа для транспортировки", - заверили в пресс-службе.
Подчеркивается, что соответствующее решение о продлении сроков переходных положений до 2030 года будет принято коллегией ЕЭК.
Это обеспечит бесперебойную деятельность ТШО, имеет большую значимость для экономики и энергетической безопасности страны", - добавили в правительстве.
Напомним, в прошлом году стало известно, что Казахстан намерен привлечь $37,3 млрд инвестиций в рамках плана развития крупнейших нефтегазовых проектов.
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26.09.2024, 17:17 48206
Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Костанай. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем государственной поддержки казахстанских аграриев увеличат до 1,3-1,4 трлн тенге, сообщает пресс-служба правительства страны.
Это очень большие деньги. И, помогая фермерам, мы будем выставлять встречные обязательства. Их мы сейчас разрабатываем, но если говорить в общем, то это соблюдение агрономии, внесение удобрений, использование продуктивных семян, обновление техники. Земля должна работать на благо страны. Ни у кого уже нет сомнений, что в этом году мы получим хороший урожай, около 20 млн тонн, но в будущем благодаря исполнению всех этих требований такой объем должен стать обычным ожидаемым показателем", - подчеркнул вице-премьер Серик Жумангарин в ходе встречи с фермерами Костанайской области.
Вице-премьер отметил, что аграрии в регионах заявляли, что в начале нового года цены на многие необходимые товары вырастают, поэтому доступные средства на весенние работы по программе "Кендала" было бы желательно получать уже осенью.
В ноябре-декабре текущего года мы начнем этот процесс. Увеличим объем льготного финансирования по большому проекту под 2,5% годовых на следующий год, то есть со 100 млрд до 200 млрд тенге и добавим еще 8 новых направлений для кредитования. Это мясное животноводство, промышленные тепличные комплексы, фруктохранилища, рыбоводные, рыбоперерабатывающие хозяйства, производство упаковки, глубокая переработка и другие", - добавил Серик Жумангарин.
Напомним, в Казахстане на поддержку отрасли сельского хозяйства в 2023 году было направлено порядка 1,2 трлн тенге.
26.09.2024, 15:43 52181
Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане
В 2023 году в стране открылось около 4 тыс. российских компаний
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Москва. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев в ходе бизнес-диалога "Казахстан - вектор возможностей" назвал Россию безусловным лидером по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане.
Россия - безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. На сегодняшний день в нашей стране находится свыше 28 тыс. компаний с российским участием. Почти 4 тыс. из них открылись в прошлом году", - цитирует Абаева ТАСС.
Посол отметил, что республика остается привлекательным реципиентом для иностранных инвестиций и безусловным лидером по данному показателю в Центральной Азии.
В текущем году в Казахстан было привлечено не менее $24-25 млрд", - добавил он.
Ранее сообщалось, что валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан в первом полугодии текущего года достиг $2,9 млрд - на 88% больше, чем годом ранее.
26.09.2024, 12:31 58746
До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан
Сегодня через Казахстан в Узбекистан поступает около 3 млрд кубометров газа ежегодно
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До 11 миллиардов кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Республику Казахстан в Узбекистан, сообщил на площадке конференции KIOGE в Алматы заместитель председателя правления по экономике и финансам QazaqGaz Акан Айдын.
В перспективе планируется доведение транзита до 22 миллиардов. На сегодняшний день уже в текущем режиме параллельно проводя ремонт, мы хотим транспортировать порядка 6 миллиардов кубов газа", - цитирует sputnik.kz Акана Айдына.
Сообщается, что сегодня через Казахстан в Узбекистан поступает около 3 миллиардов кубометров газа ежегодно.
Также зампред правления QazaqGaz рассказал о магистральном газопроводе Бухара - Урал, построенном в 1965 году. Отмечается, что газопровод до сих пор является одним из важнейших.
По нему сейчас транспортируется часть газа из Российской Федерации в Кыргызстан. Годовая мощность транзита в Кыргызстан порядка 500 миллионов кубов, но ожидается, что транзитный потенциал будет наращиваться до 1,5 миллиарда кубов в год", - сообщил Акан Айдын.
Спикер отметил, что по крупнейшей транзитной системе АГП транспортируется газ из Туркменистана в Китай. Его проектная мощность порядка 55 миллиардов кубов газа в год.
В 2023 году мы протранспортировали порядка 44 миллиарда кубов газа - это подтверждение, что транзитный бизнес является достаточно интересным с точки зрения долгосрочных инвестиций, потому что труба работает стабильно", - добавил он.
Ранее в Минэнерго назвали объем транзита российского газа через территорию Казахстана.
26.09.2024, 12:00 60526
АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6%
В 2025 году темпы экономического роста центральноазиатской страны ускорятся до 5,1%
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Азиатский банк развития снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Казахстана на 2024 год с 3,8% до 3,6%, сообщает пресс-служба банка.
В текущем году прогнозируется рост валового внутреннего продукта Казахстана на 3,6%, что несколько ниже апрельского прогноза банка на уровне 3,8%. Ожидается, что в 2025 году темпы экономического роста центральноазиатской страны ускорятся до 5,1%", - проинформировали в банке.
