Казахстан намерен привлечь $37,3 млрд инвестиций в рамках плана развития крупнейших нефтегазовых проектов

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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китай стал ключевым партнером Казахстана по внешней торговле. Впервые за последние несколько лет удельный вес КНР в товарообороте РК достиг 21,3%. За период с 2017 года это максимальный показатель. За январь-сентябрь текущего года страны обменялись товарами на сумму $21,7 млрд.





Многолетние данные показывают, что Китай постепенно наращивал свою долю как в импорте, так и в экспорте Казахстана. Если в 2017 году доля этой страны в общем объеме продаж казахстанских товаров за рубеж была относительно невысока - всего 12%, то теперь она выросла на 6 процентных пунктов, до 18%. Удельный вес КНР в импорте в РК с годами увеличился с 15,9% до 25,5%, сообщает energyprom.kz





Главным конкурентом Китая на казахстанском рынке все эти годы была Россия. Северный сосед занимал большую долю в товарообороте Казахстана только за счет импорта своих товаров. В январе-сентябре текущего года РФ не просто уступила, но и сильно отстала от КНР по стоимостному объему товарооборота с РК. Суммарно экспорт и импорт нашей республики с Россией составил $18,9 млрд. В тройку ведущих торговых партнеров также вошла Италия ($11,7 млрд), которая попала в список как покупатель нефти.





Еще один рекорд Китая в торговле с Казахстаном: в текущем году импорт китайских товаров ($11,3 млрд) впервые превысил в денежном выражении экспорт ($10,4 млрд).





Скачок произошел в связи с тем, что Китай резко нарастил как физический, так и стоимостный объем поставок своих товаров в нашу страну. В деньгах китайские поставщики прибавили сразу 45% к аналогичному периоду прошлого года. У Казахстана тоже произошел рост продаж, однако заметное увеличение показателей наблюдалось только по физическому объему поставок (плюс 32,9%). В стоимостном выражении экспорт показал несоизмеримую динамику: всего плюс 2,5%.





Судя по данным таможенной статистики, китайские компании в основном были заинтересованы в покупке в РК сырьевых товаров, многие из которых в 2023 году упали в цене. За январь-сентябрь текущего года Казахстан продал Китаю 4,4 млн тонн нефти - на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом, несмотря на небольшой прирост в натуральном выражении, денег от продажи нефтепродуктов наша страна получила не больше, а на 14,2% меньше, чем в прошлом году. Аналогичная ситуация складывается и по другим сырьевым товарам - газу, железной руде и концентратам, ферросплавам.





В целом за этот период средняя расчетная экспортная цена на товары для Китая упала по всем указанным в таблице категориям, кроме позиции радиоактивных химических элементов и изотопов. Эту товарную группу нельзя отнести исключительно к сырьевой. С прошлого года Казахстан начал поставлять в Китай товары высокого передела - тепловыделяющие сборки. Это конструкции для атомных электростанций, начиненные урановыми таблетками. Уникальное производство работает в Восточном Казахстане на базе "дочки" "Казатомпрома" - Ульбинского металлургического завода.





Китай, в свою очередь, в основном поставляет в Казахстан переработанную продукцию. Первое место в структуре китайского импорта занимают одежда, постельное белье и одеяла. За последний год КНР нарастила поставки в этой категории вдвое в денежном и на 76,5% в натуральном выражении. Очень сильно отразилось на статистике покорение китайскими автопроизводителями казахстанского рынка легковых автомобилей. За январь-сентябрь текущего года казахстанцы купили в КНР 40,1 тысячи авто - сразу в 6 раз больше, чем за соответствующий период 2022-го. С ростом спроса увеличилась и средняя расчетная экспортная цена на автомобили made in China. Благодаря этому Поднебесная получила от казахстанских покупателей Geely, Haval, Chery и других китайских машин $653 млн (против $84,2 млн год назад).





Примечательно, что, помимо смартфонов, компьютеров и автомобилей, Китай продает Казахстану много различных бытовых мелочей, которые наша страна могла бы производить самостоятельно. Например, за бумажные ярлычки и этикетки за три квартала текущего года мы заплатили $10,6 млн, за детские раскраски - $13,6 млн, за упаковочные пакеты - $36,2 млн. Список товаров "на миллион" можно продолжить: туалетная бумага, картонные коробки, пуговицы, карандаши и многое другое.