По данным банка, в первой половине 2024 года налоговые поступления снизились на фоне сокращения доходов от нефтяных пошлин и налога на добавленную стоимость по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Отмечается, что снижение налоговых поступлений было компенсировано более высокими трансфертами из Нацфонда, при этом правительство использовало три четверти запланированных годовых трансфертов за этот период. Конвертация валютных поступлений НФРК центральным банком в национальную валюту для удовлетворения запросов правительства на трансферты частично привела к укреплению нацвалюты.
Несмотря на положительные перспективы экономического роста Казахстана в среднесрочном периоде, необходимо решение вызовов фискальной политики для обеспечения устойчивого и инклюзивного экономического роста страны", - заявил директор представительства АБР в Казахстане Утсав Кумар.
Также сообщается, что инфляция замедлилась до 8,9% в первые 7 месяцев 2024 года по сравнению с 17,2% в прошлом году.
Прогнозируется, что она замедлится до 6,1% в 2025 году на фоне жесткой монетарной политики и стабильного обменного курса, обеспеченного значительными валютными резервами и доходами от экспорта сырьевых товаров. Совокупные резервы НФРК и центрального банка превысили 100 миллиардов долларов по состоянию на июнь 2024 года", - добавили в пресс-службе.
Ранее Нацбанк опубликовал прогнозы аналитиков по инфляции и ВВП в 2025 и 2026 годах.
25.09.2024, 15:00 97541
Казахстан и КНР планируют увеличить грузопоток в Европу по ТМТМ до двух тысяч контейнерных поездов в год
Стороны увеличат объем перевозки по ТМТМ в 2025 -2026 годах до 600 контейнерных поездов каждый год, в 2027 году - до 1000 и в 2029 году - до 2000
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве транспорта Казахстана прошло первое заседание рабочей группы по перевозкам грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, сообщили в пресс-службе Минтранса РК.
В ходе заседания стороны обсудили и согласовали прогнозируемые объемы грузопотока из Китая по ТМТМ сообщением Китай - Европа и в обратном направлении до конца 2029 года. Таким образом, совместными усилиями стороны увеличат объем перевозки по ТМТМ в 2025-2026 годах до 600 контейнерных поездов каждый год, в 2027 году - до 1000 и в 2029 году - до 2000.
Кроме того, казахстанской стороной будут приняты меры по обеспечению соответствующей инфраструктуры в отечественных портах для своевременной перевозки контейнеров и недопущения задержек в соответствии с ростом количества транзитных контейнерных поездов. Прогнозируется, что в 2025 году будет осуществляться перевалка не менее 50 тыс. стандартных контейнеров в год, 2026-2029 годах перевалка не менее 85 тыс. контейнеров в год.
Сегодня нами активно проводится работа для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. За 2023 год объем перевозок составил 2,76 млн тонн грузов, что на 65% выше 2022 года (1,7 млн тонн). На казахстанском участке маршрута ведется работа по реализации ряда проектов, как строительство вторых путей ж/д участка Достык - Мойынты, обводной ж/д линии "Алматы", новой железнодорожной линии Дарбаза - Мактарал между Казахстаном и Узбекистаном. Также принимаются меры по наращиванию потенциала морских портов Актау и Курык. В порту Актау будет построен "Контейнерный хаб", что позволит увеличить объем перевозок до 300 тысяч ДФЭ в год дополнительно. В порту Курык в текущем году будет запущен зерновой терминал. Ведется строительство многофункционального терминала "Саржа". Для обеспечения достаточной глубины для захода судов в 6 метров в 2024 году проводится дноуглубление порта Курык. Аналогичные работы проведем и в порту Актау. Эти меры позволят увеличить пропускную способность портов Казахстана до 30 млн тонн в год (+10 млн тонн)", - отметила казахстанская сторона.
Обеими сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений в сфере транспорта и развития транспортной инфраструктуры.
25.09.2024, 14:01 99241
В Минэнерго назвали объем транзита российского газа через территорию Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году транзит российского газа через Казахстан составил 1,28 млрд кубометров, за январь-август текущего года - 3,47 млрд кубометров, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Как рассказал глава Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев, значительная часть экспортных объемов казахстанской нефти транспортируется транзитом через Россию (КТК, трубопроводы Атырау - Самара и Махачкала - Новороссийск). Эти маршруты транспортировки обеспечивают высокие показатели доходности для казахстанских нефтедобывающих компаний.
При этом он отметил, что со стороны европейских потребителей есть запрос на увеличение поставок нефти из Казахстана.
Тут потребуется как согласие российской стороны по транзиту, так и согласие наших нефтедобывающий компаний осуществлять поставку в данном направлении", - подчеркнул Саткалиев.
Кроме того, с 2023 года Казахстан осуществляет поставку нефти по дополнительным маршрутам, это Азербайджан и Германия. В рамках развития данных маршрутов в соответствии с подписанным соглашением между КМГ и СОКАР по транзиту нефти через Азербайджан была обеспечена договоренность по транспортировке казахстанской нефти через БТД в объеме 1,5 млн тонн в год, по итогам которой объем прокачки составил порядка 1 млн тонн нефти.
По итогам переговоров азербайджанская сторона выразила готовность об увеличении объемов по принятию казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год. По фактическим данным, за 8 месяцев 2024 года по данному маршруту транспортировано 0,9 млн тонн", - рассказал министр.
Также были проведены переговоры с Германской стороной по поставке нефти на завод Шведт в объеме 1,2 млн тонн в год. Фактический объем поставок за 8 месяцев этого года составил 1028 тонн.
25.09.2024, 13:47 101251
Комплекс подготовки нефти и газа на Кашагане остановят на 38 дней
Фото: kvb.kz
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Актау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с капитальным ремонтом на месторождении Кашаган запланирована остановка комплекса подготовка нефти и газа с 3 октября на 38 календарных дней, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
Сроки капитального ремонта учтены в балансе газа Республики Казахстан, в случае нехватки газа для обеспечения внутреннего рынка в период капитального ремонта газ будем импортировать из соседних стран", - добавили в пресс-службе.
Что касается экспорта газа, в Минэнерго сообщили, что АО "НК "QazaqGaz" уже выполнены обязательства по поставке газа в КНР в годовом объеме.
Ранее сообщалось, что Атырауский НПЗ с 1 октября остановится на плановый ремонт.
25.09.2024, 12:47 65111
Приоритеты Казахстана в развитии энергетики и газохимии перечислил глава Минэнерго
Энергетический сектор является основой социально-экономической стабильности на местном, региональном и глобальном уровнях
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Одним из приоритетов для Казахстана в краткосрочном и долгосрочном масштабе является глубокая переработка углеводородов, а именно - развитие нефтехимии, заявил на выставке KIOGE-2024 министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Он напомнил, что в стране уже запущены два завода по производств полипропилена и полиэтилена.
В целом государственная поддержка потенциальных проектов в этой сфере предусматривает всю необходимую инфраструктуру и налоговые преференции, включая 0% по налогу на землю, имущество, добавленную стоимость и таможенные пошлины", - рассказал Саткалиев.
Еще одним приоритетом для Казахстана является локализация продукции.
Мы видим большой потенциал в развитии производства с высокой добавленной стоимостью в нашей стране. Для достижения этой цели мы сформировали Международный центр развития нефтегазового машиностроения. Производство в Казахстане также запустили такие компании, как Honeywell (США), PetrolValves (Италия), Sigma Solutions, Emerson (США), Wika (Германия). В результате мы подписали около 23 контрактов на сумму более 240 миллионов долларов", - уточнил министр.
Он также напомнил об установлении долгосрочного стратегического партнерства с Катаром.
В частности, мы реализуем 3 проекта по строительству газоперерабатывающих заводов, что позволит увеличить объемы производства товарного газа в стране на 18%, построить новую инфраструктуру, газопроводы, а также реализовать масштабные энергетические и гидроэнергетические проекты", - напомнил Саткалиев.
Заводы будут производить 6,9 млрд м3 товарного газа в год, 410 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, 60 тыс. тонн газового конденсата и 777 тыс. тонн серы.
Он также рассказал об энергетическом переходе и развитии традиционной и альтернативной, возобновляемой энергетики.
Правительство Казахстана поставило амбициозную цель по достижению чистого нуля к 2060 году. Достижение поставленной цели возможно только путем разработки передовых технологий с низким уровнем выбросов, включая наилучшие доступные технологии (НДТ) и мобилизацию "зеленого" финансирования", - рассказал министр.
По его словам, к 2030 году Казахстан планирует выйти на 15% (7000 МВт) ВИЭ в энергобалансе страны, а к 2050 году этот показатель должен достичь 50% (текущий показатель составляет 6%).
В настоящее время Казахстан ведет переговоры о реализации крупных проектов с международными инвесторами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Франции и Китая.
Также важно отметить развитие технологий и финансирование инновационных проектов в области глубокой переработки угля (углехимии), энергосбережения и энергоэффективности", - заявил Саткалиев.
Он подчеркнул, что Казахстан уделяет первостепенное внимание налаживанию конструктивного диалога со всеми партнерами как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних рамок и международных организаций.
На фоне устойчивого развития нефтегазовой отрасли нашей страны, ее глобальной отраслевой значимости и роли в Мировом нефтяном совете, Казахстан выиграл право на проведение 26-го Всемирного нефтяного конгресса в 2028 году. Проведение конгресса в нашей стране открывает широкие возможности, что также будет способствовать улучшению делового климата, привлечению инвестиций и внедрению новейших технологий в нефтегазовый сектор", - сообщил Саткалиев.
Он напомнил, что в этом году нефтегазовая отрасль Казахстана отмечает свое 125-летие. За этот период Казахстан значительно развил отрасль, став одним из ключевых игроков на мировом нефтегазовом рынке.
В 2023 году добыча нефти в Казахстане составила 90 миллионов тонн, к 2030 году ее планируется увеличить до 100 миллионов тонн в год.
Добыча природного газа в прошлом году составила 59,1 миллиарда м3, к 2030 году планируется достичь 90,7 миллиарда м3 в год
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